Quiz: Demuestra qué tan bien conoces las rolas del álbum debut de Gorillaz

En el 2001 ocurrieron muchos sucesos que cambiaron la historia de la humanidad. Entre todas las cosas que pasaron durante ese año, podemos recordar fácilmente el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el inicio de la guerra en Afganistán y más. Sin embargo, a nivel musical hubo algo que llegó para revolucionar por completo la industria, un proyecto que atrapó al mundo y hasta nuestros días sigue innovando: Gorillaz.

Después de un montón de roces con Blur, Damon Albarn tenía muy claro que quería seguir componiendo y sobre todo, explorando géneros que aún no plasmaba en un disco. Aunque más allá de salirse de su zona de confort como músico, gracias a la ayuda de su compañero de cuarto, Jamie Hewlett, –un enorme dibujante, famoso por su novela gráfica, Tank Girl– se les ocurrió una grandiosa idea, crear una banda virtual que “interpretara” estas canciones.

También puedes leer: GORILLAZ EN LA ERA DEL INTERNET, ‘SONG MACHINE’ Y MÁS: UNA ENTREVISTA CON DAMON ALBARN

Advertisement



El nacimiento de un fenómeno: Gorillaz

“Tomorrow Comes Today” fue la carta de presentación de Gorillaz. No solo nos presentaron el estilo musical por el que se dirigiría el proyecto, en el video de este sencillo conocimos a cuatro personajes singulares: 2-D como vocalista, Murdoc Niccals en el bajo, una niña en la guitarra llamada Noodle y Russel Hobbs como baterista; cuyas personalidades y diseño eran completamente diferentes, pero que llamó la atención de millones de personas.

Después de tanta espera y anticipación, el 26 de marzo de 2001 vio la luz el disco homónimo de esta banda animada. En esas 15 canciones tanto Hewlett como Albarn hicieron una declaración: estaban en contra de todas las estrellas musicales que las disqueras y canales como MTV promocionaban. Además, nos regalaron un enorme abanico de sonidos en tan solo 1 hora con cuatro minutos, pues en él escuchamos géneros como punk, dub, hip hop, trip hop y más.

Su primer disco trae un montón de clásicos

Para el primer álbum de Gorillaz, contaron con un montón de colaboradores que le dieron otro sentido a la música. Dan The Automator estuvo detrás de la producción, mientras que el rapero Del The Funkee Homosapien e Ibrahim Ferrer –miembro del grupo Buenavista Social Club– se encargaron de dar las voces para dos canciones del disco. Esta sería una de las principales características de este proyecto y por el cual se hizo famoso.

El resultado fue un material discográfico que se convirtió en un clásico instantáneo y que nos regalo rolas que forman parte del soundtrack de nuestras vidas. La propia “Tomorrow Comes Today”, “19/2000”, “Rock The House” y la joya de la corona, “Clint Eastwood”, siguen sonando tan frescas y vigentes como cuando las lanzaron, tanto así que en los conciertos de la banda animada son de las canciones más coreadas.

También puedes leer: SAMPLEOS MODERNOS: “ROCK THE HOUSE” DE GORILLAZ, LA ROLA QUE NACIÓ DE UN TEMA DE JAZZ DE LOS 60

Y a ese punto queríamos llegar, porque sabemos que en Sopitas.com tenemos fans from hell de Gorillaz. Es por eso que en esta ocasión queremos ponerlos a prueba no con sus conocimientos sobre la historia de 2-D, Noodle, Russel y Murdoc –porque tenemos muy claro que se la saben mejor que Jamie Hewlett–. No, ahora queremos ver qué tan bien conocen las frases y palabras de cada una de las canciones del primer disco de este grupazo.

De una vez les avisamos que no se vale googlear las rolas ni recurrir al booklet del disco –sí saben de lo que hablamos, son población de riesgo–. Es momento de calar su memoria y sobre todo, demostrar que ustedes se saben estas canciones mejor que el mismísimo Damon Albarn, ¿están listos? ¡Descúbranlo a continuación!

Acá les dejamos el quiz