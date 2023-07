La colaboración que no sabíamos que necesitábamos, ¿o es más bien una secuela? Como sea, vaya momentazo. Queens of the Stone Age invitaron a un sujeto disfrazado de Spider-Man para que se subiera al escenario en su reciente presentación en el festival Rock Werchter que se lleva a cabo en Bélgica.

Pero este curioso hecho tiene trasfondo ya que no es la primera vez que a la banda liderada por Josh Homme le ocurre algo así en el mismo festival. Les contamos cómo está la onda.

Josh Homme y su ‘reencuentro’ con Spider-Man. Foto: Captura de YouTube.

Queens of the Stone Age y el Spider-Man que subió al escenario con ellos en el 2018

Primero, el antecedente… En el 2018, Queens of the Stone Age protagonizaron uno de los instantes más épicos en la historia del Rock Werchter: mientras hacían su set, la banda se percató de que entre el público había un curioso fan disfrazado de Spider-Man.

Como se puede ver en algunos videos, Josh Homme pidió al público que ayudaran al Spidey-fan para que llegara al escenario. Y con un crowd surfing digno del mejor concierto de rock que se les venga a la mente, el disfrazado llegó hasta la tarima para abrazarse con el vocalista de QOTSA. Aquí un video de aquella ocasión:

La historia de Queens of the Stone Age y Spider-Man se repitió en este 2023

Así como lo leen… La historia de Queens of the Stone Age y Spider-Man se repitió en este 2023. Y sí, sucedió en el mismo festival, aunque en esta ocasión el disfrazado no era el mismo fanático que subió al escenario con la banda hace cinco años. Pero todo esto tiene truco.

La estación de radio Studio Brussel (StuBru) es la que se encuentra detrás del regreso de Spidey junto QOTSA. Pero resulta que esta emisora recibió una carta del fan arácnido que subió en 2018 al escenario con Josh Homme; este sujeto le dijo a StuBru que no iba a poder asistir este año al festival porque recién se convirtió en padre.

Entonces, la gente de Studio Brussel puso manos a la obra para que la tradición continuara: disfrazaron a uno de sus trabajadores llamado Thibault Vincent como el superhéroe insignia de Marvel, y lo mandaron al show de Josh Homme y compañía para ver si se repetía lo de hace cinco años.

Lo increíble del asunto es que el vocalista de Queens of the Stone Age recordó su experiencia con Spider-Man en el festival, y sí dejó que el sujeto se trepara a la tarima. “Eres tú de nuevo… Tráiganme al maldito Spider-Man”, dijo Homme con una sonrisa de que no se la creía. Pero que detallazo, ¿no? Aquí el video.

Queens of the Stone Age viene a México en este año

¿Qué les pareció el ‘reencuentro’ de Queens of the Stone Age y Spider-Man? Una joya, si nos lo preguntan (y envidia de la buena para esos disfrazados que se han subido con la banda a pasarla chido un rato).

Ahora, veremos si la banda le entrega un recuerdo chido a algún fan mexicano cuando vengan a tocar al Tecate Coordenada 2023 el 14 de octubre, esto como parte de la gira de su nuevo disco In Times New Roman… (aquí la reseña del material).

Y ya que andamos en esas, por aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con Dean Fertita de Queens of the Stone Age donde nos cuenta los detalles del disco, cómo ha evolucionado la banda y su dinámica para componer, entre otras cosas.

Ese es el cartel oficial de Tecate Coordenada 2023/Foto: OCESA