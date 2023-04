Hemos tenido varios lanzamientos musicales geniales en lo que va de este 2023, y ahora hay que sumar uno más. Este martes 11 de abril, Romy regresó con una nueva canción llamada “Enjoy Your Life” que sin duda los pondrá en un mood optimista.

Romy Madley Croft. Foto: Getty.

Romy lanza la canción “Enjoy Your Life”, producida por Jamie xx y Fred Again..

De a poquito, pero cada lanzamiento ha sido más que interesante. Desde el 2020 a la fecha, la también integrante de The xx ha lanzado varias rolas de esta etapa en solitario, muchas de ellas caracterizadas por esa genial vibra dance que hacen que nos den ganas de caerle a la pista de baile.

El más reciente de estos tracks no es la excepción. Ahora, Romy nos trae una nueva canción titulada “Enjoy Your Life”, producida por Jamie xx, Fred Again..(con quien también colaboró en “Strong” del año pasado) y Stuart Price con un sample tomado de la rola “La Vita” de Beverly Glenn-Copeland. Y de hecho, esto último tiene una explicación muy emotiva.

Portada del sencillo. Foto: Cortesía.

De acuerdo con un comunicado, Romy decidió samplear la canción antes mencionada luego de que fue a un concierto de Beverly Glenn-Copeland en Estocolmo. Beverly tocó “La Vita” y en ese tema, Romy encontró un verso que la inspiró a componer su nueva rola: “My mother says to me ‘enjoy your life‘”.

Esa frase conmovió a la DJ británica pues la hizo recordar a su propia madre, quien falleció cuando ella tenía 11 años. “Cuando escuché esa frase, me quedé sin palabras… Resonó especialmente profundo, ya que esta perspectiva de vivir la vida formaba parte de mí desde que mi madre falleció cuando yo tenía 11 años“, comentó Romy sobre su canción “Enjoy Your Life”.

Pues bueno, Romy y sus colaboradores pusieron manos a la obra, Beverly Glenn-Copeland dio el permiso para el sample de su rola y ahora, acá les dejamos el video oficial dirigido por Vic Lentaigne (la esposa de la artista), donde podemos ver metraje con apariciones de la madre de Romy a manera de homenaje.

El nuevo disco de Romy está cerca

Romy nos trae su nueva canción “Enjoy Your Life” luego de un largo proceso de producción del que será su álbum debut en solitario. Recordemos que fue en el 2020 cuando la compositora británica nos trajo su sencillo “Lifetime” para dar inicio a esta nueva etapa.

Desde entonces, en medio de las complicaciones de la pandemia, ella se ha dedicado a dar shows y a terminar este material discográfico. En una sesión realizada recientemente para el Live Lounge de la BBC, Romy mencionó que está muy cerca de terminar de producir este disco.

La cantante también dijo que ella y sus compañeros en The xx, Jamie xx (aquí nuestra reciente entrevista con él) y Oliver Sim, ya se juntaron para empezar a escribir nueva música juntos. Así que se viene más música del combo, tanto como banda y en sus proyectos individuales. Chequen acá abajo la entrevista que tuvimos con Romy por el lanzamiento del sencillo “Lifetime”.