Murió a los 56 años Steve Mackey, productor y bajista de Pulp

Las malas noticias le siguen pegando duro a la industria musical en 2023, pues lamentablemente, este 2 de marzo nos enteramos de la muerte a los 56 años de Steve Mackey, bajista de Pulp y productor de un montón de bandas que nos encantan.

Fue la cuenta de Pulp en Instagram y el propio Jarvis Cocker quienes informaron lo que pasó, publicando una foto de Steve Mackey en un descanso de la gira que se aventaron en 2012 por Sudamérica. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte de Mackey, pero le dedicaron unas palabras muy emotivas:

“Nuestro querido amigo y bajista, Steve Mackey murió esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. Steve hizo que las cosas sucedieran, en su vida y en la banda. Y nos gustaría mucho pensar que está de vuelta en esas montañas (refiriéndose a la foto que publicaron), en la siguiente etapa de su aventura”.

Steve Mackey tocando con Pulp en Glastonbury/Foto: Getty Images

Murió a los 56 años Steve Mackey, bajista de Pulp

Steve Mackey nació el 10 de noviembre de 1966 en Sheffield, Inglaterra. Durante la escuela conoció a Richard Hewley, con quien tocaría años más tarde en Pulp. Al principio fue bajista de una banda llamada Trolley Dog Shag, que compartió un disco compilado donde aparecían Jarvis Cocker y compañía hasta que en 1989, se unió oficialmente a la banda.

Junto a Pulp, Steve Mackey grabó algunos de los álbumes más importantes de su carrera, como His ‘n’ Hers, Different Class, This Is Hardcore y We Love Life. Incluso, regresó en 2010 con la banda de Sheffield, para sacar la rola “After You” y salir de gira entre 2011 y 2012. Pero además de su carrera en el bajo, en 1992 se graduó de la carrera de cine en el Royal College Art de Londres.

Además de Pulp, Steve Mackey también trabajó como productor de grandes bandas

Luego de que Pulp se tomara un descanso, Steve Mackey no se alejó de la industria musical. En colaboración con el compositor Ross Orton, comenzó a trabajar como productor musical. Para que se den una idea, ambos ayudaron a M.I.A. con rolas como “Galang” y “Sunshowers”, que la llevaron a firmar un contrato discográfico con Interscope Records y a tener reconocimiento.

La carrera de Steve Mackey como productor es muy interesante, pues estuvo detrás de discos como Lungs de Florence and the Machine y Everything Now de Arcade Fire, y se rifó trabajando con bandas del calibre de The Kills o The Horrors. Por si esto no fuera suficiente, también fue director musical y diseñador de sonido para películas, museos y comerciales.

Como dato curioso, Steve Mackey hizo un cameo en Harry Potter y el cáliz de fuego, como parte de la banda The Weird Sisters junto a Jarvis Cocker, Jonny Greenwood y Phil Selway de Radiohead. Que descanse en paz un musicazo que sin duda, dejó huella dentro de la música y fue pieza clave para el britpop.