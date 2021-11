¡Radiohead estrena el video de “Follow Me Around” junto a Guy Pearce!

Vaya que el 2021 está lleno de sorpresas a nivel musical. Y no lo decimos solo porque regresaron los conciertos y festivales en gran parte del mundo, que por cierto, nos emociona y mucho. No, lo mencionamos ya que también tuvimos de vuelta a un montón de bandas y artistas que llevan un buen rato en silencio. Pero para ser honestos, hubo un grupo que simplemente nos dejó sin palabras al saber que regresarían con canciones inéditas, por supuesto que estamos hablando de Radiohead.

Como recordarán, fue en 2016 cuando Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Senway, Jonny y Colin Greenwood lanzaron su más reciente material discográfico, A Moon Shaped Pool. Desde entonces, cada uno de los integrantes se dedicó a otros proyectos y la banda quedó en pausa. Sin embargo, todo cambió este año, cuando dieron señales de vida en redes sociales y más adelante anunciaron con bombo y platillo que lanzarán una reedición bastante especial por los 20 años de Kid A y Amnesiac.

Radiohead nos presenta “Follow Me Around”

En este disco especial de Radiohead, que llevará por título KID A MNESIA, incluirán las rolas de estos álbumes de estudio y un montón de rarezas que tanto le encanta a los fans. Pero lo que nos voló la cabeza fue que también vendrían algunas canciones nunca antes escuchadas, de las cuales ya hemos escuchado “If You Say The Word”. Aunque ahora y en lo que esperamos a que llegue el material completo a plataformas de streaming y en formato físico, la banda nos presenta “Follow Me Around”.

Se trata de unas de las rolas que el grupo comenzó a grabar en la época del OK Computer y que por razones que no conocemos, no la incluyeron en este discazo. Desde entonces se quedó guardada en el baúl de los recuerdos, aunque el propio Thom Yorke la ha tocado en vivo en algunas ocasiones con Atoms for Peace y en 2017 se la echó junto a Jonny Greenwood. Sin embargo, por fin podemos escuchar la versión de estudio de este tema y no solo eso, también estrenaron el video oficial que seguramente les volará la cabeza.

También estrenaron el video de esta rola

Para que se den una idea de qué tan espectacular este visual, lo protagoniza ni más ni menos que Guy Pearce, a quien recordarán por su participación en películas como Memento o The Hurt Locker. A lo largo de los cinco minutos y medio de duración, la cámara –como si se tratara de una mosca– sigue al actor dando vueltas por su casa mientras intenta quitarse de encima a algo que lo está persiguiendo. Sin duda, un video sumamente estresante que les volará la cabeza de principio a fin.

Recuerden que KID A MNESIA, el disco recopilatorio de Radiohead estará disponible en formato físico y en plataformas digitales el próximo 5 de noviembre. Pero mientras esperamos para echarnos este álbum completito, chequen a continuación el videoclip que la banda estrenó para “Follow Me Around”: