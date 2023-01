Te contamos el origen del nombre de estas 10 grandes bandas

Si algo tenemos muy claro es que la música tiene el poder de impactar a millones de personas. A lo largo de nuestras vidas, nos hacemos fans de varias bandas o artistas por diversas razones. Ya sea por el contenido y significado de sus letras o la melodía y los sentimientos que transmiten a través de sus canciones. Sin embargo, hay quienes terminan enamorados de una agrupación o proyecto en primera instancia por el nombre con el que se presentan.

Estamos seguros que muchos de nuestros músicos favoritos en algún momento se enfrentaron a la complicada tarea de encontrar cómo llamarían a su grupo, pues es algo muy importante para sobresalir, pero sobre todo, es casi de vida o muerte hallar un nombre que sea congruente y transmita lo que quieren decir a través de sus rolas, pues esto los acompañará prácticamente para siempre.

Hay muchos que se inspiraron en un montón de cosas –tanto significativas como essstrañas– para nombrar a bandas que ahora consideramos clásicas e indispensables para la historia de música. Sin embargo, casi siempre la historia de cómo decidieron ponerle a las agrupaciones que marcaron nuestras vidas es un misterio. Es por eso que acá les contaremos el origen del nombre de 10 bandotas. ¿Están listos? Vamos con el chismecito.

AC/DC

Arrancamos esta lista con una agrupación legendaria que definió por completo el hard rock de los 70 y 80. Por supuesto que hablamos de AC/DC, cuyo nombre tiene un significado muy curioso. Resulta que cuando Angus y Malcolm Young estaban buscando cómo ponerle a la banda, se encontraron con una coincidencia bastante essstraña que les voló la cabeza, pues supuestamente andaban viendo la máquina de coser de su hermana y se encontraron con las siglas AC/DC (que como ya lo sabrán, se refiere a la corriente alterna y la corriente directa).

Claro que pensaron que era un término muy cool para ponerle a su nuevo grupo, pues simbolizaba el sonido enérgico y crudo que tocaban. Sin embargo, no se salvaron de la polémica, pues hubo organizaciones religiosas que consideraban que las siglas significaban algo satánico e incluso en algunas culturas, ese término tiene qué ver con la bisexualidad. De cualquier manera, los Young y compañía encontraron un nombre impactante e icónico que todos recordamos.

Led Zeppelin

Ahora es el turno de otra bandota que ha influenciado a millones de personas con su música, ni más ni menos que Led Zeppelin. Cuando saltaron a la fama a finales de los 60 y brillaron durante los 70, dejaron al mundo boquiabierto con el poder de sus canciones y la vibra que transmitían cuando tocaban juntos sobre el escenario. Sin embargo, su nombre también era algo muy reconocible y aunque no lo crean, la historia del origen del título de esta agrupación es una de las más extrañas en la historia del rock, porque incluye a varias figuras de la música.

Resulta que existen dos versiones, la primera es que surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, baterista de The Who, que en una sesión de grabación de una rola de Jeff Beck donde participaban Jimmy Page, John Paul Jones y John Entwistle dijo que la banda fracasaría y caería “como un zeppelin de plomo”.​ El nombre al principio se escribía como Lead Zeppelin, pero a recomendación de Peter Grant, el mánager del grupo, quitaron la a de lead, para evitar problemas de pronunciación.

Pero… la segunda dice que en realidad, quien supuestamente ideó este nombre tan épico fue el mismísimo John Entwistle. El bajista de The Who contó que habló con un hombre y le dijo que estaba pensando en dejar a Roger Daltrey, Pete Townshend y Keith Moon para formar otra agrupación. Supuestamente llamaría Led Zeppelin a su nuevo proyecto y presuntamente también le adelantó que como portada del primero disco pondría el zeppelin Hidenburg en llamas.

Unos meses después, esa misma persona empezó a trabajar con Jimmy Page (muchos apuntan que podría ser Richard Cole, quien fuera jefe de producción y road manager de la banda) y le sugirió todas estas ideas de Entwistle al guitarrista, quien le gustó tanto que aceptó ponerle así al grupo e incluso usaron la misma carátula para su álbum debut. La versión más aceptada del origen de Led Zeppelin es la de Keith Moon, pero de cualquier manera, Plant, Page, Bonham y Jones hicieron suyo este nombre, ¿no creen?

