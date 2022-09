5 razones para no perderte los conciertos de Dayglow en México

Luego de dos presentaciones exitosas en el Corona Capital de 2021 y el Corona Capital Guadalajara 2022, este 9 de septiembre Dayglow regresará a México para debutar en solitario con dos conciertos donde el cantautor estadounidense nos deleitará una vez más con canciones que lo han llevado a ser uno de los artistas emergentes más importantes del momento.

Será el próximo 9 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional, de CDMX, y el 11 de septiembre en el C3, de Guadalajara, donde Sloan Struble dará un show donde sonará las rolas de sus discos ‘Fuzzybrain’ (2018), ‘Harmony House (2021)’ e incluso una que otra nueva canción.

Foto vía Facebook: Corona Capital Guadalajara

Te damos 5 razones para ver a Dayglow en sus conciertos por México

Nosotros ya hemos apreciado en vivo el talento del músico estadounidense y por eso –en caso de que ustedes aún no lo han hecho–, acá les dejamos 5 razones por las que sí o sí deben lanzarse a ver a Dayglow durante sus conciertos en México este 2022.

1.- Dayglow sabe cómo dar shows en vivo

Sí, puede sonar un poco obvio, pero en realidad nos referimos al hecho de que Sloan Struble sabe cómo dominar el escenario.

Y es que ya sea con su simple look llamativo o con el talento que derrocha en los lugares donde se presenta, Dayglow sabe cómo llamar la atención y armar la fiesta junto con sus fans. ¡A las pruebas nos atenemos!

2.- Podremos escuchar una vez más grandes éxitos del cantante estadounidense

Ya sea con “Can I Call You Tonight?” o rolas como “Hot Rod” y “Medicine”, con sólo dos discos de estudio (pronto tres) Dayglow ha sabido cómo ganarse el corazón y los oídos de sus fans, quienes ya hemos escuchado corear varias rolas del músico en sus presentaciones en festivales. Algo que ciertamente ha sido una locura.

3.- También habrá chance de escuchar nueva música de Dayglow

En junio pasado Dayglow lanzó un nuevo sencillo titulado “Then It All Goes Away”, el cual formará parte de su tercer disco de estudio, People In Motion, que se estrenará el próximo 7 de octubre.

Considerando que en un mes será el lanzamiento de dicha placa discográfica, estamos seguros que Dayglow aprovechará su visita a México para darnos un adelanto en vivo de lo que podremos escuchar en su disco próximamente.

Foto: Getty Images

4.- Ver el primer Dr. Simi que Dayglow reciba en un escenario mexicano

Aunque Dayglow ya visitó nuestro país varias veces, el cantante lo hizo cuando el tren del meme de los Dr. Simi aún no se salía de control, por lo que esperamos con ansias presenciar el cómo Sloan recibe su primer peluche (si ya tienen su boleto este es un llamado para que lleven su peluche al concierto).

Foto: Especial

5.- El imperdible debut en solitario de Dayglow

Con sólo 23 años y con su amplio conocimiento en programas para grabar y crear música, Dayglow se ha posicionado como uno de los artistas emergentes del dream pop a los que de verdad no se les debe perder la pista, pues todo lo que hace se convierte en un hitazo.

Si bien ya hemos visto cómo llena escenarios en festivales mexicanos, no tenemos la menor duda de que su debut en solitario en nuestro país no solamente será imperdible, sino que también memorable, pues seguramente en unos años más veremos a Sloan llenar recintos más grandes.

Foto: Getty Images

¿Qué otras razones agregarían?