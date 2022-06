¿Por qué tienes que escuchar a Raveena y su peculiar propuesta de soul y R&B?

Para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, géneros como el soul y el R&B han tenido un revival impresionante. Sobre todo gracias a las nuevas generaciones, que toman estos sonidos como referencia para crear sus propias canciones. Sin embargo, hay quienes sorprendentemente utilizan estos ritmos que llevan años dentro del colectivo musical de millones de personas y los combinan con ideas más actuales. Tal es el caso de Raveena, una artista que te volará la cabeza.

Esta chica de 27 años llegó para sacudir por completo la industria. Con apenas un par de EP’s y materiales discográficos, irrumpió para mostrarnos que estos géneros se pueden convertir en algo todavía más interesante, sumándole letras muy personales, ideas alocadas y hablando de cosas que a cualquier joven le puede interesar. A pesar de que apenas está despuntando, ha conseguido colaborar con grandes músicos y tocar en festivales muy importantes, y aquí les presentaremos a esta sensacional cantante.

Foto: Getty Images

¿Quién es Raveena?

Raveena Aurora nació el 30 de septiembre de 1994 en Massachusetts, y creció en Queens (Nueva York) y Stamford (Connecticut). Su familia emigró a Queens desde Punjab (India) tras la masacre antisij de 1984, en la que asesinaron a su tío materno y quemaron el negocio de su familia. A pesar de vivir en Estados Unidos, ella se crió en un hogar tradicional sij (una de varias doctrinas que practican miles de personas indias).

Sin embargo, esta chica encontró un refugio en la música, sobre todo cuando estaba en la escuela secundaria, pues fue en este momento cuando conoció el R&B, el soul, el jazz y el folk, lo que despertó su interés e influyó en su estilo musical más adelante. A los 13 años, Aurora empezó a escribir canciones y a experimentar con distintos géneros, pero tanto es su pasión por este arte que estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Foto: Getty Images

El inicio de una carrera exitosa y prometedora

Cuando tenía 18 años, Raveena lanzó su primer sencillo y video musical, “Grey Eyes”, el 4 de diciembre de 2012, esto junto con su EP de debut, Where We Wander, que fue lanzado el 19 de febrero de 2013, pero por cuestiones jamás ha explicado, lo ocultó y solamente unas cuantas personas cercanas lograron escucharlo. Sin embargo, ella no dejó de componer y crecer como artista.

Fue hasta 2015 cuando Aurora comenzó a trabajar con el productor discográfico Everett Orr. Dos años más tarde, se ganó un buen número de fans en redes sociales tras el lanzamiento de su primer EP, Shanti. En esta colección de rolas, exploraba temas de amor propio y su curación, mezclando R&B, con soul y jazz. Con este material recibió elogios de medios como NPR por su “entrega fresca y canciones que inducen a la calma”, además de señalar sus habilidades de composición. Ella dirigió varios de sus propios videos musicales en los que mostraba su herencia india y todo lo que llevaba dentro una mujer como ella.

Compartiendo con grandes artistas y el lanzamiento de su disco debut

Durante el verano de 2018, fue incluida en la campaña Say It Louder de la marca de ropa ModCloth, cuyo objetivo era celebrar la individualidad y los iconos femeninos emergentes en la industria musical, donde apareció con otras mujeres importantes como Lizzo, Awkwafina y Hayley Kiyoko. En noviembre de ese mismo año surgió una oportunidad importante para ella, cuanto tocó en el Camp Flog Gnaw Carnival de Tyler, The Creator.

El 31 de mayo de 2019, Raveena lanzó su álbum debut Lucid. Líricamente, exploró la sensualidad, la curación de los traumas y la espiritualidad, a través de canciones como “Stronger” y “Salt Water”. Por si esto no fuera suficiente, también habló de otras cosas mas personales, pues se abrió para hablar sobre su experiencia como sobreviviente de agresión sexual y abuso. Este disco tuvo un gran recibimiento con críticas muy positivas y una vez más, NPR lo reconoció nombrándolo uno de los mejores álbumes del año. Por si esto no fuera suficiente, ese mismo mes se presentó en el Festival de Jazz de Java en Yakarta, Indonesia, junto a H.E.R y Toto.

La fascinante idea de para su segundo disco

Para 2020 y justo antes de la pandemia, Raveena lanzó su segundo EP de cuatro cuatro rolas titulado Moonstone. El sencillo con el que promocionó este material fue “Headaches” y en esta colección de canciones mezcla el indie pop psicodélico con el soul, explora las relaciones pasadas y su propia identidad. Algo muy frecuente en sus composiciones.

A pesar del encierro, Aurora siguió componiendo y finalmente anunció su segundo álbum, Asha’s Awakening, el cual llegó a plataformas digitales en febrero de 2022. Este disco fue pensar como un álbum conceptual desde la perspectiva de una princesa espacial punjabi, mostrando una vezz mas sus raíces. “Rush” y “Secret” en colaboración con el rapero Vince Staples, son los sencillos de promoción, pero también anunció su primera gira por Estados Unidos, que incluyó dos shows en el festival de Coachella 2022.

¿Qué es lo que hace especial a Raveena?

Como ya lo mencionábamos antes, el R&B y el soul sorpresivamente son dos géneros que a diferencia de muchos otros, rejuvenecieron con el paso del tiempo, gracias a las nuevas generaciones que los tomaron como fuente de inspiración. Sin embargo, a pesar de que Raveena toma mucho de estos sonidos, ella no se queda ahí, pues siempre va un paso más allá para darle su toque personal.

Y si bien, casi siempre sus rolas se basan en estos sonidos, es común encontrar en sus composiciones elementos del jazz, hip-hop, pop, un poco de psicodelia y mucho más, pues su hambre artística la ha llevado a experimentar con todo lo que tiene a la mano. Esta parte musical la combina a la perfección con letras sumamente íntimas, en las que se abre por completo para hablar de cosas que le preocupan o que le hicieron daño. Pero tampoco se limita a eso, pues es clara la influencia en sus canciones de sus raíces indias, y también su fascinación por explorar su lado femenino.

Sin duda, hablar de Raveena es considerar a una de las artistas más importantes de su generación, la cual no tiene miedo de experimentar y cantar sobre todo lo que la envuelve sin temor a ser juzgada, algo que es muy característico de estos nuevos músicos. Estamos seguros que a partir de aquí, su carrera subirá como la espuma y continuará sorprendiéndonos, pero si no nos creen, dense una vuelta por su presentación en el Corona Capital 2022, porque quizá en un par de años la veamos encabezando los festivales más grandes del mundo.