Ramones

Si le pides a un fan de la música que piense en punk rock, probablemente una de las primeras bandas que se le venga a la mente sean los Ramones. Y cómo no, si fueron pioneros en este género, sacudiendo por completo a la escena musical de Nueva York con su sonido rápido y pegajoso, pero también porque tenían un nombre sumamente peculiar y memorable. Que aunque no lo crean, lo tomaron del mismísimo Paul McCartney… así como lo leyeron.

La idea de que todos los integrantes usaran el apellido Ramone fue del bajista del grupo, quien había leído que durante sus primeros años como Silver Beatles e incluso cuando la Beatlemanía explotó en todo el mundo, McCartney se registraba como Paul Ramone en los hoteles y así, evitaba que lo reconocieran, pero también lo hacía para divertirse un poco en medio del caos que vivían. Inspirándose en este hecho peculiar, Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin y Thomas Erdélyi dejaron sus verdaderos nombres para convertirse respectivamente en Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy Ramone, iconos de la música.

Iron Maiden

Por supuesto que no podíamos olvidarnos de una de las agrupaciones más emblemáticas del heavy metal, los poderosos Iron Maiden. Además de reconocerlos por esos riffs pesados, rolas legendarias y por su mascota, el buen Eddie, la banda británica tiene uno de los nombres más impactantes de todos los tiempos, que cobra más fuerza cuando checamos de dónde surgió la idea para ponerle así a este grupazo.

Según el bajista y fundador, Steve Harris, decidió nombrar así a su nuevo proyecto al ver un instrumento de tortura en la película El hombre de la máscara de hierro. Se trataba de una doncella de hierro, una máquina con docenas de clavos oxidados en su interior, donde las víctimas eran colocadas hasta que morían desangradas. Sin embargo, en medio de un show, le avisaron a Harris que ya existía otra banda con el mismo nombre. De cualquier manera, decidieron que continuarían llamándose de esa manera y el resto es historia…

The Doors

Del Reino Unido tenemos qué lanzarnos directamente hasta Los Ángeles para contarles el origen del nombre de una bandota que popularizó el rock psicodélico y el blues en los 60, los mismísimos The Doors. Y es que así como todos los de esta lista, llegaron para proponer algo completamente nuevo, con rolas para debrayarse con sus sonido que además que duraban un montón, tenían letras llenas de poesía y metáforas alucinantes. Y fue ese sentido poético el que los inspiró a nombrar con una palabra bastante común a su agrupación.

Una vez que se armó la alineación definitiva, con Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore decidieron ponerle al grupo de esta manera por un verso del poeta británico William Blake, el cual dice: “If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite” (Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es: infinito).

Como dato curioso, este mismo fragmento también lo utilizó el escritor y filósofo Aldous Huxley para su libro The Doors of Perception, aunque los fans de la música lo recordamos por los clásicos que la banda californiana lanzó en su corta pero contundente carrera.

Joy Division

Joy Division es otra banda que tuvo una trayectoria fugaz pero que dejó un enorme legado en la historia de la música. A pesar de que se subieron a la corriente punk, Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris le dieron a la vuelta a su sonido agregando un toque oscuro, sentando sin saberlo las bases de lo que más tarde conoceríamos como post-punk. Pero además de todo esto, lograron quedarse en la mente del público con su curioso nombre.

Antes de saltar a la fama, el grupo se llamaba Warsaw. Sin embargo, para evitar la confusión con otra agrupación, Warsaw Pakt, decidieron cambiar a Joy Division. Esta frase hace referencia al grupo de mujeres judías usadas como esclavas sexuales en los campos de concentración nazi, que aparecen en la novela La casa de las muñecas del escritor polaco Ka-Tzetnik 135633 (quien fue prisionero en los campos de Auschwitz).

Aunque escogieron dicho nombre para luchar contra los tabúes sobre esa época oscura de la humanidad, los de Manchester se vieron involucrados en la controversia, pues los tachaban de neonazis, aunque la intención era totalmente contraria… ¿cómo lo ven?

