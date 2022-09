Roger Waters es quizá uno de los artistas que más se ha pronunciado respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, sabemos que cuando se trata de asunto de política o relaciones internacionales, al ex Pink Floyd no le tiembla la mano a la hora de dar su opinión.

El músico se dirigió a sus redes sociales para escribir una carta abierta a la primera dama Olena Zelenska, en la que le pide expresamente que se sume a los esfuerzos para convencer a su esposo, Volodímir Zelenski, de que cese el fuego contra la milicia rusa.

Roger Waters. Foto: Getty

Desde luego, la carta ha generado bastante polémica. ¿Por qué? Todo tiene que ver con algunas declaraciones que la propia Zelenska dio en una entrevista reciente con la BBC.

Primero, la entrevista de Zelenska con la BBC

En la entrevista que Olena Zelenska dio a la BBC, se remarcó el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia en el sector energético a nivel mundial. Y también, se hizo énfasis en cómo la situación impacta de manera colateral al Reino Unido.

Como señala la cadena noticiosa británica (AQUÍ la plática), el Banco de Inglaterra dijo que la razón principal de la alta inflación y el bajo crecimiento fue el aumento de las facturas de energía, impulsado por la invasión rusa de Ucrania. “Entiendo que la situación es muy difícil. Pero permítanme recordar que en el momento de la epidemia de covid-19, y todavía está con nosotros, cuando hubo aumentos de precios, Ucrania también se vio afectada. Los precios también están subiendo en Ucrania. Pero además nuestra gente es asesinada“, dijo la Primera Dama ucraniana.

En la charla que mantuvo Olena con la cadena inglesa, también se destacó que “si el apoyo a Ucrania fuera fuerte, la crisis sería más corta”.

Olena Zelinska y Volodímir Zelinski. Foto: Brendan Hoffman-Getty Images.

Y se vino la respuesta de Roger Waters

Como les decíamos, la reacción más intensa a las declaraciones de Olena Zelenska, vino directamente de Roger Waters. “Mi corazón sangra por usted y por todas las familias ucranianas y rusas, devastadas por la terrible guerra en Ucrania… Acabo de leer un artículo en BBC.com aparentemente tomado de una entrevista que ya grabó para un programa llamado ‘Sunday with Laura Kuenssberg’…”, escribió en su carta el músico.

La primera crítica que Waters, se lanzó sobre la presunta declaración de Olena en la que esta última dijo que la crisis terminaría más pronto si el apoyo a su país fuera mayor: “Se le cita diciendo que ‘si el apoyo a Ucrania fuera fuerte, la crisis será más corta’. ¿Mmm? Supongo que eso podría depender de lo que quieras decir con ‘apoyo a Ucrania’. Si por ‘apoyo a Ucrania’ quiere decir que Occidente continúa suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que puede estar trágicamente equivocado. Lanzar combustible, en forma de armamento, a un tiroteo nunca ha funcionado para acortar una guerra en el pasado, y no funcionará ahora”, dijo Roger.

Captura de pantalla de la carta de Roger Waters. Foto: vía Facebook.

A grandes rasgos y en contraste con las intenciones de no detener la guerra, Roger Waters escribió que tal vez sería mejor que se cumplieran las promesas electorales que Volodímir Zelenski ofreció cuando su candidatura lo alzaba a la presidencia de Ucrania. Tsss… Y para rematar, el tío Roger le pidió a la propia Olena que lo ayudara en su esfuerzo por frenar el conflicto de manera pacífica.

“Si me equivoco, por favor ayúdame a entender cómo. Si no me equivoco, por favor ayúdenme en mis esfuerzos honestos para persuadir a nuestros líderes de que detengan la matanza, la matanza que sólo sirve a los intereses de las clases dominantes y los nacionalistas extremos, tanto aquí en Occidente como en su hermoso país, a expensas del resto de nosotros, la gente común, tanto aquí en Occidente como en Ucrania”, agregó Waters.

“¿No sería mejor exigir la implementación de las promesas electorales de su esposo y poner fin a esta guerra mortal?”, remató el compositor. Vaya que no se guardó nada.

Captura de pantalla de la carta de Roger Waters. Foto: vía Facebook.