Lo que necesitas saber: NIck Valensi no estuvo en las primeras presentaciones del 2026 de The Strokes, aunque sí se presentó en Coachella.

Los rumores de problemas al interior de The Strokes no se van ni con la próxima llegada de un nuevo disco y el inicio de una gira… ahora menos, con la información que se da relacionada con el guitarrista Nick Valensi.

Nick Valensi / Foto: Stephania Carmona

“Esperamos su regreso”, dice la banda

De acuerdo con un mensaje que la banda publicó en sus redes sociales, Nick Valensi se tomará un descanso “temporal”, por lo que no estará en parte de la gira con la que The Strokes promocionará su nuevo disco, Reality Awaits.

“Pero esperamos su regreso”, dice el mensaje publicado por The Strokes, en el cual se indica que el lugar de Nick Valensi será ocupado por el guitarrista Steve Schlitz… un viejo conocido de la banda.

Anuncio The Strokes / Captura de pantalla

“Muchos recordarán [a Steve Schlitz] de nuestros inicios en Nueva York, se encargará de la guitarra. Tenemos mucha suerte de contar con él”, agregan The Strokes en su mensaje.

Ausencia de Nick Valensi en The Strokes no es novedad

El anuncio de la salida “temporal” de Nick Valensi se dio horas después de que The Strokes se presentaron en The Late Show With Stephen Colbert (ya sin él), donde la banda interpretó el nuevo sencillo “Falling Out Of Love”, el cual estará incluido en el disco Reality Awaits.

Se desconocen las razones por las que Valensi estará fuera de la banda. Estuvo ausente en los primeros conciertos del 2026 de The Strokes… pero regresó para las presentaciones en Coachella.

El nuevo disco de The Strokes se estrena el 26 de junio, días antes la banda comenzará una gira mundial que abarca fechas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Por el momento, no hay planes para visitar México.