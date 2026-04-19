Calles cerradas y alternativas para el partido de México vs. Brasil en CDMX

Lo que necesitas saber: Calzada de Tlalpan, Periférico y Calzada Acoxpa tendrán cortes viales por el partido "Leyendas".

Si planean salir por la tarde en CDMX —a visitar a sus papás o abuelitas o, de plano, les toca trabajar— el domingo 19 de abril, les dejamos información útil sobre las calles y vialidades cerradas por el partido de México contra Brasil en el Estadio Banorte (o Azteca).

Así es: habrá partido el domingo 19 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio Banorte, donde jugarán las leyendas de las selecciones de México y Brasil —acá pueden checar más información acerca del evento.

Cierre y alternativas viales este sábado 28 de marzo // Facebook: Policía Ciudad de México

Calles cerradas por el partido de México vs. Brasil en CDMX

Más o menos como sucedió en el partido de México contra Portugal, el gobierno de CDMX llevará a cabo oooootro operativo de movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio Banorte.

En este caso, se trata de un operativo especial para el partido “Leyendas” por lo que habrá cortes en estas vialidades:

Calzada de Tlalpan.

Periférico.

Calzada Acoxpa.

Foto de archivo Shutterstock.

Las alternativas para moverse por estas zonas en automóvil serán Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás y algunos tramos de Anillo Periférico —aunque en el mismo habrá cierres sólo que el gobierno chilango aún no comparte dónde exactamente.

Rutas para llegar a pie al Estadio Banorte

La idea es que la afición pueda llegar al estadio a pie por estas 7 rutas: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa; además de Calzada de Tlalpan.

Ruta 1 Santa Úrsula

Desde la calle San Pedro hasta San Benjamín con destino a Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 2 Parque Cantera

Desde el Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B por la puerta Poniente 4, 5 y 6.

Ruta 3 Avenida Estadio Azteca

Desde anillo Periférico, Circuito Estadio Azteca, avenida del Imán hasta Luis Murillo. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B será por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 4 Periférico y Renato Leduc

Desde avenida Renato Leduc, Luis Murillo, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal del estadio. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 5 Periférico y Calzada de Tlalpan

Desde Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan para llegar a Luis Murillo. El ingreso puede ser por la puerta principal (Acceso A) o la puerta poniente 4, 5 y 6 del Acceso B.

Ruta 6 Paseo Acoxpa

Calzada Acoxpa hasta llegar a Calzada de Tlalpan. Los accesos serán por la puerta principal y la poniente 4, 5 y 6.

Ruta 7 Calzada de Tlalpan- El Vergel

Desde la estación el Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos, la estación Estadio Azteca, avanza por Calzada de Tlalpan y por Circuito Estadio Azteca.

El ingreso será por la puerta principal (acceso A) y por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso B).

También habrá 13 rutas especiales de la RTP y los trolebuses que comenzará desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El costo será de 22. 50 pesos por viaje sencillo.

Foto: @LaSEMOVI

En cuanto al Tren Ligero, los fines de semana el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca operará con servicio de apoyo de los camiones de la RTP y trolebuses de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Y a partir de las 10 a las 11:30 de la noche operarán los camiones de la RTP en toda la línea de Tasqueña a Xochimilco.

Foto: @STECDMX.



