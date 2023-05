Hace 11 años y después de una inolvidable visita a México, Pulp se despedía de sus fans para marcar el final de su historia de una de las bandas mas importantes (y queridas) del Britpop.

Cuál fue nuestra sorpresa que este año se anunciara una pequeña gran gira por diversos lugares de Reino Unido e Irlanda que, hasta el momento, no se extiende más allá de las islas.

Bridlington, sede del regreso de Pulp

La espera ha sido ardua y sentimental después de la muerte de su bajista Steve, quien aunque ya había anunciado que no formaría parte del grupo en esta reunion, nos enteramos de su muerte hace un par de meses. Sin duda una noticia muy triste para la banda y sus fans y quién sería recordado la noche de este 26 de mayo en el primer concierto de la temporada cuando Jarvis dedicaba Something Changed a Steve.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

El día de ayer, en una lejana y pequeña ciudad costera de Yorkshire, Inglaterra, se celebró el regreso de Jarvis y compañía. Bridlington fue la elegida para este gran acontecimiento que fue recibido por la gente de la ciudad con especial cariño por ser uno de los grupos mas queridos de esta región a la que también pertenece Sheffield, la ciudad natal de Pulp.

Un colectivo de tejedoras @crochet_queens_by_the_sea adornaron un buzón con el grupo ‘a ganchillo’ afuera del auditorio, un gesto que se convirtió en la foto obligada para todos los fans.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

Cuando llegamos se palpaba en las calles la felicidad de la gente que venia de todas partes del mundo a presenciar este histórico momento. Conocimos fans de Canada, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, ademas de ingleses que venían desde todo el país, todos todavía en shock de volver a ver al grupo de nuestras vidas, jamas pensábamos que se repetiría este momento.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp

Fans de toda la vida, y fans jóvenes que descubrirían a Pulp en los últimos 10 años y que venían a verlos por primera vez, es especial mención Beth de 23 años que creció escuchando Pulp, su mamá gran fan, portaba una camiseta de Jarvis y moría de emoción de verlos por primera vez.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

La velada comenzó con una telonara bastante inusual que recitaba poemas y cantaba a capella canciones tradicionales de la zona, no tuvimos ni a Wet Leg ni a Richard Hawley quienes serán los teloneros en algunos de los siguientes shows.

El auditorio era pequeño (3800) comparado con el resto de los shows y sin pantallas detrás ni a los lados, ‘back to basics’ pensábamos todos emocionados de presenciar un momento tan intimo y especial, no había fotógrafos ni cámaras de video de ningún medio.

Se apagaron las luces y empezó a salir uno a uno los miembros de la banda Candida, Mark, Nick seguidos por una sección de vientos y otros músicos que reconocíamos del grupo de Jarv is en el bajo y en la segunda guitarra. Jarvis fue el ultimo en entrar cuando ya empezaba a recitar la canción de I SPY, salió al escenario vestido como siempre de traje, esta vez uno café de pana (uff que calor) tan elegante como siempre.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

Una noche especial y emocionante

El concierto, incluyó temas favoritos de todos como Disco 2000, Common People, Babies y This is Hardcore, sorprendiéndonos con Like a friend y con After You, que era la primera vez que tocaban en vivo.

El setlist de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

Se sentía la emoción entre los músicos, la nostalgia de tocar sin Steve y la alegría de estar frente su publico otra vez, a cambio el publico cantó y bailó todas las canciones. Jarvis como siempre mostrando que es uno de los mejores showmans que existen con sus bailes sexys y sugestivos, por él no pasan los años.

Como fanática de Pulp, fue una noche sumamente especial y emocionante, verlos juntos otra vez aunque extrañando mucho a Steve, incluso a Richard y a Russell, interpretando el soundtrack de tu vida rodeada de gente como yo y escuchando sus historias, y sobre todo asistir a un concierto en el norte de Inglaterra donde la gente es tan amigable, fue precioso.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

Ahora esperemos que la gira se alargue y cruce el charco, aunque sí puedes, acaban de anunciar dos conciertos mas en Londres a finales de Julio, los boletos salen a la venta la semana que viene.

¡Larga vida a PULP!

Escrito por Paola Feregrino

IG @paofererod – TW @chicapulp