Lo que necesitas saber Depeche Mode se presentará en el Foro Sol este 21, 23 y 25 de septiembre de 2023, y al ser la primera gira de la banda sin Andrew Fletcher, los fans en México preparan algunas acciones para que los conciertos del ahora dúo sean legendarias.

Esta historia comienza en el 2020. El mundo se sumergió en la pandemia de COVID-19, y en medio de los descensos y la obligada cuarentena, Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher comenzaron a cocinar el décimo quinto de estudio de Depeche Mode, sin ningún otro contratiempo.

Pero nadie se imaginó que el 26 de mayo de 2022, Fletcher sufriría un paro cardíaco que le provocaría la muerte a los 60 años de edad. Después de recibir la triste noticia, el destino de la banda se tornó incierto. ¿Acaso era el fin de Depeche Mode después de 42 años de carrera?

El 26 de mayo de 2022, Andy Fletcher murió después de sufrir un paro cardiaco. Foto: Getty

Para fortuna de los millones de fans, el 24 de marzo de 2023 llegó Memento Morí, un nuevo disco de estudio en donde Gahan y Gore expresan el complicado momento por el que pasaban, y con el que anunciaron una nueva gira mundial que llegaría a México el 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol. Hablamos de la primera gira del ahora dúo sin el fundador del grupo, y después de una pandemia que fue sumamente complicada para todo el mundo.

Las ganas de escuchar una gran selección de su discografía, desde el Black Celebration, Music For The Masses, Violator, Ultra hasta el infravalorado Exciter, por mencionar algunos, emocionaron a todo el fandom de la banda.

En México, clubs de fans como Devotion Mode, Strange Mode, DM Guadalajara y Audiophile se organizaron para crear una dinámica, que aparte de ser un regalo visual, es una ofrenda a Andrew Fletcher, y un homenaje a la cultura mexicana.



El Memento Mori World Tour se anunció el 4 de octubre de 2022, pero fue hasta 23 de febrero de 2023 que la banda anunció fechas en México.

Pero, ¿qué hay detrás de los fans que buscan agradecer, de alguna y otra forma, la música que hace sus bandas favoritas? Platicamos con Karla Goree, fundadora de Devotion Mode, un club de fans mexicano con 18 años de existencia.

Cuatro acciones para recordar a Andy Fletcher y celebrar la muerte

Gracias a un primo cercano, Karla escuchó por primera vez el Music For The Masses de 1989, cuando solo tenía 11 años. Después de quedar fascinada con los primeros acordes de “Behind the Wheel”, fue hasta el 2006 que logró verlos en vivo. Y después de la emoción que le provocó ver a la banda formó un grupo en Yahoo para congregar a todos los que como ella sentían un amor a Depeche Mode. Ese grupo se convirtió en una página de MySpace, y Hi5, hasta que por fin encontró un dominio: devotionmode.com

Cuando la banda anunció una nueva gira para la promoción del Memento Mori, en el 2022, Karla no lo pensó dos veces, y decidió cumplir un sueño; recorrer Europa junto con la banda. Y fue durante esas presentaciones que se percató del homenaje que Dave y Martin hacían para recordar a Andy.

“En ese momento yo no pensé en hacer eso aquí en México ni nada. Yo lo disfruté y lo compartí en mi página. Y así empezaron a salir las propuestas entre los mismos fans”, nos cuenta Karla en entrevista para Sopitas.com

Así fue como, entre todos, decidieron realizar 4 acciones durante el 21, 23 y 25 de septiembre para recordar a Andy, hacerle saber a la banda que los fans no lo olvidan y de paso, reconocer la tradición mexa del Día de Muertos.

Aquí te las describimos:

Los fans mexicanos proponen un fan action durante los conciertos en México de Depeche Mode. Foto: Devotion Mode en Facebook

1. Guantes blancos en “Everything Counts“

Durante la gira del Memento Morí, la banda toca “Everything Counts” mientras en las pantallas se proyecta a una mujer con guantes blancos que sigue la canción con lenguaje de señas. La propuesta es que todos los fans presentes en el Foro Sol puedan imitarla, y hacer los mismos movimientos con guantes blancos en las manos, justo como una señal de inclusión. Además, es una de las canción más icónicas del grupo desde el live en Pasadena, California de 1989.

Dave Gahan se caracteriza por ser un front man muy energético que conecta con su pública como pocos.

2. Usar máscaras de calaveras en “Ghosts Again”

México es uno de los países donde se cree que las personas no mueren hasta que son olvidadas. Sabemos que las vamos a volver a ver. Es decir, tenemos una relación mítica con el concepto de la muerte, y una extraña certeza de que la vida es mucho más de lo que podemos pensar.

“Ghosts Again” habla sobre ello, por eso fue que decidieron convocar a usar máscaras de calavera para acompañar esa canción durante la banda toca la rola en el Foro Sol.

3. La foto de Andy Fletcher en “World In My Eyes”

La canción favorita de Andy Fletcher era “World In My Eyes”. Cuando Dave y Martin la tocan en vivo proyectan fotos de Andy en las pantallas. De ahí la idea de que los fans se unan con una fotografía, como cuando pones tu foto en la ofrenda de un difunto. Una declaración de que no lo olvidas y que ahí está presente.

Foto: Devotion Mode en Facebook

4. El campo de flores de cempasúchil en “Enjoy the Silence”

Mientras la banda toca esta canción, en las pantallas se proyectan dos calaveras que después se pintan de color naranja, hasta terminar como las clásicas calaveras mexicanas de azúcar. Esto fue la inspiración para invitar a recrear un campo de flores de cempasúchil con las luces de los celulares.

Los fans de Depeche Mode en México buscan que las presentaciones de la banda en nuestro país sean legendarias. Foto: Getty

Del “Memento Morí” y vivir el presente

Depeche Mode es una banda que ha superado varios retos: desde la salida de varios integrantes hasta la misma muerte de Andy Fletcher. Y en Memento Morí nos recuerda que todos vamos a morir algún día. Algo así como el épico tuit que compartió Paty Chapoy alguna vez.

Lejos del terror que podamos llegar a sentir ante lo único de lo que estamos seguros en la vida, Depeche Mode invita a no tirar la toalla, y seguir.

Y esta es una de las razones que mueven a los fans de la banda a organizar esta iniciativa. Es un reto lograr que en las 3 fechas se armen estas actividades, pero la vida es muy corta para suponerlo. ¿Por qué no hacerlo?Por cierto, varios recursos para este fan action los puedes encontrar aquí. Échale ojo.

