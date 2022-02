¡Reencuentro! Así estuvo el Bahidorá 2022 con James Blake, Kings Of Convenience y más

Bahidorá regresó. El 2022 se convirtió en un momento bastante especial para el carnaval pues no solo es su vuelta tras un periodo complicado por lo de la pandemia; también hablamos de 10 años de historia. Pues bueno, la celebración debía ser especial, intensa, colorida, espectacular… y así sucedió.

El fin de semana en Las Estacas, Morelos reunió a un line-up musical con varios regresos al país como el de Kings Of Convenience y James Blake y la primera vez de algunos más en tierras mexicanas. El reencuentro con el ya icónico carnaval fue todo lo que esperamos. La fiesta tuvo de todo, para todos y así lo vivimos.

Calentando motores en viernes

La fiesta en Bahidorá comenzó desde el viernes 18 de febrero y para la tarde-noche, los escenarios disponibles recibían a todos aquellos que ya necesitaban una buena dosis de música. El Umbar y Madriguera concentraron a los actos del primer día del carnaval con todo tipo de proyectos musicales, mostrando la diversidad de estilos a los que el evento abre sus puertas. Y si: la celebración comenzó con todo.

Mientras unos disfrutaban de la fogata y en lo que otros más seguían acomodando sus casas de campaña, la tarima del Umbral retumbó con los beats de DJ Minx, Joey Beltram y Tygapaw, quienes mantuvieron los ánimos a tope por varias horas hasta la madrugada. Como dijimos, había que arrancar la fiesta en grande.

En la tarima de Madriguera, los ritmos latinos como la cumbia también se hicieron presentes con la energía de Corroncha Son, que son una prueba de lo experimental -y lo sensacional- que este estilo musical puede llegar a ser. Apenas iba empezando Bahidorá y si la primera noche ya nos había llevado a la fiesta total, el sábado nos tenía preparado lo mejor.

Vacación y Agrupación Cariño abrieron el Sonorama

Antes del medio día del sábado, el calorcito andaba recio pero ideal para dar una vuelta por El Asoleadero, donde Female Power Sound armó un setlist lleno de vibras reggae para comenzar del mejormodo el segundo día de Bahidorá. Pronto había que dirigirse al escenario principal, el Sonorama, porque la jornada musical estaba por arrancar ahí con Vacación.

El ambiente quedaba perfecto para que el proyecto musical de Caloncho y El David Aguilar se montara en la tarima, solo con su par de guitarras y sus voces perfectamente sincronizadas en cada verso. El público de Las Estacas comenzó a llegar y los coros para rolas como “Té de tila” no faltaron. Ya era poco más del medio día y como les contábamos, el clima estaba en su mero punto para que todos trajeran su cervecita en mano o algún trago refrescante. Puro antojo el que Vacación provocó cuando tocaron “Las caguas”, canción que finalizaron con mezcal en mano y un ‘salud’ hacia los fans.

Luego vinieron otras canciones pegadizas como “Lauro El Albañil”, “Nieve de Arrayán” y por ahí, el par de músicos hasta regalaron playeras antes de terminar su show. Detallazo. Unos momentos después, Caloncho dio un showcase acústico sorpresa en una de las piscinas del carnaval, poniéndole el toque tropical al asunto.

En el mismo Sonorama, el turno siguiente fue para Agrupación Cariño, quienes andan de fiesta pues en este año cumplen su 15 aniversario como banda. Nos pusimos guapachosos y bueno, valga la redundancia, el cariño de la gente por el combo capitalino fluyó como no tienen idea. Los temazos cayeron con “Espero que te acuerdes de mí” y “Antes”, que son de esas rolas que te hacen moverte sin parar aunque no sepas bailar. Desde el inicio, cada quién agarró a su pareja en el público para tirar sus mejores pasos, todo al son de la cumbia de tintes pop rockeros que maneja esta banda.

Son un grupo, pero sobre la tarima, cada miembro tiene su propio show; nadie se detenía, todos sonreían y ese buen humor conectaba con las personas que pasaron a verlos. Imposible mantenerse quieto ante las curiosas coreografías que desarrollan en su show. Y no importa si sus canciones hablan de desamor, porque uno se levanta a corear y bailar aunque el corazón ande roto.

Algún fanático se aferró tanto que no paraba de gritar y pedir “Tripulante”… y se le cumplió. La Agrupación Cariño le puso chispa y mucho ánimo a Bahidorá.

¡Por fin! Kings Of Convenience regresó a México

Cerca de las 4 de la tarde, se acercaba uno de los momentos más esperados del fin de semana. Uno de los regresos que más emoción levantó en los meses previos fue el de Kings Of Convenience a tierra mexa, con Bahidorá como su primer parada. Y sí: fue una vuelta triunfal para Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe a 11 años de su última visita al país.

Un par de sombrillas blancas adornaban el escenario Sonorama cuando el dúo saltó a hacer lo suyo. Abrieron con “Comb My Hair” y “Rocky Trail”, un par de temas de su nuevo disco Peace Or Love. Si el alarido fue potente tras esas rolas, ahora imagínense cuando Erlend dijo “la siguiente canción queda perfecta para la ocasión” y de inmediato sonó “Cayman Islands”. Uno de sus clásicos ya había llegado y faltaban más.

