Lo que necesitas saber: Las canciones de bandas del rock urbano han acompañado a los barrios de las periferias por décadas.

Proveniente de la periferia de las ciudades: rock directo, sucio, que se baila de a brinquito y suena en las “tocadas” en las que corren las caguamas en bolsa, porque luego la cosa acaba a botellazos. Eso y más es el rock urbano.

Anuncio tocada de Banda Bostik / Foto: FB de Banda Bostik

O así muchos lo recuerdan. Quienes crecieron en Neza, Chimalhuacán, Texcoco, Tlalnepantla, Ecatepec y demás, viendo cada semana en las bardas de las calles cartelazos que se armaban con bandas como Bostik, Tex Tex, Charly Montana, Barrio Pobre, Sam Sam…

Bandotas que si no se podían escuchar en vivo, siempre sonaban la casa del vecino “incomprendido”, en las tiendas mientras corría la chela banquetera, en el micro de camino a la escuela, en los walkman después de poner el cassete “urbano vs alternativo vol. II” comprado en el tianguis.

Así, muchas de estas rolotas han quedado grabadas en los oídos de muchos…

“No puedo más”

Canción dolorosa y con olor acedo. Como huele el que toda la noche estuvo chupando y trae los ojos desorbitados… y es que, aunque Liran’ Roll a lo largo de los versos de esta canción habla de esa soledad que muchos hemos sentido, el final aclara: “no puedo más… con el maldito alcohol. Me está matando cada día más”. Uffffff.

“Volveré”

Rolota que muchos conocieron en voz de Diego Verdaguer y que, en versión de Interpuesto, se convirtió en la carta de amor que dejaron muchos que se fueron a probar suerte “al otro lado”. Letra que promete el regreso… y bajeo machacante, voz rasposa, coros angelicales y guitarras distorsionadas. Lo tiene todo.

“Anda Borracho Pancho”

El alcohol y el desamor son temas harto explorados en las canciones de rock urbano y, en ésta de Sam Sam, son campechaneados con recuerdos del 19 de noviembre en San Juanico. Para el resto, una fecha en la que una terrible explosión provocó la muerte de cientos de personas, pero para Pancho, el día en que descubrió la infidelidad de su mujer: “San Juanico estaba en llamas y en su casa explotaba el sexo”. Como: va, crudo y duro… así, cómo no tirarse al alcohol.

“A esa gran velocidad”

Aunque cada que se menciona a El Haragán lo primero que se viene a la mente es que “sólo tenía 17 años”, Luis Álvarez tiene un amplio repertorio con cada joya… ésta es una de ellas. De su Valedores Juveniles (titulazo, seguro en referencia a Valores Juveniles Bacardi), “A esa gran velocidad” es una tremenda balada… nomás con el inicio: “voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd”. Ya con eso obliga a decir “abran el pomo”.

“Toda la noche”

Épica. Barrio Pobre tomó “Twenty Wild Horses” de Status Quo (leyenda entre los amantes del rock urbano) y la transformó de himno a la perseverancia a una canción que transmite perfectamente la emoción de comenzar a estar enamorado. Pura adrenalina y ganas de correr y bailar. Euforia total. Le quitaron el sabor británico, pero le pusieron eso rasposo y delicioso que sólo se siente en el barrio.

“Tlatelolco 68”

El gran David Lerma, El Guadaña, dejó esta canción con su Banda Bostik. Con el título ya se sabe de qué va: una breve pero contundente crónica de la matanza de estudiantes en 1968. Queda para la historia el verso: “¡eran letrados y pedían justicia!”.

“No tengo tiempo”

Una de las grandes composiciones de Rockdrigo Gónzalez, pionero del llamado rock rupestre. Poética, surrealista… pero también tan aterrizada en lo que se vive en las periferias: “La máquina me ha vuelto una sombra borrosa”, dice. Aquí la ponemos en el tremendo cover que le hizo Heavy Nopal.

“Pequeña y frágil”

Con el retumbe de bajo y batería tan característico del rock urbano, Isis hizo suya esta canción que, en español, originalmente dio a conocer el cantante chileno Sabú. Una de las imprescindibles en cualquier recopilatorio de lo mejor del rock. De ésas que dan ganas de corear con chela en mano.

“Me dijiste”

Y si hablamos de imprescindibles, entonces es obligatorio mencionar a Tex Tex y, quizás, su canción más emblemática. De su tremendo disco Te vas a acordar de mí, este tema es ejemplo de por qué “Los Muñecos” son una de las bandas más importantes del rock en México. Suena a urbano, pero con el toque de Ixtenco, Tlaxcala que los distingue del resto.

“Cuando tú no estás”

El Tri siempre jugó en otra liga, pero cuando se habla de rock de la periferia es imposible dejar fuera a Alex Lora y compañía. Y menos con rolotas como esta, en la que la tristeza de la realidad se equipara con el dolor de una ausencia: “así es el vacío que se siente cuando tú no estás”. Tremenda y no apta para los adoloridos.