¡Romy Madley Croft de The xx se estrena como solista con “Lifetime”!

Este 2020 y su cuareterna nos ha traído muchas sorpresas a nivel musical. Sí, sabemos que los conciertos y festivales por ahora no son seguros para todos los involucrados, pero por más extraño que parezca es la época donde más canciones estamos escuchando, gracias a bandas y artistas que están aprovechando el tiempo para componer y grabar, aunque hay otros que prefieren empezar proyectos, como Romy Madley Croft.

Han pasado tres años desde que The xx lanzó su tercer álbum de estudio, I See You, y después de presentarlo en tierras mexicanas esperábamos que en los siguientes meses anunciaran que estaban trabajando en música nueva. Y sí, estaban componiendo y grabando, pero no lo que esperábamos pues Jamie xx aprovechó el descanso que se dieron para publicar el espectacular In Colour, donde también participan sus compañeros de grupo.

Romy Madley Croft da el primer paso en solitario

Para finales de 2019, The xx dio señales de vida a través de sus redes sociales, insinuando lo que podría ser su cuarto disco. Pero… la nación del coronavirus atacó y todo cambió cuando a mediados de abril, Romy Madley Croft anunció que lanzaría su primer material discográfico en solitario, emocionando a muchos fans, pero dejando con más preguntas que respuestas sobre el futuro de la banda.

En aquel momento, los únicos detalles que contó a través de un livestream en Instagram fue que sería un álbum mucho más alegre y en el cual experimentaba con diversos ritmos e instrumentos. Y para dejar picado a medio mundo, tocó el pedazo de una canción llamada “Weightless”, la cual tenía ese toque melancólico del sonido del grupo británico, pero con una vibra más positiva, como si nos apapachara con esa rola.

Por fin revela su primer sencillo como solista

Después de todo esto (y que el mismísimo director de Young Turks Records confirmara que los miembros de The xx trabajarían en solitario, Romy Madley Croft reveló que estrenaría un sencillo llamado “Lifetime”. Y así como lo había declarado antes, esta canción se aleja un poco del sonido al que nos tenía acostumbrados, pues acá le entra con todo a la música house y estamos seguros que a muchos les alegrará el día escuchar su voz.

En entrevista con Annie Mac de BBC Radio 1 y de acuerdo con NME, la vocalista y guitarrista confirmó que su disco se llamará simplemente Romy y explicó la inspiración detrás de todas estas canciones:

“Durante los últimos dos años he estado escribiendo muchas canciones para otras personas, escribiendo muchas canciones para mí misma. Supongo que una de las principales inspiraciones y cosas que me encantan son los clásicos de los clubs –el Ibiza house, la música trance, cosas que realmente se pueden bailar pero también cantar–. Me di cuenta de que muchos de esos clásicos son grandes canciones, además de ser divertidos a la hora de bailar”.

Todavía no sabemos cuándo saldrá este disco pero ya pinta para ser uno de los más interesantes del 2020. Pero bueno, basta de hablar dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Lifetime”, la rola con la que Romy Madley Croft se estrena como solista: