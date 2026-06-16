Lo que necesitas saber: El disco debut de Roxy Music se lanzó el 16 de junio de 1972 pero, inicialmente, no incluía a "Virginia Plain" en el tracklist.

Una cajetilla de cigarros y una despampanante mujer rubia sentada encima de ella. Todo esto visto al fondo de un enorme paisaje desértico. Una pintura surrealista obra de Bryan Ferry que sirvió como base para “Virginia Plain” de Roxy Music.

Roxy Music / Foto: facebook.com/roxymusic

Pintura y música, un flujo de conciencia de Bryan Ferry

En 1972 salió a la luz el álbum debut de Roxy Music, sin embargo, inicialmente “Virginia Plain” no estaba en el tracklist. A pesar del inesperado éxito del disco, los de la disquera Island estaban algo inconformes con no ver en éste un sencillo “evidente”, así que exigieron uno a Bryan Ferry y éste en friega escribió y grabó con la banda el que, quizás, es uno de los temas más icónicos del glam rock.

“Virginia Plain” es como la pintura en la que pensó Ferry al momento de componer. Una que él mismo pintó durante su época como estudiante de arte en la Universidad de Newcastle. Un flujo de conciencia impregnado de referencias de la cultura pop. Frases sueltas y ritmos dispares que, en conjunto, hacen una canción inocente, intrépida, emocionante y fugaz.

Roxy Music, disco debut / Foto: Foto: facebook.com/roxymusic

Inicia con un engañoso feed in de piano y elásticos sonidos de guitarra. Engañoso porque se metió con la idea de que el escuchara subiera el volumen, creyendo que la canción fue mal grabada. Así, después de haberle movido a la perilla lo necesario, la canción estalla con la voz de Bryan Ferry, acompañado de la extravagante variedad de músicos que conformaban Roxy Music.

“Virginia Plain” la canción que condensa el sueño americano

Se les puede ver en el video oficial de la canción, grabado el 24 de agosto de 1972 durante su participación en el legendario programa Top of the Pop: una salvaje fauna liderada por Ferry, maquillado y usando una hermosa blusa negra con lentejuelas, aporreando el piano mientras al fondo Andy Mackay alterna oboe y saxofón, siendo apreciado por Brian Eno, quien se encarga de sintetizadores y demás artilugios inesperados.

No hizo su aparición en cámaras, pero sí se puede escuchar el rugido de la motocicleta que se grabó e insertó en la canción, en los tramos en los que Bryan Ferry evoca al abogado de la banda Robert E. Lee, la actriz Baby Jane Holzer, Acapulco, Rio de Janeiro, La Habana… glamour, lujos y todo con los que los jóvenes artistas soñaban con alcanzar. “Virginia Plain”, de una forma inexplicable, condensa lo visual, musical y los anhelos de una época.

La pintura, obra de Bryan Ferry, nunca tuvo un registro oficial. Quizás ni sirviera existió, pero así la sigue imaginando su creador: “consiste en un paquete grande de cigarrillos, con el motivo de una chica, colocado al final de una llanura; así que los cigarrillos son Virginia Plain, la chica es Virginia Plain y la llanura es Virginia Plain”.

Roxy Music / Foto: facebook.com/roxymusic

Era una acuarela improvisada, asegura el líder de Roxy Music, y –como la canción– transmitía muchas imágenes pequeñas y frases sin importancia. “Es todo un sueño americano, vivir allí y pensar constantemente en la Factory de Warhol y en Baby Jane Holzer”.

Una pintura que ya no se puede ver, que dio como resultado una canción irrepetible. Y es verdad: Phil Manzanera, asegura que la fórmula de Roxy Music era meterlo al estudio a grabar sin previo aviso: todo lo que se escucha (al menos, de su parte) fue por espontaneidad. “Desde entonces, he intentado reproducir ese solo y no lo consigo”.