¡Se armó! Roger Waters anuncia nuevas fechas para México en 2022

Al igual que varios colegas de la industria musical, Roger Waters se las vio bastante negras para poder realizar su gira de 2020 debido al coronavirus. Fue en marzo del año pasado cuando el legendario bajista anunció que pospondría el This Is Not A Drill Tour hasta este 2021, eso sí, con algo de incertidumbre pues con la pandemia de verdad que no se sabe.

La cosa es que ahora, con un poco más de seguridad debido a la distribución de las vacunas, parece que el ex Pink Floyd tiene bien definida su visita a México pues acaba de anunciar nuevas fechas para tocar en la capital azteca. Así lo anunció él mismo en sus redes sociales.

Roger Waters reagenda su visita a la Ciudad de México

La relación entre Roger Waters y el público mexicano jamás envejece. El músico británico la arma en grande cada vez que nos visita y por acá, se el recibe con los brazos abiertos y con mucha euforia siempre que pisa nuestro territorio.

Y eso sí, nunca faltan los momentos memorables como aquella vez que en su vista de 2016 cuando abarrotó tanto el Foro Sol como el Zócalo capitalino, donde lanzó reiteradas consignas contra Donald Trump (la recordada proyección que decía “Trump, eres un pendej*”) o sus declaraciones y cuestionamientos sobre Enrique Peña Nieto y los desaparecidos. Vaya, las veladas con el inglés siempre nos dejan algo.

¿Volveremos a escuchar su música en vivo y a esperar una nueva consigna de ese estilo? La probabilidad es grande pues todo indica que Roger Waters regresa a la CDMX el año que viene. El ex bajista de Pink Floyd recién lo confirmó con una publicación en Twitter, donde revela las nuevas fechas que tiene contempladas como parte del This Is Not A Drill Tour.

Serán el 14 y 15 de octubre de 2022 los días en los que Waters se presente en la Ciudad de México. Hay que recordar que originalmente, los conciertos de esta gira estaban pactados para el 7 y 8 de octubre de 2020 y se llevarían a cabo en el Palacio de los Deportes. Por el momento, no se ha confirmado si se mantiene en mismo venue, pero el músico mencionó que pronto daría a conocer más detalles.

En su página oficial ya se liberaron algunas fechas de lo que será la gira por Norteamérica -específicamente EE.UU y Canadá-, así que lo más probable es que en los próximos días agregue, con todo y lujo de detalle, cómo estará el asunto para la capital mexicana.

MEXICO CITY! 🇲🇽 NEW THIS IS NOT A DRILL TOUR DATES FOR YOU Rescheduled Dates: Wednesday 7th October 2020 moves to 14th October 2022 Thursday 8th October 2020 moves to 15th October 2022 MORE DETAILS FORTHCOMING pic.twitter.com/ICjqwz6dY8 — Roger Waters (@rogerwaters) June 8, 2021

Entrevista con Roger Waters

Ya que andamos en esas, por acá recordamos la vez que tuvimos la oportunidad de platicar con Roger Waters en aquellos días cuando el británico salió de gira con The Wall Live. ¿Recuerdas el gran show que dio en 2012 en el mismísimo Palacio de los Deportes?

Si le quieren echar nostalgia al momento, por acá les dejamos la charla que nos echamos con el bajista previo a esos shows -y para esperar con más emoción lo nuevo del This Is Not A Drill Tour rumbo a 2022-.