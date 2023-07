La historia de "The KKK Took My Baby Away" y el triángulo amoroso que "separó" a los Ramones

Lo que necesitas saber: "The KKK Took My Baby Away" es una de las rolas más icónicas de los Ramones. Y acá les contamos la curiosa historia detrás de esta canción.

Nada en esta vida dura para siempre, eso es algo que debemos tener claro. A lo largo de los años hemos visto cómo muchas de nuestras bandas favoritas se separan porque ya no se llevan bien, se perdió la química o de plano sienten que juntas no van a llegar a nada. Pero, ¿se imaginan que una agrupación legendaria “termine” por un triángulo amoroso? Bueno, pues eso pasó con los Ramones.

A mediados de los 70, este grupo de jóvenes originarios de Queens, Nueva York, adoptaron el apellido Ramone para armar una revolución en la escena musical underground de la ciudad. Con chamarras de cuero y su look desalineado, así como con sus rolas rápidas, cortas y llenas de letras pegajosas, los Ramones se convirtieron en emblemas del punk rock en Estados Unidos.

A mediados de los 70, los Ramones se convirtieron en pioneros del punk rock en Nueva York/Foto: Getty Images

La enemistad entre los líderes de los Ramones

En 1976, los Ramones lanzaron su álbum debut, un disco que sacudió al mundo con rolas que consideramos clásicos, como “Blitzkrieg Bop”, “Judy is a Punk“, “Beat on the Brat” y muchos más. Para al año siguiente publicaron dos álbumes más y todo parecía ir de maravilla con la banda, pues estaban conquistando a un montón de público e iban ganando popularidad. Sin embargo, no todo era maravilloso en su dinámica.

Durante la carrera de los Ramones, existió una enorme tensión entre Johnny y Joey Ramone. A pesar de estar en la misma banda, eran personas completamente diferentes, pues tenían ideas políticas contrarias que de repente chocaban. El vocalista tenía un pensamiento sumamente libertario, mientras que el guitarrista era un ultra conservador patriota estadounidense.

Johnny y Joey Ramone, estaban juntos en la banda, pero no se llevaban bien/Foto: Getty Images

Esto se puede entender por los entornos en los que crecieron: Johnny provenía de una familia militar que le inculcó valores de autodisciplina y a ser duro en la vida sin prestarle atención a lo que siente, mientras que Joey padecía trastorno obsesivo compulsivo y vivió en un hogar donde le daban el espacio de expresarse y desarrollar su talento artístico.

Es por eso que de repente había broncas leves entre ellos, pues el guitarrista de los Ramones en ocasiones molestaba a Joey con comentarios antisemitas por su origen judío. A pesar de esa situación y las enormes diferencias ideológicas que tenían, las cosas entre los dos parecían normales, pues los unía el amor por la banda y hacer música. Pero ocurrió algo que de plano “los separó”.

A pesar de sus diferencias ideológicas, hubo un asunto personal que terminó por separar a los líderes de los Ramones/Foto: Getty Images

El triángulo amoroso que inspiró “The KKK Took My Baby Away”

A principios de los 80, Joey Ramone inició una relación con una chica llamada Linda Marie Daniele. No está claro qué fue lo que pasó entre ellos ni cómo se dieron las cosas, pero la relación entre el frontman de los Ramones y el guitarrista de la banda se rompió definitivamente cuando Johnny empezó a salir con Linda… así como lo leen, al vocalista lo chapulinearon –como dice la chaviza–.

Este hecho marcó para siempre a Joey, pues hasta el final de sus días, nunca superó “la traición” de su compañero de banda. Sin embargo, el cantante sacó un poco su frustración y coraje (o algo así) componiendo “The KKK Took My Baby Away”, una canción que se convertiría en un himno de los Ramones e infaltable en sus shows.

Después de salir con Joey Ramone, Linda empezó a andar con Johnny y en 1984, ambos se casaron/Foto: Getty Images

En esta rola, Joey Ramone narra la historia de un hombre al que su pareja le dice que se irá de vacaciones a Los Ángeles, pero esta nunca regresa porque un miembro del Ku Klux Klan (KKK por las siglas) la secuestró. Al final, el protagonista de la canción pide a las autoridades que investiguen para saber dónde está y si aún sigue con vida.

La leyenda dice que el vocalista de los Ramones compuso esta canción con especial dedicatoria a Johnny Ramone, pues la referencia al grupo supremacista blanco podría referirse al guitarrista de la banda (aunque le agregó un poco de drama a la situación). Además, el hecho de que al narrador de la rola le robe su novia una persona conservadora también es una pista, ¿no creen?

A pesar de que se ha dado por hecho que Joey le tiró a Johnny con “The KKK Took My Baby Away”, hay otra teoría al respecto. El hermano del frontman de los Ramones, Mickey Leigh declaró que el vocalista escribió esta canción antes de todo lo que pasó con Linda, y que en realidad, está inspirada en una mujer afrodescendiente que Joey conoció y cuyos padres no estaban de acuerdo con una relación interracial entre ellos.

El propio Marky Ramone apoyó la versión de Mickey Leigh, pues en una entrevista dijo que esta rola de los Ramones surgió a partir de una experiencia de Joey en una institución mental. Según Marky, el cantante inició una amistad con una mujer afrodescendiente que se encontraba en la misma institución que él y unos cuantos días después, ella se fue y la situación lo dejó deprimido.

Después de esta rola, Joey y Johnny continuaron con los Ramones (pero jamás se volvieron a hablar)

En 1981, los Ramones publicaron su sexto álbum de estudio, Pleasant Dreams, en donde incluyeron “The KKK Took My Baby Away”. Sin embargo, después de esta canción las cosas no volvieron a ser las mismas dentro de la banda. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque Johnny se casó con Linda en 1984 y desde entonces, se rompió la poca relación que tenía con Joey.

Aunque sacaron otros ocho discos de estudio y siguieron tocando con la banda por más de 20 años (incluso vinieron a México), Johnny y Joey jamás se volvieron a dirigir la palabra. En el documental End of the Century: The Story of the Ramones, el guitarrista dijo que la semana después de la muerte del vocalista en 2001 fue la peor de su vida, pues sintió depresión (y chance un poco de culpa) durante todos esos días.

A pesar de que Joey podría pensar que Johnny “lo traicionó”, la relación que el guitarrista de los Ramones tuvo con Linda fue muy real, pues demostraron ser una de las parejas más sólidas del rock and roll… tanto así su matrimonio duró hasta la muerte de Johnny en 2004.

Sin embargo, es importante mencionar que este triángulo amoroso (junto con asuntos de dinero, adicciones de algunos integrantes y broncas en conciertos) de alguna manera sí fue un factor importante para que se acabaran los Ramones. Y aunque la cosa se puso gacha con Joey y Johnny, esta enredada historia –además de romperle el corazón al frontman–, dio como resultado una de las canciones más icónicas de la banda.

Te puede interesar