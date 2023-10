Lo que necesitas saber: The Drums regresó a la CDMX para promocionar su nuevo disco 'Jonny', con un concierto donde una vez más, Jonny Pierce no decepcionó.

Una de las bromas más recurrentes (en cuanto a conciertos se refiere) es esa de que The Drums ‘ya pagan predial’ en la CDMX, pues Jonny Pierce no tarda ni la piensa mucho en regresar cada que tiene la oportunidad, sea en festivales o conciertos en solitario.

Lo cierto es que si The Drums vuelve a nuestro país a cada rato es por una razón: el público mexicano ama a la banda tanto como Pierce y compañía aman a México. Algo que nuevamente comprobamos con el show que dieron en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Jonny Pierce volvió a la CDMX con nueva música de The Drums bajo el brazo. Foto: Stephania Carmona

The Drums regresó a México para presentar su disco ‘Jonny’

Los encargados de arrancar con la música fueron los chicos de Valgur, una banda con raíces zapotecas llena de sintetizadores y vibras ochenteras, quienes desde las 8 de la noche comenzaron a recibir a los asistentes que poco a poco llenaron el Pabellón Oeste del Palacio.

Fue cerca de las 9:15 de la noche cuando Jonny Pierce y compañía salieron al escenario. Y entre luces azules, el músico estadounidense comenzó a hacer lo que mejor sabe: provocar que sus fans coreen cada letra de las canciones que ha hecho populares desde hace 12 años.

Los fans corearon las nuevas rolas y otras ya bastante conocidas. Foto: Stephania Carmona

Jonny Pierce se lució con sus pasos de baile y el amor que recibió del público

Portando una ‘bomber jacket’ con su nombre escrito en la parte de atrás, Jonny Pierce comenzó el concierto de The Drums con el que vino a promocionar su más reciente disco de estudio ‘Jonny’, en el el músico estadounidense hace un recorrido por las memorias de su infancia.

Contrario a lo que sucede pocas veces en conciertos donde la banda en cuestión viene con nueva música bajo el brazo, los fans de The Drums se rifaron al corear rolas conocidas como “Days”, “Best Friend” y “What You Were”, así como “Isolette”, “Protect Him Always” y otras más de este nuevo disco.

The Drums se lució con su regreso a CDMX y obvio “Days” no pudo faltar en el repertorio ? @thedrumsforever pic.twitter.com/j0JJTDlGH2 — SopitasFM (@sopitasfm) October 19, 2023

El líder de The Drums agradeció a sus fans por amarlo todos estos años

Fiel a su estilo, Jonny Pierce se lució en el escenario con sus pasos de baile y por ratos dirigía el micrófono hacia el público para que se escuchara cómo cantaban. Así ocurrió con canciones como “Heart Basel”, “What You Were”, “Book of Revelation”, “Book of Stories” y “Be Gentle”.

Aunque el vocalista de The Drums no dijo mucho durante el concierto, Jonny Pierce se tomó una pausa durante el show para darle gracias a los fans mexicanos por su apoyo y hacerlo sentir seguro y amado. “Son la inspiración para seguir escribiendo y haciendo música”, mencionó Jonny.

Jonny Pierce agradeció a sus fans por tanto cariño. Foto: Stephania Carmona

La banda se aventó varias nuevas rolas y bastantes éxitos conocidos

“The Flowers”, “Obvious” y “Money” sonaron con mucha fuerza en el Pabellón Oeste antes de que The Drums dejara el escenario. Para ese entonces, el vocalista ya había recibido varios gritos de “Te amo” y hasta una ovación al ritmo de “Jonny, hermano, ya eres mexicano”.

Tras un par de minutos, The Drums regresó para dar un encore bastante inusual de siete canciones y el cual comenzó al ritmo de “Meet Me In Mexico”, canción que en 2017 creó para ayudar a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre.

Obvio una rola que todos corearon esta noche fue “Money” ✨ @thedrumsforever pic.twitter.com/QsEGbBP1na — SopitasFM (@sopitasfm) October 19, 2023

Jonny Pierce confirmó una vez más cuánto México ama a The Drums

“Let’s Go Surfing”, “Better” y “I Don’t Know How To Love”, fueron de las rolas más coreadas casi al final del show que dio por terminado con varias canciones del nuevo disco: “Better”, “Harms”, “Little Jonny” y “I Want It All”, con la que Jonny Pierce y compañía cerraron una noche especial.

Aunque The Drums es una banda que viene seguido, podemos decir que a muchos siempre nos dan ganas de verlos una vez más. Y es que si algo podemos asegurar es que Jonny Pierce nunca decepciona y a la vez, el público jamás lo decepciona a él.

Foto: Stephania Carmona

Setlist de The Drums en México

1.- Are U Fucked

2.- Heart Basel

3.- Best Friend

4.- What You Were

5.- Days

6.- Plastic Envelope/Protect Him Always

7.- Isolette

8.- I’m Still Scared

9.- Book of Revelation

10.- Book of Stories

11.- Be Gentle

12.- In the Cold

13.- I Need a Doctor

14.- The Flowers

15.- Obvious

16.- Money

Encore:

17.- Meet Me in Mexico

18.- Let’s Go Surfing

19.- Better

20.- Harms

21.- Little Jonny

22.- I Don’t Know How to Love

23.- I Want It All

