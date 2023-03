No solo son una de las bandas más populares de los 90 para acá, sino que igual es una a la que queremos mucho desde prácticamente siempre. Cada vez que los Red Hot Chili Peppers han tocado en México, sus conciertos siempre son una fiesta que uno, ya sea fan o no, no se puede perder.

Ahora que la banda californiana vuelve a tierra mexa para el Vive Latino 2023, seguro que varios se han puesto medio nostálgicos recordando las veces pasadas que se han presentado por acá. Así que nos unimos a ustedes y recordamos las veces que los RHCP han venido a nuestro país.

Red Hot Chili Peppers en la era de ‘Stadium Arcadium’. Foto: Getty

Estas son las veces que Red Hot Chili Peppers han venido a México

Su primer gran show: Red Hot Chili Peppers tocaron en México en 1999

Sí, es verdad que esa no fue su primera vez en tierra azteca, pues los Red Hot Chili Peppers ya habían venido a México a finales de los 80 al mítico Iguanas en Tijuana (aquí una lista de conciertos que se hicieron en el país y muchos no recuerdan). Pero poco y nada se encuentra en redes sobre esos shows. Y la verdad, es que para ese momento todavía no eran unos titanes de la música.

La cosa fue diferente cuando los Red Hot Chili Peppers vinieron a México el 11 de octubre de 1999 al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Venían como parte del tour del disco Californication, pero ya eran una gran banda representativa de aquella década; asunto curioso teniendo en cuenta que su carrera en un buen tramo de los 80 y debutando con disco que fue complicado de producir.

En su show del ‘Domo de Cobre’, los RHCP dieron un recital con rolas como “Around The World”, “Give it Away”, “Suck My Kiss”, “Otherside”, “Soul to Squeeze” y más, y hasta venían acompañados de una banda llamada Puya como teloneros. Afortunados aquellos que se lanzaron a ese concierto.

Flyer de Red Hot Chili peppers en México de 1999. Foto: RHCP Club México en Facebook.

No tardaron en venir: los Red Hot Chili Peppers vinieron en el 2002 a tocar en dos ciudades de México

Ya para finales de los 90 e inicios de los 2000, nuestro país empezaba a emerger como un terreno importante para que artistas internacionales de la música hicieran lo suyo. Y de hecho, la prueba está en que los Red Hot Chili Peppers tocaron en México en el 2002, en dos de las ciudades más importantes de acá: el entonces Distrito Federal y Guadalajara.

El disco By The Way era el motivo de la gira en la que los RHCP pisaron la Plaza de Toros Nuevo Progreso en tierras tapatías el 27 de septiembre. Ya tiene sus añitos ese show y aunque los videos disponibles no están en la mejor calidad posible, uno puede notar cómo la gente lo pasaba genial. Así sonaba “Californication” en esos años:

Un par de días después, el 29 de septiembre del 2002, los Red Hot Chili Peppers llegaban a la capital de México para otro gran concierto, pero ahora en el Foro Sol. Y según cuentan algunos, ese show fue una verdadera locura.

Lo abrió Resorte (con Pato Machete de invitado), luego P.O.D. y debido a la euforia que los RHCP provocaban, hubo varios altercados entre el público. Mucho slam y energía de esa que caracteriza al público mexicano como uno de los más intensos y entregados. ¿Recuerdan este flyer?

Flyer de Red Hot Chili peppers en México de 2002. Foto: OCESA vía RHCP Club México en Facebook.

5 años después, vinieron con la gira del Stadium Arcadium al Foro Sol

Red Hot Chili Peppers volvieron a México hasta cinco años después de aquel 2002 inolvidable. La banda había tomado un tiempo de descanso y cuando volvieron, lo hicieron con ese discazo cool llamado Stadium Arcadium, además de la incorporación en la alineación de Josh Klinghoffer, quien venía como músico de acompañamiento (antes de tomar el lugar de John Frusciante).

Otro detalle inolvidable es que en aquel show en el Foro Sol del 10 de marzo del 2007, los invitados fueron Porter y Modest Mouse. Los ánimos se pusieron medio tensos pues la gente quería ver a los Red Hot Chili Peppers, pero se rifaron ambas bandas. Aquí un videito de cuando tocaron los RHCP.

Red Hot Chili Peppers volvieron a tocar hasta el 2013 en México y se aventaron varios shows

Lo sentimos, amigos regios, pero incluso hasta este momento, durante las veces que Red Hot Chili Peppers había tocado en México, nomás no querían caerle a Monterrey. Las fechas de marzo del 2013 fueron una en Guadalajara, en la ya popular Arena VFG, y dos en el Palacio de los Deportes. La gira fue la del disco I’m with You, y vaya setlist el que se armaron.

Algunas de las canciones de aquellos sets fueron “Monarchy Of Roses”, “Can’t Stop”, “Snow”, “Parallel Universe”, “Under The Bridge” (aquí les contamos la historia detrás de la canción), “By The Way”, “Give it Away”… Ya aquí es más notorio lo difícil que debe ser armar el repertorio con tanto hitazo de por medio.

Aquí, como dato anecdótico, Josh Klinghoffer ya era el guitarrista de lleno de los RHCP. Y podrá sonar feo, pero no es la intención: con su talento hizo que no se extrañara del todo a Frusciante. Qué curioso ver cómo los videos que la gente graba se van haciendo de mejor calidad, ¿no? Y es que no es tantísimo el tiempo que pasa entre show y show en realidad.

Flyer oficial de la visita de Red Hot Chili Peppers en 2013. Foto: OCESA.

Red Hot Chili Peppers regresaron en el 2017 y rindieron un tributo muy emotivo a México

Básicamente, desde finales de los 90 hasta este instante, Red Hot Chili Peppers ven en México una parada casa obligada cada vez que se trata de hacer una gira. Y en el caso de la –ahora– Ciudad de México, que fue la única entidad que visitaron en el 2017, volvieron a tomar el Palacio de los Deportes como su lugar para armar el show… O mejor dicho, un par de shows.

Pasan los años y una de las cosas increíbles de la banda, es que siguen contagiando buen ánimo. Y como los grandes que son, también aprovecharon para hacerle un homenaje a la gente que perdió la vida y a aquellos que estuvieron en labores de rescate tras los sismos del septiembre de este año.

Se proyectaron fotografías de los rescatistas y hasta la perrita Frida apareció en pantalla. Josh Klinghoffer también tuvo un lindo gesto haciendo un cover de “I know It’s Gonna Happen Someday” de Morrissey. Fue un concierto emotivo a tope, de esos por los que siempre que Red Hot Chili Peppers viene a tocar a México, sabemos que no nos los podemos perder.

Homenaje a la perrita Frida y rescatistas mexicanos en uno de los conciertos de Red Hot Chili Peppers en México del 2017. Foto: Captura de YouTube.