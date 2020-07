Run The Jewels estrena el video de “JU$T” con Pharrell Williams y Zach de la Rocha

Puede que el año para todos los que amamos la música no sea el mejor, pues como ya sabemos, los conciertos y festivales dejaron de ser parte de nuestra normalidad, por ahora. Sin embargo, en estos meses que llevamos de encierro en casa, algunos artistas se están rifando para presentar rolas nuevas en estos momentos tan complicados, y uno de ellos es Run The Jewels, pues sacaron un álbum que iba perfecto con el contexto social que estamos viviendo.

A principios de mayo, el súper grupo de rap conformado por Killer Mike y El-P anunció que lanzarían su cuarto disco de estudio, el cual simplemente lleva por nombre RTJ4. Además de llamar la atención porque pasaron cuatro años desde que escuchamos su último álbum, en él contaban con colaboraciones sumamente interesantes, que solamente creó en nosotros un montón de expectativa.

También puedes leer: ‘RTJ4’: RUN THE JEWELS ANTICIPA SU NUEVO DISCO PARA DENUNCIAR LA BRUTALIDAD POLICIACA

Este par reclutó a varios gigantes de la música

Para empezar, Run The Jewels reclutó al legendario Rick Rubin para que se hiciera cargo de la producción de este disco. Pero en él encontramos nombres importantes dentro de la música como la legendaria Mavis Staples, Josh Homme de Queens Of The Stone Age, el rapero 2 Chainz y sobre todo, dos personas en particular que revolucionaron la industria desde su trinchera, Zach de la Rocha y Pharrell Williams.

El productor y el frontman de Rage Against The Machine participaron en una rola llamada “JU$T”, una de las más fuertes de todo el álbum donde cada uno de ellos le mete su propio sello. Por una parte tenemos a Zach aventándose algunos gritos y rimas brutales que nos recuerdan a sus buenas épocas a finales de los 90, y Williams tira una que otra frase en el coro que le da un balance a la canción, la cual habla simplemente de la esclavitud.

El grupo nos muestra un espectacular video

Desde el lanzamiento del disco, esta se convirtió en uno de los temas que a la gran mayoría les voló la cabeza y afortunadamente para los fans de Run The Jewels, acaban de estrenar el video oficial de esta rola. Este videoclip fue dirigido por Winston Hacking, quien ya había trabajado antes con el grupo y que quizá muchos reconozcan por colaborar junto a artistas como Flying Lotus y Andy Shauf.

En él vemos una dura crítica al sistema de justicia estadounidense, pues a través de animaciones hablan sobre la esclavitud y cómo el dinero puede comprar a las personas. Por ahí recuerdan brevemente la historia de la comunidad afroamericana en el país vecino, y bajita la mano también le mandan un mensajito a todas las personas que se han visto involucradas en escándalos sexuales, como Jeffrey Epstein y demás.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el increíble video que Run The Jewels acaba de estrenar para “JU$T”, junto a Zach de la Rocha y Pharrell Williams: