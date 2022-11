Run The Jewels estrenó rolas y subió invitados en un cierre irrepetible en el Corona Capital 2022

Después de siete años de haber tocado en el festival, Run The Jewels regresó al Corona Capital para cerrar la carpa en el primer día de la edición de 2022, con un show exclusivo y nos atrevemos a decir que irrepetible, ya que el dúo estrenó las versiones de sus rolas con colaboraciones latinas, apenas una semana después del lanzamiento de RTJ CU4TRO.

Un show exclusivo para el Corona Capital

Con las icónicas manos de su logotipo flotando sobre el escenario, el dúo dejó todo en su acto como cerradores, con un sonido impecable y muchas sorpresas para el público mexicano. Abrieron con la adaptación “yankee y el bravo” en corrido norteño, para repetir la fórmula del RTJ CU4TRO para “ooh lal la”, “JU$T” y “caminando en la nieve”. Simplemente, ayer vimos un show único en toda la historia de RTJ.

Impresionados por la reacción de la gente, los raperos repasaron sus cuatro discos de estudio, dándole lugar por momentos al scratcheo impecable de DJ Trackstar, e invitando a Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido a cantar y a Pawmps para colaborar en los coros de la adaptación de “walking in the snow”.

Y de pronto… Aparece Camilo Lara en el escenario donde se estaba presentando Viva Tent para cantar junto a Run The Jewels.

Mensajes de unidad social, respeto a las mujeres y reconocimientos a Latinoamérica, nos dieron cuenta de que la banda no deja solo esas letras en su rolas, sino que aprovecha los pocos espacios entre canciones para decirle a la gente que todo se centra en el amor. Eso sí, vimos en al menos dos ocasiones que se armó el slam, y el más intenso fue durante “Close Your Eyes (And Count to Fuck)”.

Con diecisiete rolas y tocando más de lo que tenían programado, la verdad es que saldaron una ausencia larga, y ellos mismos lo sabían, ya que también nos regalaron un setlist largo comparado con lo que han tocado en otros festivales durante este año. Killer Mike y El-P agradecieron el amor que les han mostrado en cinco días en México, y cerraron de una forma inmejorable con su show estelar en el primer día de Corona Capital.

Foto: David Barajas

Run The Jewels fueron uno mismo con su público

La gente respondió de una forma increíble, vimos crowdsurfing, slam, y llovieron chelas en la canción homónima de la banda. “holy calamafuck” y “Nobody Speak” fueron una verdadera locura, con los fans entregados y el dúo lanzando rimas rápidas y precisas.

Los fans llevaron letreros alusivos a la banda y coreaban las rolas a todo volumen, por lo que El-P se disculpó con My Chemical Romance, ya que dijo que RTJ era un show bastante duro para compartir horarios. Killer Mike no soltó su bufanda de Run The Jewels, que vimos más temprano en el merch de los artistas, e incluso se la envolvió en la frente durante casi todo el show.

Foto: David Barajas

Trackstar, su DJ de apoyo, también agradeció al público, y dio una clase sobre el scratcheo y soporte vocal que le da a la banda. El show de luces con las manos flotantes también fue un elemento sobrio pero impresionante sobre el escenario, ya que reaccionan a las diferentes iluminaciones, que cambian entre canción.

Los que asistimos ayer al acto final del Viva Tent terminamos con una sensación de incredulidad ante lo que nos mostró el dúo de rap y hip/hop, con un setlist brutal, invitados de lujo, y el estreno de RTJ CU4TRO en una exclusiva global. Esperemos que no pase tanto tiempo para ver a Run The Jewels en nuestro país, y hasta podrían rifarse con un show solos.

Foto: David Barajas

Setlist

Legend Has It Yankee and the Brave Blockbuster Night Part. 1 Oh My Darling Don’t Cry ooh la la Holy Calamafuck 36 Inch Chain Close Your Eyes Nobody Speak Ticketron Gold Don’t Get Captured Get It Ju$t Walking in the Snow Pulling the Pin Firing Squad