La historia de “I Want You To Want Me” de Cheap Trick y el cover de Gael García Bernal

Dicen por ahí que una canción puede acabar con la carrera de un músico/banda o de plano cambiar la vida de un artista. Ejemplos de ambos casos hay muchos dentro de la industria musical, aunque también hay historias de éxito bastante curiosas. Tal como le ocurrió a Cheap Trick cuando estrenaron uno de sus más grandes hits, “I Want You To Want Me”, una canción que tardó un buen rato de convertirse en un éxito, pero que hasta cantó Gael García Bernal.

En 1974, Robin Zander, Tom Petersson, Rick Nielsen y Bun E. Carlos formaron este grupo en Rockford, Illinois. Al principio, alcanzaron a entrar a la ola de rockeros “puristas” de aquella época, aunque para ser honestos, les tocó una época sumamente extraña para lanzarse, pues comenzaron a aparecer artistas de punk y new wave, e inevitablemente los llegaron a considerar dentro de estos géneros. Desde ese momento, las cosas se complicaron para ellos.

Cheap Trick estrena “I Want You To Want Me”

Luego de picar piedra por un buen rato y consolidar un sonido en 1977, Cheap Trick lanzó su álbum debut homónimo –que como dato curioso, la remasterización de este material contó con la producción de Bruce Dickinson–. Sin embargo, la banda tenía tantas canciones guardadas y terminadas que ese mismo año decidieron estrenar su segundo álbum de estudio, el cual decidieron llamaron In Color y en él, incluyeron un verdadero éxito.

En el tracklist del disco venía un tema titulado “I Want You To Want Me”, el cual presentaron como el primer sencillo de este material discográfico. Aunque le tenían mucha fe y consideraban que era el tema ideal para entrar en los primeros lugares de las listas de popularidad, simplemente no pegó. En Estados Unidos no alcanzó el éxito que esperaban y por supuesto que eso los desanimó, pero en realidad no tenían ni idea de lo que les venía.

Una canción que no le encantaba a la banda

Rick Nielsen, guitarrista de la banda, fue el responsable de escribir la rola, e incluso aparecería en el álbum debut de Cheap Trick. Pero por alguna razón –que no han explicado– la guardaron para su siguiente álbum. La versión que apareció en In Color tenía un ritmo medio con un toque country y un piano honky tonk a lo largo de la canción, que le daban una vibra bastante animada y pegajosa que haría clic de inmediato con la audiencia.

El propio compositor mencionó que a los integrantes de la banda no les gustaba “I Want You To Want Me”, pues la consideraban una especie de “pop vulgar” cuando la grabaron por primera vez. Y la verdad es que los arreglos no ayudaban mucho porque coincidían con ese sentimiento, entre chasquidos de dedos y una sensación de country que Nielsen describió como barato. En pocas palabras, no se ponían de acuerdo.

El inexplicable éxito de esta rola en Japón

A pesar de que como comentábamos antes, el sencillo pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos, e incluso, Cheap Trick la eliminó de su setlist habitual. Sin embargo, no todo estaba perdido para este rolón, pues inexplicablemente en Japón se convirtió en un hitazo y lo comprobaron cuando visitaron ese país en 1978. Para que se den una idea de qué tan grande fue la canción, le dieron chance a la banda de presentarse en el mítico templo Budokan de Tokio.

Para los que no tienen idea de lo importante que es esto, dicho estadio era considerado sagrado y hasta antes del grupo, solamente artistas de renombre como The Beatles, Queen, Led Zeppelin y KISS lograron tocar ahí. Por si esto no fuera suficiente, también hubo una enorme controversia con sus conciertos, pues muchos ciudadanos japoneses consideraban que el edificio era divino y no era apropiado para conciertos de rock.

Una nueva vida para “I Want You To Want Me”

Después de toda la conversación que existió al respecto, el 28 y 30 de abril de 1978, Cheap Trick tocó en Budokan ante poco más de 28 mil espectadores. Este suceso era sumamente relevante para la banda, es por eso que decidieron grabar las presentaciones para más tarde lanzar un álbum en vivo. A partir de ahí, las cosas cambiarían no solo para ellos, también para “I Want You To Want Me”, pues tuvo una nueva vida en la radio.

La versión en vivo que grabaron en Japón cambió por completo la percepción que tenían del grupo en Estados Unidos. Y eso se notó cuando publicaron el disco en directo en febrero de 1979, pues vendió más de 3 millones de copias. Para rematar, esta rola fue elegida como el sencillo principal y se convirtió en el primer éxito de la banda en Billboard, conquistando la séptima posición de este chart. Después de esto, es uno de los temas infaltables en sus shows.

Aunque cabe aclarar que la versión en Budokan que se popularizó no era la original de Cheap Trick. Resulta que en el 78, un músico synthpop francés bastante oscuro llamado Niko Flynn, aceleró el ritmo y le puso un beat a la canción. Esto lo tomó como inspiración la banda para darle un toque rockero a la melodía y de esta manera, conectar con el público. Quién lo diría, alguien más les marcaría la pauta para tocar su propia rola.

El cover que Gael García Bernal popularizó en México

Conforme pasaron los años, un montón de artistas coverearon “I Want You To Want Me” en diferentes géneros y estilos. Desde Chris Isaak hasta Lindsay Lohan –sí, lo leyeron bien– fueron solo algunas de las voces que presentaron su propia reinterpretación de este rolón. Sin embargo, es probable que si eres mexicano la melodía se te haga familiar, pues el mismísimo Gael García Bernal estrenó un cover bastante original que [email protected] recordamos.

En 2008, Gael protagonizó junto a Diego Luna la película Rudo y Cursi. En ella, el personaje de Bernal era un futbolista con una meta muy peculiar: convertirse en cantante. Es por eso que al actor le tocó interpretar una versión norteña de la canción de Cheap Trick a la que llamaron simplemente “Quiero que me quieras” (para no romperse la cabeza) que curiosamente en la cinta y así como en la vida real, no tiene éxito.

Por si esto no fuera suficiente, para acompañar la rola también grabaron un video musical donde vemos a Gael García Bernal frente a una pantalla verde bailando, tocando el acordeón y hasta dominando el balón; claro, acompañado de bailarinas, una verdadera parodia. Pero tal cual sucedió con “I Want You To Want Me”, el cover del actor mexicano poco a poco se popularizó hasta reventar las estaciones de radio de todo el país. No había lugar donde no sonara.

Al final, Cheap Trick logró tener éxito con “I Want You To Want Me”

Es más, para el soundtrack de Rudo y Cursi, Juan Son junto a Los Odio! (banda integrada por Paco Huidobro, Tito Fuentes, Jay de la Cueva, Quique Rangel y Tomás Pérez) también coverearon la canción original. Así de importante fue esta rola para la película, pues tanto uno de sus protagonista como grandes músicos de nuestro país se rifaron con sus propias versiones que ayudaron a que una nueva generación conociera al grupo estadounidense.

La historia de “I Want You To Want Me” es sumamente curiosa y nos demuestra que a veces es necesario perseverar y esperar a que la música haga su magia. A pesar de que en un inicio no le fue bien, con el paso del tiempo tuvo éxito y le dio el reconocimiento que merecía Cheap Trick, y si tú tienes planeado ir al Corona Capital 2021, podrás cantar a todo pulmón este rolón y otros hitazos que la banda tiene dentro de su enorme carrera.