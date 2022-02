Historia pura: 6 conciertos memorables que se hicieron en México y muchos no recuerdan

Hoy en día, México es casi una parada obligatoria para diversos artistas y bandas de gran renombre cuando se trata de hacer giras por el continente americano. Pero en el pasado, ya hace varias décadas en realidad, la cosa era bastante diferente. Básicamente, era impensable que ciertas figuras pasaran por suelo mexicano, aunque hay excepciones notables.

Por eso, hay algunos afortunados que pueden presumir de haber visto por única ocasión a algunos ídolos de antaño, de esos que en su momento causaron euforia entre el público mexa por ser la primera vez -o la última en muchos casos- que visitaban la nación. En esta ocasión, recordaremos algunos conciertos que se hicieron en el país que no creerías que pasaron.

Ahí nos platican si estuvieron en alguno o si conocen a alguien que tuvo la suerte de estar ahí.

Nirvana en Tijuana

Pocos lo recuerdan, pero Nirvana sí tocó en México alguna vez. La banda lo hizo en Tijuana y fue en el icónico escenario del Iguanas, uno de los bares más reconocidos de aquel estado. Pero la anécdota no es muy conocida -o al menos no lo era hasta ahora con el poder del internet- debido a que la legendaria agrupación de grunge vino en 1990, cuando no eran el fenómeno en el que se convertirían un año después.

“No eran los super famosos, pero ya los identificaba muy bien… Era muy callado, no interactuaba mucho con el público. Ya andaba en su viaje yo creo”, relata Gerardo León Barrios a El Sol de Tijuana sobre lo que recuerda de Kurt Cobain. Aquel establecimiento estaba prácticamente ubicado en la frontera mexicoestadounidense y los flyers que rondan por internet incluso están en inglés. ¿Se imaginan que los hubiéramos visto en el futuro en la Ciudad de México? Tsss.

The Ramones en el Balneario Olímpico de Pantitlán (y otros recintos)

Para la década de los 90, The Ramones ya tenía el estatus como una de las bandas más emblemáticas del punk-rock de todos los tiempos y eran ya leyendas absolutas de la música. Pero fieles a su ADN punky, visitaron México y no se presentaron en recintos precisamente imponentes; más bien, lo hicieron en venues relativamente sencillos como el Balneario Olímpico de Pantitlán en 1992.

Hay videos que circulan por doquier de aquel par de presentaciones donde se aventaron más de 30 rolas en cada show. Al año siguiente, hicieron lo propio en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Coyoacán como la tercera vez que anduvieron acá. Historia pura para el público punkrockero mexa.

The Police y su visita al (hoy conocido como) WTC

La primera vez que The Police visitó México para tocar fue en 1980, haciendo una presentación en el entonces llamado Gran Salón del Hotel de México que por ese entonces estaba prácticamente en obra negra (excepto el piso en el que tocó la banda británica). Se lee por ahí en algunos grupos de fans que recuerdan el concierto, que hubo algunas complicaciones como que se fue la luz y otros detalles… pero los que pudieron vivirlo, coinciden que fue un show genial a fin de cuentas.

Ahora, ese mítico hotel lo conocemos como el World Trade Center, que paradójicamente alberga al Pepsi Center donde actualmente se presentan artistas de tremendo nombre. La banda visitó el país muuuuuuchos años después en su reunión dosmilera, pero claro que la experiencia de verlos en los 80 en pleno apogeo, es algo distinto.

Alice In Chains e Iggy Pop en Tijuana

Ok, sí. Alice In Chains ha venido a México en años más recientes y regularmente, ponen a nuestro país en el mapa de sus tours. Lo que pocos recuerdan es que la emblemática banda de grunge, cuando aún tenía al enrome Layne Staley como vocalista, había venido en 1990 al país para tocar en el ya mencionado Iguanas de Tijuana.

Aquella presentación se dio en diciembre y fue cuando el grupo presentaba su material Facelift, pero no vinieron de manera individual. Ellos andaban acompañando a Iggy Pop en su tour Brick By Brick de ese entonces, quien también andaba pasando por nuestro país por primera vez. Tuvieron que pasar bastantes años para que ambos artistas volvieran a nuestro país, pero bueno, ni llorar es bueno.

Desgraciadamente, no hay archivos ni videos de aquella presentación. Si por ahí tienen uno, compartan esa joya con nosotros, no sean gachos.

También puedes leer: ESTA ES LA HISTORIA DETRÁS DE “ROOSTER” DE ALICE IN CHAINS Y SU EMOTIVO SIGNIFICADO

The Cramps en el L.U.C.C.

Cuando hablamos de The Cramps en México, a muchos se les viene a la memoria su presentación en el Balneario Olímpico de Pantitlán del 9 de agosto de 1992. Pero solo los meros meros fanáticos de la banda recuerdan el show en La Última Carcajada de la Cumbancha (LUCC), un recinto de Insurgentes que por muchos años fue centro de conciertos del antes conocido Distrito Federal.

Los pocos que recuerdan la tocada de Lux Interior y compañía, mencionan que el lugar estaba a reventar y que la banda en realidad tocó un set más corto del debido ya que los ánimos entre el público se pusieron tensos. Igualmente, quienes anduvieron ahí dicen que fue un conciertazo de verdad.

Y bueno, de nuevo, perdonen porque no encontramos algún buen video para mínimo contarles cómo estuvo el rollo. Pero la anécdota ahí está. Mínimo, les dejamos acá el flyer del concierto en el Balneario de Panti.

The Doors en la capital y el concierto que no se hizo como se planeaba

The Doors visitó México en 1969 con la idea de presentarse en la Plaza de Toros ante una multitud que los esperaba con los brazos abiertos… pero el show no se realizó. ¿Por qué? A grandes rasgos y como señala la revista Rolling Stone en un artículo de ese año por Jerry Hopkins, los permisos burocráticos no se alcanzaron a firmar. Se dice que el presidente Gustavo Días Ordaz y el gabinete del DF literalmente ‘se hicieron güeyes’ para no firmar nada.

Hopkins menciona en su artículo que, aparentemente, Díaz Ordaz tenía miedo de que tantos jóvenes se reunieran para ver a una banda ‘subversiva’, teniendo como antecedente lo sucedido un año antes en Tlatelolco. Con todo y eso, el hijo del presidente, fan de la banda, se las ingenió para hacer de guía turístico de Morrison y compañía.

Al final de cuentas, The Doors sí se presentaron en un pequeño lugar conocido como Forum en la colonia Del Valle (mucho menos amplio que la propia Plaza de Toros), en cuatro presentaciones financiadas por el dueño de aquel lugar.