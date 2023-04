Si en algo podemos estar de acuerdo es que el 2023 está teniendo un gran soundtrack. Desde inicios de este año, varias bandas y artistas han sacado álbumes y rolas increíbles. Sin embargo, hay quienes volverán luego de un buen rato en silencio, como Rancid que regresa después de seis años con la rola rola “Tomorrow Never Comes” (y un nuevo disco).

Como recordarán, fue en 2017 cuando Tim Armstrong y compañía estrenaron su más reciente material discográfico, titulado Trouble Maker. Desde entonces, Rancid se dedicó a tocar por gran parte del mundo (incluido México) y cada uno de los integrantes se tomó el tiempo para echar a andar los proyectos que tienen además de la banda californiana.

Tim Armstrong de Rancid tocando en 2022/Foto:Getty Images

Rancid regresa después de seis años con la rola “Tomorrow Never Comes” (y un nuevo disco)

Sin embargo, ya era tiempo de volver a tocar punk rock del bueno. Es por eso que este 18 de abril y para sorpresa de muchos, Rancid regresa después de seis años con una rola recién salida del horno y el anuncio de su nuevo disco, el cual llevará por nombre Tomorrow Never Comes y que seguramente los hará desempolvar las bermudas.

Para que se den una idea, el nuevo disco de Rancid incluirá 16 canciones que contaron con la producción del dueño de Epitaph Records y guitarrista de Bad Religion, Brett Gurewitz. Y para calentar motores, la banda californiana estrenó el primer sencillo, la rola que le da título al álbum y que promete cosas muy rifadas.

Esta es la portada de ‘Tomorrow Never Comes’, el nuevo disco de Rancid/Foto: Hellcat Records

Rancid también estrenó el video oficial del primer sencillo

En “Tomorrow Never Comes”, podemos escuchar un gran ataque de voces comandado por Tim Armstrong en los versos, Lars Frederiksen cantando el coro principal y el bajista Matt Freeman echándose una respuesta brutal al coro. Sin duda, esto es lo que esperábamos para el regreso de Rancid después de seis años en silencio, no defraudaron en lo absoluto.

Por si esto no fuera suficiente, Rancid también estrenó el videoclip oficial de este single, el cual contó con la dirección del propio Tim Armstrong y Kevin Kerslake (quien ha trabajado con artistas como The Rolling Stones, Prince, Nirvana y muchos más). Este video es sencillo pero impresionante, pues captura la energía de la banda tocando “Tomorrow Never Comes” (y ya queremos escucharla en vivo).

Grábense bien la fecha porque Tomorrow Never Comes, el décimo y nuevo disco de Rancid estará disponible el próximo 2 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar el álbum completito, échenle oído a la rola homónima y chequen a continuación el tracklist:

Tracklist de ‘Tomorrow Never Comes’, el nuevo disco de Rancid

01. “Tomorrow Never Comes”

02. “Mud, Blood, & Gold”

03. “Devil in Disguise”

04. “New American”

05. “The Bloody & Violent History”

06. “Don’t Make Me Do It”

07. “It’s a Road to Righteousness”

08. “Live Forever”

09. “Drop Dead Inn”

10. “Prisoners Song”

11. “Magnificent Rogue”

12. “One Way Ticket”

13. “Hellbound Train”

14. “Eddie the Butcher”

15. “Hear Us Out”

16. “When the Smoke Clears”