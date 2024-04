Lo que necesitas saber: El vocalista de Royal Blood platicó con nosotros y nos recomendó un par de proyectos musicales que están de lujo.

Es verdad que el rock de riffs potentes quizá no está en un auge como en épocas pasadas… pero bandas como Royal Blood lo han mantenido interesante a través de 10 años de carrera en la que han lanzado cuatro discos.

Así que es justo decir que el combo compuesto por Mike Kerr y Ben Thatcher es referente para muchas bandas que buscan un espacio dónde darse a conocer, todo desde lo enérgico, la potencia, la pasión y la autenticidad.

Mike Kerr de Royal Blood. Foto: Getty

A Royal Blood ya le tocó en su momento ser esa banda emergente que estaba determinada a crecer mientras abría conciertos para bandas legendarias (Foo Fighters por ejemplo). Ahora, con más de una década de trayectoria, son ellos quienes se encuentran en un momento de apoyar a otros proyectos para que encuentren un mayor reconocimiento.

Hot Wax y Bad Nerves: Las bandas favoritas del momento para Mike Kerr de Royal Blood

En una reciente entrevista con Sopitas.com, Mike Kerr nos hablaba un poco sobre cómo la etiqueta de ‘salvadores del rock’ puede ser un poco confusa en el entendido de que el género no necesita ser salvado en realidad.

“No creo que [la música rock] necesite ser salvada, honestamente. Creo que la música que hacemos es, ya sabes, basada en todo lo que se había escuchado antes, y no habría nada sin ello“, nos decía el vocalista de Royal Blood.

Royal Blood/Foto: Getty Images

El Reino Unido, una de las cunas musicales mundiales por excelencia, ve emerger constantemente a bandas que pintan para grandes cosas. Una de ellas es The Last Dinner Party, quienes lanzaron en este 2024 su maravilloso disco debut Prelude To Ecstasy.

Ellas son quizá la banda británica emergente más renombrada del momento, pero no son la única propuesta sobre la que vale la pena enfocarse. Al menos en el radar del bajista de Royal Blood, hay un par de grupos en los que podemos encontrar cosas geniales: Bad Nerves y HotWax, las cuales nombra él cuando le preguntamos sobre sus bandas favoritas del momento

“Hot Wax es una banda increíble de Inglaterra. Hay otra banda llamada Bad Nerves, que es una banda de punk rock también de por allá. Estuvimos tocando muchos shows con estos chicos. Eso es evidencia de que hay bandas increíbles ahí afuera. Diría que son mis dos favoritas en este momento“.

¿Quiénes son HotWax?

En el 2023, la NME catalogó a HotWax como “la próxima gran banda de guitarras del Reino Unido”, una designación que todo proyecto emergente estaría emocionadísimo de leer.

Pero, ¿quiénes son y qué hacen? Todo comenzó en el 2019 con Tallulah Sim-Salvaje (voz y guitarrista) y Lola Sam (bajista), quienes con apenas 15 años decidieron que querían canalizar sus problemas en forma de música.

Mientras iban en la secundaria, el par de amigas sufrió el ser intimidadas por sus compañeros de clase. Pero ese complicado momento solo las ayudó a fortalecer su vínculo no solo de amistad, sino creativo. Luego, cuando entraron a la Brighton Music College, se encontraron en un ambiente donde sentían que no encajaban en medio de la enseñanza tradicional.

HotWax. Foto: Facebook.

Pero aún cuando sentían eso, en esa escuela encontraron a Alfie Sayers, con quien completarían su alineación actual. A partir del 2020, empezaron a publicar sus primeros sencillos autoeditados como “Stay Cool” o “Pat the Killer Cat”.

Al momento, HotWax ha lanzado dos EP’s, A Thousand Times e Invite Me, Kindly, ambos en el 2023. La banda se define así misma como una banda con enorme potencia punk adolescente. Sin embargo, se puede sentir en sus canciones una influencia muy marcada del rock alternativo de los 90.

Algunos medios británicos han catalogado a HotWax como un curioso e increíble eslabón entre el grunge y el post-punk… y ahora, entendemos por qué Mike Kerr de Royal Blood tiene a esta banda entre sus favoritas del momento. Nosotros les recomendamos las canciones “Treasure”, “All I Want” y “Phone Machine”.

La energía punk de Bad Nerves

A diferencia de HotWax, los Bad Nerves ya tienen un poco más de recorrido. Y algo que resulta curioso es cómo diversos foros y blogs han descrito a la banda… Algunos dicen que es como si “Mick Jagger cantara con los Sex Pistols”, y otros los han puesto como “el hijo bastard* de una aventura de una noche de The Ramones y The Strokes”.

Y si nosotros tuviéramos que hacer nuestra propia comparación de referencia, creemos que ellos combinan lo mejor de IDLES y The Hives. En cualquier caso, lo más palpable es que esta banda tiene sus raíces más fuertes en el punk rápido de alto voltaje.

Bad Nerves. Foto: Facebook.

Bobby Nerves es el líder de la banda que en el 2020, lanzó su disco debut homónimo. Son canciones de estructuras simples, tres acordes y rasgueos que precisamente te remontan a la incansable figura y mano de Johnny Ramone.

Y de repente, la banda incluye algunos toques de rock n’ roll y el garage rock de finales de los 60 e inicios de los 70. La canciones que recomendamos de los Bad Nerves para que le entren de lleno son “Palace”, “Baby Drummer”, “Radio Punk”, “Can’t Be Mine” y “Dreaming”… Les aseguramos que no se van a arrepentir. Buenazas estas recomendaciones de Mike Kerr de Royal Blood.