De nuevo, un par de canciones más del nuevo disco –“Killers” y “Catholic Country”– sonaron y se nota que los fans ya las tienen bien caladas para cantar. Como suele pasar cada que sube a dar un concierto, Erlend se mantuvo constantemente interactuando con el público pidiendo seguir el ritmo de la música con las palmas. Los gritos de euforia no paraban y se escuchaban cada vez que el par de músicos pasaba de un tema a otro. El amor hacia Kings Of Convenience estaba a todo lo que daba.

Enseguida tocaron “Mrs. Cold”, otro temazo de antaño de la banda que prendió a todos en el parque. “Qué rico” dijo Erlend en español para luego dar un agradecimiento al público por tener el mejor humor. La gente los ama y ellos regresan el afecto desde sus notas musicales; han pasado más de 10 años desde su última visita y el vínculo entre artista y seguidor sigue intacto al parecer.

Llegaba el atardecer y el momento de cerrar con rolas del calibre de “Fever”. Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, Kings Of Convenience, la rompieron en grande. Pero esta, como dijimos, es solo la primera parada de su paso por el país. Ahora, faltan Guadalajara y la Ciudad de México.

Helado Negro y Petite Amie mostraron de qué están hechos

Otro músico que la pasó en grande fue Helado Negro, quien trajo la emotividad a flor de piel a Bahidorá. Atmosférico, hipnótico, una locura lo que el estadounidense de origen ecuatoriano hizo sobre el Sonorama cuando llegó su turno de rifarse como los grandes con canciones como “Outside the Outside”.

La cosa con el compositor se puso nostálgica y sumamente emocional cuando sonaron “Aguas Frías” y “La Naranja” repletas de romance; se podía ver cómo los suertudos con pareja aprovechaban para ponerse melosos. El gran final de su acto vino con “Running”, en la que lo vimos pasar de un lado a otro del escenario buscando que los asistentes lo ayudaran a corear. Y así se hizo, con el público entregándose por completo a las suaves notas de la canción.

Las propuestas musicales nacionales más nuevas también tuvieron lugar en Bahidorá, con Petite Amie como una de las bandas a las que era necesario ver para saber de qué estaban hechos. ¿Y saben qué? Tienen que echarles ojo y oído en vivo alguna vez porque son muy enérgicos; toda una experiencia divertida.

Texturas sonoras psicodélicas de corte pop rock y algunas líricas francesas es lo que esta banda nos trajo, con un set que abrió en el escenario La Estación con “Vraiment”. Una canción tranquilita que se pone frenética al final. Y si de intensidad se trata, “El Delirio” fue una sorpresa poderosa. Aline e Isabel son dos vocalistas que la pasan genial cantando, bailando, improvisando algunas coreografías y proyectando su presencia en quienes las vemos actuar en vivo. El momento coqueto de la noche llegó con “Elektro”, de la que nadie puede resistir moverse ante esos sintetizadores geniales. POR ACÁ te contamos más sobre por qué debes tenerlos en el radar.

James Blake y su poderoso performance

La noche de sábado en Bahidorá tenía más actos para volarnos la cabeza y sin duda, James Blake fue uno de los que vistió de gala las últimas presentaciones del día. Y es que aunque él pasa todo el rato sentado tras sus instrumentos, la delicia de su show se basa en una poderosa ejecución de sintetizadores, su voz suavemente nostálgica y poderosa, además de una experiencia visual frenética que juega muy bien con la música.

“¿Cómo lo están pasando? Es bueno estar de vuelta en México” menciona el británico, quién también se disculpa por no hablar en español y prometiendo hacerlo mejor la próxima vez que venga. Su presentación es extraña y no en el mal sentido. De repente, te avienta un temazo super nostálgico de esos que compone para romperte el alma… y casi de inmediato pone a maquinar los beats más intensos que uno pueda escuchar. Su música puede parecer calmada en los álbumes, pero en vivo se convierte en una experiencia totalmente diferente.

“Life Round Here” y “Limit To Your Love”, un par de sus canciones más añejas, despiertan en el público el lado más tranquilo de un carnaval que ha sido salvaje. Enseguida, un trancazo de sintetizadores y ritmos electrónicos para volverse loco. De nuevo, la calma regresa con “I Keep Calling” y esa es un poco la línea bajo la que maneja su show. Para nada es queja pues pocos artistas pueden jactarse de llevar un repertorio tan frenético como calmado y que funcione.

¿Querían romance y más nostalgia? Pues para curar el corazón partido, llegó “Life Is Not The Same” que seguro cantaron aquellos que llegaron a Bahidorá un poco con el recuerdo de un amor fallido. Y si había enamorados en el público, seguramente se dedicaron “Godspeed”, que nos mostró el lado más enamoradizo del inglés en una balada sencilla a puro piano y voz.

Una locura lo que James Blake armó en su presentación. Y como no podía ser de otra manera, el gran final vino con “Retrograde”, esa canción casi de corte trip-hop que eriza la piel a cada segundo que avanza la melodía. James se despidió entonces, diciendo que ama al público mexicano y agradece el apoyo que hemos dado a la música en medio de la pandemia y toda la [email protected] que ello supone. Tremendo momento, claro que sí.