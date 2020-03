La situación con el coronavirus nada más no mejora, el COVID-19 tiene a todo el mundo con los pelos de punta. A lo largo del planeta se han tenido que posponer o de plano cancelar eventos masivos, como los festivales y conciertos en vivo, dejando a un montón de fans con las ganas de ver a su artista favorito. Nuestro país no se salva de estas medidas, sobre todo después de que se declarara la fase 2 de la contingencia, y ahora Roger Waters ha anunciado que los shows que tenía planeados en México tendrán que ser pospuestos hasta nuevo aviso.

De acuerdo con un comunicado publicado en la página del legendario bajista de Pink Floyd, ha tomado la decisión de mover las fechas que tenía por todo el mundo con la esperanza de que con esta medida pueda ayudar a salvar una vida o varias: “Malas noticias, he tenido que posponer mi gira ‘This Is Not A Drill’ hasta el año que viene. Qué lástima, pero si salvo una vida, vale la pena”.

Por ahora Roger Waters no ha dado más detalles sobre cuando volverá a los escenarios, sin embargo le recomendó a sus fans que guardaran sus boletos para cuando se anuncien las nuevas fechas.

La mente detrás de discos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall anunció a finales del año pasado que volvería a México para presentar su nuevo tour, This Is Not A Drill, los prócximos 7 y 8 de octubre de 2020 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Se trata de un nuevo espectáculo en 360 grados con el que Roger Waters prometía volarnos la cabeza como siempre lo hace el músico inglés cuando nos visita, combinando una puesta en escena propositiva y teatral con los clásicos de Pink Floyd que tanto amamos. Ahora solo nos queda esperar a que la situación tan compleja que estamos viviendo mejor para poder tener de vuelta a una leyenda como él tocando de nuevo en nuestro país.