Black Sabbath

Para 1969, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward y Geezer Butler ya estaban tocando juntos, pero descubrieron que los estaban confundiendo con otra banda llamada Earth, y decidieron cambiar su nombre. En un cine que estaba enfrente del lugar donde ensayaban notaron que en la cartelera había una película de terror llamada Black Sabbath (estrenada en de 1963 y dirigida por Mario Bava). Mientras veía a la gente que hacía fila para ver la cinta, a Geezer se le hizo curioso que la gente gastara tanto dinero para que los espantaran.

Después de esto, el bajista escribió la letra de una canción llamada “Black Sabbath”, inspirado en el trabajo del escritor y ocultista Dennis Wheatley, así como en una visión que había tenido sobre una figura negra encapuchada que supuestamente encontró a los pies de su cama (quien supuestamente lo acompañó durante años). Basándose en esta rola, el grupo tomó su nuevo nombre e inspirándose en la idea de Butler, empezaron a hacer “música que asustara al público” sin saber que a raíz de todo esto surgiría ni más ni menos que el heavy metal.

Queen

Por supuesto que en esta lista no podíamos dejar de lado a Queen, una de las bandas más grandes e influyentes de todos los tiempos. A pesar de que Freddie Mercury murió hace muchos años y John Deacon desapareció de la vida pública, Brian May y John Deacon siguen tocando y rindiendo tributo al legado que nos dejaron como grupo entre los 70 y 90. Y dentro de esa leyenda, además de los clásicos que compusieron, va incluido el nombre con el que el mundo los conoció.

En 1970 y cuando todavía se llamaban Smile, el vocalista los abandonó.​ Los miembros restantes aceptaron a un joven llamado Freddie Bulsara como su nuevo cantante y dieron su primer concierto juntos en un evento benéfico. Ahí, Mercury adoptó ese apellido y le sugirió a los demás que el grupo debería cambiar el nombre a Queen. Los demás no estaban seguros al principio, pero a Freddie le parecía maravilloso y que al público le encantaría, el desenlace ya lo conocemos.

Años después, Freddie Mercury declaró que le gusta el nombre de Queen porque era fuerte, muy universal e inmediato: “Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Yo era consciente de las connotaciones gay, pero era tan solo una de sus facetas”. Y vaya que no se equivocaban, porque con ese título, la banda hizo historia.

The Rolling Stones

Nos acercamos a la recta final, pero es el turno de hablar de otros iconos de la música que tienen uno de los nombres más famosos e incluso uno de los logos más reconocibles de la cultura pop, The Rolling Stones. Sin embargo, antes de saltar a la fama y que fueran de los primeros rockstars que se hayan visto, no eran conocidos así. De hecho, hasta su primera presentación como banda, ni siquiera tenían nombre...

Fue ni más ni menos que Brian Jones quien bautió a la agrupación como “The Rolling Stones” después de escuchar la rola “Rollin’ Stone” del músico estadounidense de blues Muddy Waters (que era el ídolo de todos los integrantes) El 12 de julio de 1962, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman hicieron su debut oficial con dicho nombre y a partir de ahí, su popularidad creció como la espuma hasta convertirse en la banda más grande y longeva que haya pisado este planeta.

Foo Fighters

Por último pero no menos importante, queremos contarles el origen del nombre de una banda que siempre nos vuela la cabeza con todo lo que hacen, los Foo Fighters. Después de la muerte de Kurt Cobain y el final de Nirvana, Dave Grohl pasó por una etapa complicada hasta que finalmente, decidió continuar su camino con una nueva agrupación a la que poco a poco se le fueron sumando grandes músicos.

Pero además de las rolas, parte de su éxito fue la peculiar forma en que Dave bautizó a este proyecto, pues se inspiró en la forma en que llamaban los pilotos aliados a los objetos voladores no identificados (OVNI) y fenómenos aéreos que les parecían extraños durante la Segunda Guerra Mundial. Grohl más adelante confesó que estaba buscando un nombre que se quedara en la mente de la gente, algo atractivo como “Led Zeppelin”, pero que no le hubiese puesto Foo Fighters a la banda si hubiera sabido que tendría tanto éxito. Ni modo, quién lo manda a encontrar una frase tan chida.