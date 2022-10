¡Por fin! Una pandemia mundial y varias re-agendadas después, ahora sí podemos decir que estamos a unas cuantas horas de poder escuchar a Roger Waters en vivo, pues regresará a nuestro país luego de cuatro años de ausencia para deleitarnos con todo lo que involucrará su This Is Not A Drill Tour.

El famoso músico inglés regresará a tierras mexicanas como parte de esta gira, una que en sus palabras describe como “un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador” y donde el ex-integrante de Pink Floyd hace un llamado a amar, proteger y compartir el planeta tierra.

Foto: Getty Images

El músico inglés volverá a la CDMX y Monterrey con su ‘This Is Not a Drill Tour’

Si bien muchos ya hemos tenido la oportunidad de ver al señor Waters en vivo (hasta de a grapa en el Zócalo de la CDMX), también es verdad que otros apreciarán por primera vez el show que Roger Waters tiene preparado en su regreso a México, donde sonarán rolas de Pink Floyd y otras que Roger hizo famosas como solista.

Ya sea tanto en el Palacio de los Deportes, donde tiene las fechas del 14 y el 15 de octubre (OJO POR ACÁ porque estaremos regalando tickets para una de esas fechas), así como el concierto en la Arena Monterrey de este 11 de octubre, la realidad es que ansiamos ver los shows de Roger Waters.

Foto: Getty Images

Este es el setlist que Roger Waters podría tocar en su regreso a México

Y seguro muchos de ustedes ya tienen boleto en mano y sólo están pasando a que llegue el día para corear rolas como “Wish You Were Here”, “Shine On You Crazy Diamond”, “Us And Them“ (y otras rolas de la “época dorada” de Pink Floyd”), así como “The Bar”, “Hey Hey Rise Up” entre muchas otras más rolas que Roger Waters ha creado.

Tomando en cuenta los setlist que Roger Waters ha tocado en esta gira, podemos esperar dos sets sin encore, pero que tienen un duración de 23-24 canciones en conjunto. Acá les dejamos las canciones que podríamos escuchar en el This Is Not A Drill Tour:

1.- Comfortably Numb

2.- The Happiest Days of Our Lives

3.- Another Brick in the Wall, Part 2

4.- Another Brick in the Wall, Part 3

5.- The Powers That Be

6.- The Bravery of Being Out of Range

7.- The Bar

8.- Have a Cigar

9.- Wish You Were Here

10.- Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)

11.- Sheep

12.-In the Flesh

13.- Run Like Hell

14.- Déjà Vu

15.- Déjà Vu (Reprise)

16.- Is This the Life We Really Want?

17.- Money

18.- Us and Them

19.- Any Colour You Like

20.- Brain Damage

21.- Eclipse

22.- Two Suns in the Sunset

23.- The Bar (Reprise)

24.- Outside the Wall