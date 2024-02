Lo que necesitas saber: Después de tres años, Helado Negro está de vuelta con 'Phasor', un disco donde nos vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores artistas actuales.

El groove en Phasor, el nuevo disco del proyecto llamado Helado Negro (Roberto Carlos Lange), se balancea entre una variedad de géneros retomados para la era actual, con combinaciones entre bossa nova, rock, boleros, y pop ligerísimo que se centran en ser baladas románticas.

Los sintetizadores retro y percusiones minimalistas son la base para su voz cálida y suave, por momentos hasta susurrada, eso sí, con una combinación de spanglish que te mantiene atento y te saca una sonrisa de vez en cuando.

Helado Negro/Foto: Raúl Fernández para Sopitas.com.

No es algo nuevo que Helado Negro haga un LP detalladamente compuesto y grabado, y es que los dos antecesores de Phasor son también fascinantes. This Is How You Smile (2019) y Far In (2021) son quizás más directos y con un poco menos de exploración como los nueve tracks que presenta este 2024.

La clara referencia al efecto Phaser de los pedales de guitarra y demás instrumentos, nos deja anticipar que Helado Negro nos iba a hundir en efectos, que van desde una ligera distorsión en voz, ecos y delays inmensos y una hermosa aplicación de lo-fi a lo largo del disco.

Helado Negro nos trae una oda a la vida en las canciones de ‘Phasor’

Phasor son “nueve canciones del cielo, suerte, eco, problemas y amor”, dice Helado Negro en el cortometraje que acompaña al lanzamiento de su octavo álbum de estudio para explicar cómo es que contempló sus alrededores para plasmarlo en este discazo.

En “Best For You and Me” repite “iré afuera viendo a la luna por demasiado tiempo”, mientras reflexiona sobre una relación personal que no va muy bien. Contrastan sus problemas con la hermosa musicalización en un jazz minimalista con Opal Hoyt en el piano.

La abridora, “LFO (Lupe Finds Oliveros)”, es un rocksito directo basado en guitarra y bajo, en la que nos cuenta un breve cuento sobre perderse y ser golpeado por un policía. El homenaje a Pauline Oliveros (pionera de la electrónica) y Lupe Lopez (técnica de amplificadores de Fender) nos habla de cómo se unen dos mundos en esta rola y a lo largo del disco.

La psicodelia contemplativa a través de los géneros

Sin limitantes, Helado Negro compuso rolas en diversos géneros que tienen en común su voz y un matiz psicodélico y dub que ambienta Phasor completamente. Ya sea con efectos o con progresiones sintéticas, los boleros, el rock, el jazz minimalista, el bossa nova y su propio estilo de pop tienen una coherencia sonora aun cuando cambia de género de una rola a otra.

Con un clarísimo elemento onírico a lo largo de los 35 minutos del disco, nos envuelve en atmósferas hipnotizantes, como lo hace en la excelente “Out There”, que realmente no es cambiante, pero podemos escuchar por horas. El trabajo vocal, junto a un bajo tropical y los detalles sintetizados hacen una rola emblemática para este proyecto.

Helado Negro se echó a observar su propia vida y lo que lo rodea. Al encontrar caos y belleza a su alrededor, afortunadamente para nosotros, decidió plasmarlo todo en estas rolas que no dan respuesta a sus problemas, solo los equilibran con lo positivo que existe paralelamente. Todo esto, inmerso en una nostalgia infinita, que parece exagerada con los efectos en su voz, que aunque es baja y suave se extiende y repite en olas de efectos.

La instrumentación minimalista y adecuada de Helado Negro

Helado Negro pudo lanzar un disco únicamente con su guitarra acústica y su voz, pero elevó estas canciones íntimas con los sintetizadores que a veces siguen la línea melódica y a veces toman su propio rumbo. Muestra de esto es “Colores del Mar”, en la que con 4 o 5 elementos logra transmitirnos una reflexión sobre buscar el amor y encontrarse frente al mar. El trabajo vocal en el que él se acompaña a él mismo nos parece sorprendente, ya veremos como funciona en vivo.

En álbumes como este, los efectos explotados a más no poder parecen ser un instrumento más, llenando espacios y creando una atmósfera que nos coloca en un sueño dentro de la mente creativa de Roberto Carlos Lange. En Phasor, una nota o un acorde toman vida propia y una dimensión mayor cuando se le agrega un efecto, ya sea para amplificarlo, o darle un sonido peculiar.

Helado Negro presenta Phasor en versiones físicas con un asombroso vinil color turquesa y la clásica edición negra, que pueden encontrar en su tienda oficial. El músico estadounidense comenzará una gira por Estados Unidos para irse a Europa, pero esperamos escucharle pronto este discazo en México, porque seguro es una gozada en vivo.

