Lo que necesitas saber: Aprovechando su última visita a México, platicamos con Jonny Pierce de The Drums en Sopitas FM x Radio Chilango.

Los recuerdos de la infancia, buenos o malos, nos marcan para siempre. Con el tiempo, uno crece y canaliza esas experiencias de muchas manera… Algunos lo hacen en el arte, tal como Jonathan Pierce lo llevó a cabo en Jonny, el nuevo disco de The Drums. Aprovechando el momento, pudimos entrevistarlo en Sopitas FM x Radio Chilango, donde nos contó más detalles del material.

“Crecí en un espacio… La casa de mi infancia no era un hogar como tal. No había mucho amor ni seguridad en ese lugar… Cuando tuve la edad suficiente, me mudé a Nueva York, firmé un contrato discográfico y mi vida despegó“, nos contó Pierce en entrevista en la cabina. Aquí abajo pueden ver la entrevista completa.

La infancia de Jonny Pierce en el nuevo disco de The Drums

El nuevo disco de The Drums se lanzó el pasado 13 de octubre, pero desde antes había llamado la atención no solo porque era el regreso de la banda a cuatro años de su último material. El trasfondo, como suele suceder con cada lanzamiento del proyecto liderado por Jonny Pierce, tiene un fuerte componente melancólico.

“Había mucho dolor cuando pensaba en mi pasado... Para la portada del nuevo álbum, me colé por la ventana de mi dormitorio de la infancia, me esperé a que mis padres no estuvieran en la casa y me tomé fotos en todas las habitaciones”, nos cuenta Pierce.

No olvides checar la entrevista completa en la caja de YouTube que dejamos arriba, porque Jonny nos cuenta muchos detalles más bastante imperdibles para los fans. Y sigue sintonizándonos en Sopitas fM x Radio Chilango, de 9 a 11 de la mañana, en el 105.3 de FM.

Portada de ‘Jonny’, el nuevo disco de The Drums. Foto: Anti-Records.

