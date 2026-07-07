Lo que necesitas saber: El 23 de julio se realizará el sorteo de la Concacaf Nations League

Después de la eliminación del Mundial 2026, en los Octavos de Final contra Inglaterra, la Selección Mexicana inicia una nueva era y como tal el camino hacia la Copa del Mundo del 2030, y todo esto bajo el mando de Rafa Márquez, quien tomará el cargo de director técnico en lugar de Javier Aguirre.

El propio ’Vasco’ Aguirre confirmó que su etapa (la tercera) al frente de la Selección Mexicana concluyó en el Mundial y que ahora Rafa Márquez tomará los hilos y lo hará con una nueva generación de futbolistas, entre quienes destacan Gil Mora, Erick Lira, Brian Gutiérrez y la ‘Hormiga’ González.

Rafa Márquez tomará el cargo de Aguirre / Mexsport

¿Cuándo juega de nuevo la Selección Mexicana y cuándo es el debut de Rafa Márquez?

La Selección Mexicana volverá a jugar en el mes de septiembre, con la ventana de la primera Fecha FIFA del año futbolístico y esta ventana se abre a partir de lunes 21 de septiembre y se extiende hasta el martes 6 de octubre, de acuerdo con el calendario de la propia FIFA.

En ese periodo se contemplan hasta cuatro partidos amistosos. La Federación Mexicana de Futbol anunciará en las próximas semanas el nombre de los rivales y las fechas específicas de cada uno de los encuentros, que de entrada se celebrarían en Estados Unidos.

Marca en el calendario la fecha del 23 de julio, pues ese día se realizará el sorteo de la Concacaf Nations League, el cual comenzará en la Fecha FIFA de septiembre, pero México comenzará a participar hasta el mes de noviembre.

Foto: Mexsport

¿Cuál es la siguiente competencia oficial de la Selección Mexicana?

La primera competencia oficial en la era de Rafa Márquez está programada para el mes de noviembre, en la Concacaf Nations League, a la cual México se califica directo a los Cuartos de Final.

Los partidos de este torneo son a ida y vuelta, así que uno de ellos se disputará en México, probablemente en el Estadio Banorte, entre el 9 y 17 de noviembre.

Otras fechas a tener en cuenta

Junio-julio de 2027: Copa Oro