Sault: El misterioso colectivo que empodera la música afroamericana

Desde tiempos inmemorables, la música más allá de ser un medio de diversión y con el cual nos podemos identificar, para muchos ha servido como un medio para expresar y hablar sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. A lo largo de los años han aparecido propuestas que representan por completo el momento histórico, político y social en el que viven a través de sus melodías, y si tuviéramos que elegir a una banda que musicalizara el 2020 sería Sault.

Quizá no les suene el nombre de este este grupo espectacular –porque básicamente los miembros han ocultado muy bien sus identidades–, pero hoy queremos presentarles a uno de los proyectos más interesantes que hemos escuchado en un buen rato y que estamos seguros que les volará la cabeza. Con canciones llenas de oscuridad y poder, este colectivo de artistas británicos nos presentó dos de los mejores álbumes del año.

Aunque no tenemos una idea clara de quienes son los músicos que están detrás de Sault, pues evitan la interacción con los medios de comunicación, sabemos que comenzaron a producir música en 2019 y que hay varios músicos involucrados. En aquel año le presentaron al mundo de manera anónima “We Are the Sun” y “Don’t Waste My Time”, dos canciones que nos mostraban un poco de qué iría este proyecto y las armas que tenían.

Por sorpresa y sin anunciar absolutamente nada, el 27 de septiembre de 2019 salió su álbum debut, titulado simplemente como 5, 13 canciones donde fusionaban el funk con un toque rhythm and blues, dando como resultado una combinación explosiva. Aunque la música habla por sí sola y en algunos casos como este no es necesario conocer los nombres de quien compuso y grabó todas las rolas, para disfrutar, sí sabemos de algunos artistas que participaron en el proyecto.

Ver en YouTube

Resulta que en las copias físicas del disco de Sault aparecían unos cuantos créditos que nos dejaban ver las personas que estuvieron involucradas en la grabación. Entre ellos tenemos como productor a Dean Josiah Cover, conocido como Inflo y quien ha trabajado con artistas como Michael Kiwanuka, The Kooks, Jungle, y Little Simz; además, en la composición están Kadeem Clarke, Cleopatra Nikolic y Melisa Young, estas últimas bajo los alias de Cleo Sol y Kid Sister.

Este colectivo no para y tiene un imaginario creativo impresionante, tanto así que tan solo cuatros meses después del lanzamiento de 5 estrenaron su segundo material discográfico, 7, escrito casi en su totalidad por Cover y Nikolic, aunque Clarke y Young seguían involucrados en cada una de las canciones. Para este álbum continuaron perfeccionando ese estilo único con el que se dieron a conocer y cerraron un año brillante.

Ver en YouTube

Sin embargo, parece que nada puede detener a Sault, y no lo decimos porque sí. Aunque la industria musical se paralizó por el coronavirus, sin conciertos ni festivales alrededor del mundo, muchos vieron una oportunidad en todo este tiempo para componer rolas y más tarde publicarlas para hacer más amena la cuarentena. Y justo eso fue lo que hizo este grupazo, presentando dos álbumes conceptuales lo largo de 2020.

El primero de ellos llegó el 19 de junio bajo el nombre de Untitled (Black Is), un disco que llegó en una de las situaciones más complejas del 2020, las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter. El colectivo mencionó que lo lanzaron para “marcar un momento en el tiempo en el que nosotros, como personas con origen negro estamos luchando por nuestras vidas. Descanse en paz George Floyd y todos los que han sufrido la brutalidad policial y el racismo sistémico. El cambio está ocurriendo. Estamos concentrados”.

We present our first ‘Untitled’ album to mark a moment in time where we as Black People, and of Black Origin are fighting for our lives.

RIP George Floyd and all those who have suffered from police brutality and systemic racism.

Change is happening…We are focused. Sault x pic.twitter.com/Qm7AG4Lpi3

— SAULT (@SaultGlobal) June 12, 2020