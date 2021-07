Renuncia el manager de Britney Spears tras enterarse que la cantante quiere retirarse

El caso de Britney Spears y la tutela que mantiene su padre sobre su vida personal y profesional seguirá dando de qué hablar. El mundo se estremeció cuando el pasado 23 de junio, la cantante compareció ante la corte para hablar sobre esta situación y sus declaraciones dejaron a muchos con la piel chinita, ya que nadie podía creer lo que estaba diciendo: pues básicamente declaró que no tiene el control en ningún aspecto de su vida.

Sin embargo, parece que las cosas van de mal en peor para la estrella pop. Primero, y siete días después de que sus palabras resonaran por todos lados, un juez en Los Ángeles rechazó la petición de Britney para retirar a su padre, Jamie Spears de la tutela (POR ACÁ pueden leer por qué se negaron a darle la razón) y ahora, el manager con el que lleva un buen rato trabajando decidió renunciar al ver la situación tan compleja que hay a su alrededor.

El manager de Britney Spears renunció porque la cantante quiere retirarse

Larry Rudolph ha sido el representante de Britney Spears por casi 25 años. Según distintos medios como NME, reportan que estuvo junto a ella mucho antes de que lanzara su sencillo debut, “…Baby One More Time”, e incluso estuvo con la cantante cuando comenzó la tutela en 2008, aunque algunos señalan que se alejó durante un breve período entre 2007 y 2008. De cualquier manera, se mantuvo a su lado en las buenas y en las malas.

Sin embargo, y de acuerdo con Deadline, el manager publicó una carta dirigida al padre de Britney y a las demás personas que llevan la tutela donde anunció que renunciaba a su puesto por una razón muy importante: al parecer, Britney quiere retirarse de la música. En dicho escrito, Rudolph afirma que no ha estado en contacto con Spears desde hace “más de dos años y medio” tras la decisión de ésta de tomarse un descanso indefinido.

El representante dejó claro que nunca formó parte de la tutela

“Hoy mismo me he enterado de que Britney había manifestado su intención de retirarse oficialmente”, dijo Larry Rudolph, dejando muy claro que nunca ha formado parte de la tutela y de sus operaciones, y que su trabajo estaba orientado a su carrera artística. También mencionó que respetaba su decisión pero él ya no era necesario: “Como su representante, creo que lo mejor para ella es que renuncie a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios”.

Por último, Larry declaró que si Britney Spears quiere regresar y necesita que vuelva a ser su manager, contará con él como lo ha hecho durante todo este tiempo tan complicado para la cantante: “Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado durante nuestros 25 años juntos. Le deseo toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré ahí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he hecho”.

No es la primera vez que Britney Spears quiere retirarse

Como ya mencionábamos antes, los rumores sobre el retiro de Britney Spears en la industria musical no son nuevos. Desde 2016 la cantante no ha sacado un nuevo material discográfico, dos años después dio su última presentación en vivo como parte de los actos musicales del Gran Premio de Estados Unidos de la Formula 1 en 2018 y a inicios de 2019 le puso una pausa total a su carrera tras iniciar la batalla legal contra su padre.

De hecho, mientras empezaba con el pleito con Jamie Spears para retirar la tutela que mantiene sobre ella desde hace 13 años, la estrella pop mencionó que no haría ningún concierto o sacaría rolas hasta que retomara el control de su propia vida. Por ahora parece que el papá de Britney lleva la delantera en este caso, pero todavía no se cierra y puede ser que en el futuro tenga otra oportunidad para hacerse cargo de ella misma.