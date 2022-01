Rechazan la demanda del bebé de la portada del ‘Nevermind’ de Nirvana

Parece que la bronca entre Nirvana y Spencer Elden, el bebé que apareció en la portada de Nevermind seguirá en pie. Hace unas semanas les contamos que este sujeto decidió demandar a la banda por supuesta explotación sexual y pornografía infantil. Desde entonces, hemos visto a ambas partes contraatacarse en un caso que ha dado de qué hablar dentro de la industria musical y que al parecer, todavía va para largo.

El pasado 23 de diciembre de 2021, les contamos que a través del abogado que representa a los exmiembros del grupo, Courtney Love, el fotógrafo Kirk Weddle, UMG Recordings y la marca Nirvana LLC, presentó una petición para que se estime la demanda de Elden. En aquel momento, se dijo que la acusación del ahora hombre de 30 años no es seria porque a lo largo de los años se ha beneficiado por ser la imagen de este disco tan emblemático (ACÁ la información).

Por ahora, rechazaron la demanda en contra de Nirvana

Se esperaba que los herederos de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic obtuvieran una respuesta a más tardar el 20 de enero de 2022, pero no tuvieron que esperar tanto tiempo para recibir una contestación. Resulta que un juez ha desestimado la demanda contra Nirvana por la portada de Nevermind después de que el demandante, Spencer Elden, dejara pasar el plazo del 30 de diciembre para responder a la moción de desestimación de la banda.

De acuerdo con Consequence of Sound, Elden y sus abogados tenían hasta esa fecha para responder a la banda, pero como no cumplió el plazo, el lunes 3 de enero el juez del caso concedió la moción de la agrupación y anuló las futuras audiencias. Sin embargo, aunque esto es bastante positivo para el grupo, el bebé de la portada aún tiene chance de hacer algo al respecto, pues puede volver a presentar la demanda antes del 13 de enero.

Si en los próximos diez días, Spencer Elden no presenta esta nueva demanda, el caso será desestimado definitivamente y el sujeto no podrá volver a tomar acciones legales en contra de Nirvana. Por el momento, ninguna de las dos partes ha comentado nada al respecto, pero estamos seguros que esto todavía no termina porque todo indica que muy pronto tendremos el tercer episodio de esta pelea que nos ha dejado con el ojo cuadrado.