A estas alturas de la cuarentena, la gran mayoría estamos acostumbrados a ver conciertos en línea, mientras el mundo entra a la ‘nueva normalidad’. Los shows en vivo y los festivales en el mundo se tuvieron que cancelar, uno de los soldados caídos fue el Lollapalooza, pero se les ocurrió una gran idea para traernos música en estos tiempos tan complejos que nos toca enfrentar.

Como recordarán, este 2020 de plano no se pudo armar la fiesta en el Grant Park de Chicago. Sin embargo, los organizadores de uno de los festivales más importantes del mundo no nos dejaron con las manos vacías, pues armaron una edición virtual para revivir algunas presentaciones legendarias y checar a algunos artistas tocando sets exclusivos para este eventazo único.

El Lollapalooza se rifó porque nos dio chance de ver fragmentos de los shows espectaculares de Paul McCartney, The Cure, Metallica, The Weeknd, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Glary Clark Jr., Lorde, Tyler, The Creator, Portugal. The Man, A$AP Rocky y más. Y la verdad es que a pesar de que fueron presentaciones del pasado, como dicen por ahí, recordar es volver a vivir, ¿a poco no les entró la nostalgia por los conciertos y festivales?

También puedes leer: ¿DE PLANO? COFUNDADOR DE LOLLAPALOOZA PREDICE QUE LOS CONCIERTOS REGRESARÁN HASTA EL 2022

El Lollapalooza también nos trajo shows nuevos y presentaciones especiales

Pero también tuvimos momentos espectaculares como Josh Homme reviviendo por un momento a Them Crooked Vultures, Kali Uchis tocando desde una alberca, Cults aventándose un set súper oscuro, y otras presentaciones de artistas que nos dejaron con un gran sabor de boca como Elderbrook, SHAED y Milky Chance. Por ahí también hubo charlas interesantes con músicos como Lars Ulrich de Metallica, Taylor Hawkins de los Foo Fighters, Tommy Lee de Mötley Crüe y hasta Michelle Obama tuvo un cameo.

Perry Farrel se lució en esta edición virtual del festival

Por ahí el cofundador del festival, Perry Farrell le dio un par de sorpresas a sus fans, como el pequeño tributo que le hizo a David Bowie junto a Mike Garson tocando “Ziggy Stardust”, una reunión virtual con los miembros de Porno For Pyros después de 24 años y un show especial de Jane’s Addiction sólo para la edición virtual del Lollapalooza. Ahora sí que se lució y no se guardó absolutamente nada.

Arcade Fire – 2010

Hace una década, Arcade Fire lanzó uno de los trabajos más importantes de su carrera –y por el cual se llevaron el Grammy a mejor álbum del año en 2011–. En ese momento la banda canadiense se subió al escenario principal de Lollapalooza para tocar casi completito este discazo y algunos clásicos de Funeral y Neon Bible con toda esa vibra que los caracteriza en vivo, hasta le dedicaron “Crown Of Love” a The National. Sin duda esta fue una de las presentaciones más épicas que se vieron en la edición 2010 del festival.

OutKast – 2014

Para 2014, el Lollapalooza presentó uno de los carteles más impresionantes de toda su historia, con artistas como Eminem, Arctic Monkeys, Kings Of Leon y más. Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de OutKast pues el duo llevaba casi ocho años sin dar shows. Afortunadamente, André 3000 y Big Boi se subieron al escenario para dar un recorrido por toda su carrera, donde sonaron hitazos como “Ms. Jackson”, “Roses”, “Rosa Parks”, “Prototype” y por supuesto, “Hey Ya!”.