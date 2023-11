Fecha y detalles del concierto de Ringo Starr & His All Starr Band en México

Lo que necesitas saber: Después de dejarnos tristes hace casi cuatro años, Ringo Starr volverá para presentarse en la CDMX junto a su banda de grandes músicos. Acá les contamos los detalles.

Ahora sí que la conciertiza no para. Cuando pensábamos que nuestras carteras ya podían descansar un ratito, sale alguno que otro show que de plano nos arrebata los ahorritos que tenemos. Y ahora sí prepárense porque estamos seguros que romperán el cochinito y venderán todo lo que se pueda porque Ringo Starr regresará a México para dar un concierto.

Como recordarán, en 2020 nos quedamos vestidos y alborotados, pues el legendario baterista de The Beatles anunció que había dado positivo a COVID-19 y por lo mismo, no le quedaba de otra que cancelar los shows que ya tenía programados en la CDMX. Sin embargo, ya pasó un buen rato desde aquel momento y ahora, el buen Ringo está más que recuperado para volver a nuestro país.

Ringo Starr canceló los conciertos que tenía programados en México por el maldito coronavirus/Foto: Getty Images

Ringo Starr por fin volverá a México con su All Starr Band

Después de casi cuatro años de espera, por fin tenemos excelentes noticias para todos los Beatlemaniacos, porque en 2024 tendremos el regreso a México del mismísimo Ringo Starr junto con su grandiosa All Starr Band para dar un concierto en la CDMX, la cual la conforman músicos espectaculares que nos harán pasar una noche llena de canciones que marcaron generaciones.

Así como lo leen, se confirmó que el próximo 5 de junio, el baterista volverá para presentarse una vez más en el Auditorio Nacional. Y definitivamente, será un show que los fanáticos de los Fab Four y de la música en general no se pueden perder porque además de escuchar clásicos como “Octopus’s Garden”, “Yellow Submarine”, “Boys” y “Act Naturally”, Ringo también toca algunas otras de su carrera en solitario.

Por si esto no fuera suficiente, dentro de la All Starr Band de Ringo Starr también vienen musicazos como Steve Lukather, Warren Ham, Edgar Winter, Hamish Stuart, Colin Bay y Gregg Bissonette. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que durante su concierto de igual manera tocarán hits de artistas como Toto, Men At Work y más

Este es el póster del concierto de Ringo Starr & His All Starr Band en la CDMX/Foto: OCESA

Fecha de preventa de boletos para el concierto de Ringo Starr

Sabemos que por acá tenemos a muchos fans de The Beatles que sin dudarlo ni un momento, van a comprar sus boletos para el concierto de Ringo Starr And His All Starr Band en la CDMX. Bueno, si ese es su caso, les contamos que la preventa arrancará el 17 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 16 de noviembre. Ya lo saben, todo a través del sistema Ticketmaster.

¿Qué tal? ¿Están listos para gastarse la quincena para ver en vivo y a todo color al buen Ringo? De plano, es una buena inversión la que harán, porque no sabemos cuándo será la última vez que una leyenda de la música de su tamaño visite nuestro país. Pero mientras esperamos a que regrese, chequen el video de “Now And Then”, la última canción de The Beatles donde Peter Jackson lo reunió con Paul McCartney, George Harrison y John Lennon.

