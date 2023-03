Está prácticamente todo listo para una de las fiestas de la música más importantes de la Ciudad de México. ¿Ya tienen bien todo el dato con rutas, horarios y toda la onda? ¿No? Bueno, calma que acá les traemos el dato con todo lo que deben saber para el Vive Latino 2023.

El público en el Vive Latino 2022/Foto: Getty Images

Esto es todo lo que deben saber para el Vive Latino 2023

Antes de pasar a todo lo que deben saber del Vive Latino 2023, recordemos un poquito el line-up. Como es costumbre, tenemos un cartelazo espectacular con talento latinoamericano e hispanohablante, además de actos internacionales de primera línea. Carla Morrison, León Larregui, Lila Downs, Enjambre, Alemán y Café Tacuba son parte de los artistas mexicanos que tendremos en escena.

A nivel Latinoamérica, Daniela Spalla, Bandalos Chinos, Elsa Y Elmar, Esteman y Los Pericos brillarán en grande, junto con muchos otros músicos increíbles que son de lo mejor desde la frontera norte de México hasta el cono sur del continente.

Otro detalle que nos emociona es que en este VL, muchas bandas icónicas tocarán tras un rato lejos de los escenarios como Los Bunkers, Austin TV o Los Dynamite. Y en el terreno internacional, no podemos esperar por ver a los Red Hot Chili Peppers, Alt-J, UB40, Circa Waves y The Black Crowes. Aquí el line-up y ahora sí, pasemos a todo lo que deben saber del Vive Latino 2023.

Cartel del Vive Latino 2023 / Foto: OCESA

Otra que deben recordar del Vive Latino 2023, es que de nuevo tendremos la tradicional Casa Comedy. Los comediantes que se presentan este año son Iván Mendoza, Jero Freixas, Mónica Escobedo, Isabel Fernández, Nacho Redondo y Paty Bacelis.

Por supuesto que no nos olvidamos de la función de lucha libre, que también se ha ganado nuestros corazones con los años. La lista de gladiadores de este año la conforman Tinieblas con Alushe, Prometeo, Mr. Vive Latino, Extasis, Dr. Wagner Jr, Tokio Matsuda, El Cometa Maya y más.

Aquí los horarios del Vive Latino 2023 para que los tengan a la mano

Es hora de que vayan armando el recorrido entre escenarios para los el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol. Deben saber que el Vive Latino 2023 ha estado actualizando los horarios, así que aquí les traemos los cambios más recientes para que nos los agarre en curva a la mera hora todo. ¿Qué tal? ¿Se empalmó algún acto o si la arman para ver a sus bandas favoritas?

Horarios del día sábado 18 de marzo para el Vive Latino 2023. Foto: OCESA/Vive Latino.

Horarios del día domingo 19 de marzo para el Vive Latino 2023. Foto: OCESA/Vive Latino.

No puede faltar el mapa para que ubiques chido los escenarios

Bueno, ya tienes lo horarios y ya sabes que hora tocan tus bandas favoritas (que esperemos no se hayan empalmado). Ahora, ¿cómo está la distribución de escenario? Aquí abajito te dejamos el mapa con todo lo que debes saber con la ubicación de carpas, tarimas, servicios y más del Vive Latino 2023. Ahora sí, nada de que te perdiste adentro del Foro, eh.

Mapa oficial del Vive Latino 2023. Foto: OCESA/Vive Latino.

Lo que sí entra y lo que no al festival

Atentos acá para que a la mera hora no digan que no les dijimos. Dentro de lo que deben saber del Vive Latino 2023, por supuesto que no podemos dejar de lado los objetos que están permitidos dentro del festival y los que de plano no. Tomen nota para que no se queden fuera por un detallito de estos.

Lista de objetos permitidos dentro del Vive Latino 2023. Foto: sitio oficial del festival.

Lista de objetos no permitidos dentro del Vive Latino 2023. Foto: sitio web oficial del festival

Lo que debes tomar en cuenta con el pronóstico del clima del Vive Latino 2023

Otro dato importante que deben tomar en cuenta para festival, es el clima. Y sí, ya en estos días se siente el calorcito de la primavera cayendo con fuerza, pero el clima en la Ciudad de México siempre es una locura y uno luego ya no le atina a so va a llover, si va a hacer viento o qué onda.

Esto es lo que deben saber del clima para los días del Vive Latino 2023: de acuerdo con Weather.com, tanto el sábado 18 de marzo como el domingo 19, van a estar soleados y las noches despejadas, con casi nula probabilidad de lluvia y vientos moderados. Igual, no está de más llevarse una chamarrita por las dudas. Así el pronóstico para los dos días.

Pronóstico del clima para el día 18 de marzo en el Vive Latino 2023. Foto: Weather.com

Pronóstico del clima para el día 19 de marzo en el Vive Latino 2023. Foto: Weather.com

Consejo para cuánto dinero llevar

Ahora vamos a todo lo que deben saber del Vive Latino 2023 en cuanto a los servicios comida y la bebida. Empezando por este último punto, los puesto de alimentos y food trucks estarán variados: Chubbie Burgers, Bangers, Butchers And Sons, Tacos El Califa, Churros de El Moro, Rock and Dogs, Rockintaco… aquí el menú con todas las alternativas.

Y en cuanto a la chelita, porque siempre se antoja un trago, recordemos que los precios van de entre 120 y 130 pesos. Así que nuestra recomendación es que te lleves, como mínimo, por ahí de 1000 o 1500 pesos para gastar por día (si es que le entras chulo a la comida y la bebida).

Todo que debes saber sobre las rutas del Vive Latino 2023

Las rutas de llegada en transporte público al VL2023

Quienes sean habituales del festival y oriundos de la Ciudad de México, seguramente ya saben cómo está la onda para entrar al festival. Pero en caso de que vengan de otro estado o sea su primera edición del evento, entonces esto es lo que deben saber sobre las rutas de llegada al Vive Latino 2023.

Para caerle al Foro Sol, pueden llegar por la línea café/9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las estaciones cercanas con Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. En Metrobús, la línea 2/morada es la alternativa, con las estaciones UPIICSA y El Rodeo como las mejores opciones.

El servicio Ticket2Ride del Vive Latino 2023

Ahora que si lo prefieren, todavía están a tiempo de comprar el abono conocido como Ticket2Ride, con el que tendrán transporte de ida y vuelta desde diferentes puntos de la CDMX y el Área Metropolitana. Los transportes saldrán de estas zonas: Mundo E, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Hipódromo de las Américas, Condesa, Plaza Lindavista, Plaza Universidad.

El abono cuesta 435 pesos por los dos días, mientras que anda en 235 el individual. Los vehículos sale a las 11:00 AM de los puntos de encuentro (que pueden consultar con exactitud por acá) y solo esperarán a los pasajeros con tolerancia de 20 minutos por salida. Para abordar el regreso, se menciona que los transportes aguardarán 40 minutos cuando acabe el último acto.