¡Radiohead estrena el alucinante video de “If You Say The Word”!

Poco a poco estamos cerrando el 2021, un año que nos ha dejado con el ojo cuadrado. Y al parecer, al menos desde el lado musical, seguiremos teniendo varias sorpresas en los meses que restan. Además de ponerse las pilas lanzando rolas y discos recién salidos del horno, algunas bandas y artistas corrieron al baúl de los recuerdos para desempolvar material que no habíamos escuchado para presentarlo después de tanto tiempo a sus fans, como Radiohead.

Hace algunos días y sin esperarlo, Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Senway, Jonny y Colin Greenwood volvieron para anunciar oficialmente el lanzamiento de un álbum llamado KID A MNESIA. Se trata de un material recopilatorio que además de incluir KID A y Amnesiac –discos que cumplen 21 y 20 años respectivamente–, también vendrán joyitas que los fans aman, como lados B, rarezas y sobre todo, un par de temas inéditos.

Radiohead nos sorprende con el video de “If You Say The Word”

Pero además de confirmar este disco tan especial, Radiohead estrenó una canción de las sesiones de grabación de aquel álbum que jamás había visto la luz, “If You Say The Word”. Esta rola inédita nos atrapó por completo, pues aunque evidentemente tiene el sonido y la vibra que traía la banda durante esa época de su carrera, agradecimos por completo que en lo que regresan nos mostraran algo completamente nuevo para nosotros.

Sin embargo, ahora nos sorprendieron lanzando el videoclip oficial de este tema, el cual contó con la dirección del cineasta noruego, Kasper Häggström. En este visual nos muestran una historia sumamente intrigante, donde un par de hombres “cazan” a un grupo de personas que parecen ser ejecutivos para devolverlos a su “habitat”, en medio de portafolios, edificios y demás. Claro, todo desde una vista verdaderamente distópica.

Recuerden que KID A MNESIA, el álbum recopilatorio donde Radiohead incluirá los temas y más de dos de sus discos más importantes estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 5 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar esta joyita completa, chequen a continuación el video de la rola inédita que la banda estrenó, “If You Say The Word”: