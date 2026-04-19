Lo que necesitas saber:

Calzada de Tlalpan, Periférico y Calzada Acoxpa tendrán cortes viales por el partido "Leyendas".

Si planean salir por la tarde en CDMX —a visitar a sus papás o abuelitas o, de plano, les toca trabajar— el domingo 19 de abril, les dejamos información útil sobre las calles y vialidades cerradas por el partido de México contra Brasil en el Estadio Banorte (o Azteca).

Así es: habrá partido el domingo 19 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio Banorte, donde jugarán las leyendas de las selecciones de México y Brasil —acá pueden checar más información acerca del evento.

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Cierre y alternativas viales este sábado 28 de marzo // Facebook: Policía Ciudad de México

Calles cerradas por el partido de México vs. Brasil en CDMX

Más o menos como sucedió en el partido de México contra Portugal, el gobierno de CDMX llevará a cabo oooootro operativo de movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio Banorte.

En este caso, se trata de un operativo especial para el partido “Leyendas” por lo que habrá cortes en estas vialidades:

  • Calzada de Tlalpan.
  • Periférico.
  • Calzada Acoxpa.
Calles cerradas y alternativas para el partido de México vs. Brasil en CDMX
Foto de archivo Shutterstock.

Las alternativas para moverse por estas zonas en automóvil serán Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás y algunos tramos de Anillo Periférico —aunque en el mismo habrá cierres sólo que el gobierno chilango aún no comparte dónde exactamente.

Rutas para llegar a pie al Estadio Banorte

La idea es que la afición pueda llegar al estadio a pie por estas 7 rutas: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa; además de Calzada de Tlalpan.

Ruta 1 Santa Úrsula

Desde la calle San Pedro hasta San Benjamín con destino a Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 2 Parque Cantera

Desde el Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B por la puerta Poniente 4, 5 y 6.

Ruta 3 Avenida Estadio Azteca

Desde anillo Periférico, Circuito Estadio Azteca, avenida del Imán hasta Luis Murillo. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B será por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 4 Periférico y Renato Leduc

Desde avenida Renato Leduc, Luis Murillo, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal del estadio. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.

Ruta 5 Periférico y Calzada de Tlalpan

Desde Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan para llegar a Luis Murillo. El ingreso puede ser por la puerta principal (Acceso A) o la puerta poniente 4, 5 y 6 del Acceso B.

Ruta 6 Paseo Acoxpa

Calzada Acoxpa hasta llegar a Calzada de Tlalpan. Los accesos serán por la puerta principal y la poniente 4, 5 y 6.

Ruta 7 Calzada de Tlalpan- El Vergel

Desde la estación el Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos, la estación Estadio Azteca, avanza por Calzada de Tlalpan y por Circuito Estadio Azteca.

El ingreso será por la puerta principal (acceso A) y por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso B).

También habrá 13 rutas especiales de la RTP y los trolebuses que comenzará desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El costo será de 22. 50 pesos por viaje sencillo.

Calles cerradas y alternativas para el partido de México vs. Brasil en CDMX
Foto: @LaSEMOVI

En cuanto al Tren Ligero, los fines de semana el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca operará con servicio de apoyo de los camiones de la RTP y trolebuses de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Y a partir de las 10 a las 11:30 de la noche operarán los camiones de la RTP en toda la línea de Tasqueña a Xochimilco.

Calles cerradas y alternativas para el partido de México vs. Brasil en CDMX
Foto: @STECDMX.


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