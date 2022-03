Desde tiempos inmemorables, han surgido un montón de artistas que no tienen miedo de experimentar. Hay muchos ejemplos de esto, pero sin duda en la actualidad tenemos a varios jóvenes creando canciones alucinantes en donde mezclan toda clase de ritmos y sonidos sin importar el qué dirán e innovando de paso. Sin embargo, hablando de la música en español, una de las más grandes promesas en este aspecto es Sen Senra.

A pesar de tener 26 años, este musicazo tiene una carrera muy interesante. Lleva un buen rato sorprendiendo a la industria con su peculiar estilo de producción y rolas que se salen por completo del molde, pero eso precisamente ha hecho que otros artistas muy importantes se fijaran en él para colaborar, como C. Tangana y Julieta Venegas. Y estamos seguros que después de que lo escuchen, se engancharán por completo con su propuesta.

¿Quién es Sen Senra?

Sen Senra es el nombre artístico de Christian Senra, quien nació el 12 de diciembre de 1995 en San Miguel de Presqueira, una ciudad ubicada en la provincia de Pontevedra, España. A pesar de eso, se crió en Vigo y fue ahí donde se interesó por dos cosas: la música y el futbol. Sin embargo, al final se decidió por la segunda y cuando apenas tenía 15 años formó su primera banda llamada Demonhigh con varios amigos y compañeros de su escuela.

Este proyecto no tuvo el éxito esperado, es por eso que Christian también armó otra agrupación llamada Christ Divides. Pero más tarde se dio cuenta de que sus ideas probablemente no crecerían junto a otros músicos, es por eso que tomó la decisión de tomar su propio camino como solista. Una vez que se armó de valor, dejó sus estudios y se mudó a Madrid para dedicarse por completo a crear canciones y buscar que llegaran a todos lados.

De cantar en inglés a volver a su idioma

Después de mucho esfuerzo y dedicación, Sen Senra lanzó en 2015 su primer disco, Permanent Vacation. Para esta colección de rolas cantadas en. inglés con la idea de explorar un mercado internacional, él mismo grabó todos los instrumentos para ahorrarse algo de dinero. Gracias a este material, comenzó a llamar la atención de la escena independiente y de varios medios españoles, haciéndose rápidamente de un nombre por sus canciones tan pegajosas.

Dos años más tarde, Christian presentó su segundo álbum, The Art of Self-Pressure. En esta ocasión se enfocó en crear su propia versión de géneros como R&B y hip-hop. Sin embargo, después de este disco decidió que cantar en inglés no era lo mejor, ya que muchas de las emociones que quería compartir quizá no se entenderían en este idioma. Ahora, con esta nueva idea, se dispuso a dar el siguiente paso en su carrera.

El inicio del ascenso de su carrera

Para 2019, Sen Senra ya estaba tocando en algunos foros importantes de España y colaborando con otros artistas emergentes como Royce Rolo. Pero ese mismo año también presentó su tercer material discográfico llamado Sensaciones, el cual la rompió por completo por toda la experimentación que se atrevió a hacer en estas rolas. El ejemplo de eso es “Ya No Te Hago Falta”, un hitazo que sonó por todos lados y tienen millones de reproducciones en plataformas.

Sin embargo, en 2020 y tras la llegada de la pandemia, Christian tuvo que posponer sus planes aunque durante todo ese tiempo lo aprovechó para seguir componiendo y haciendo cosas interesantes. En septiembre de ese año lo invitaron a las famosas sesiones de COLORS, donde se echó las rolas “Euforia” y “Perfecto”, armando una presentación espectacular y que hizo que su música llegara a un montón de lugares inimaginables.

Colaborando con grandes de la industria

El 2021 fue increíble para Sen Senra. Para que se den una idea de todo lo que hizo, en marzo de ese año estrenó su cuarto álbum de estudio titulado Corazón Cromado. En dicho material discográfico cuenta con colaboraciones grandiosas, pero sin duda dejó a todos con la boca abierta al trabajar con C. Tangana en la rola “Qué Facilidad”. Por si esto no fuera suficiente, también lanzó el sencillo “De Ti” junto a ni más ni menos que Julieta Venegas.

Como ya es una constante en la carrera de este artista, a pesar de presentar tanta música en un solo año, no dejó de componer y clavarse buscando sonidos. En 2022 sacó una nueva rola llamada “Hagan 40º” y se prepara para tocar en distintos festivales importantes, como el Tecate Pa’l Norte en la tierra de la carnita asada. Y sin duda, estamos seguros que en los siguientes meses la seguirá rompiendo y sorprendiéndonos con su proyecto.

¿Qué es lo que hace especial a Sen Senra?

En la actualidad tenemos a un montón de artistas jóvenes creando música impresionante y saliéndose por completo de su zona de confort. Tal es el caso de Sen Senra, quien nos ha demostrado que puede moverse por distintos géneros y manejarlos a la perfección. En sus rolas encontramos sonidos tan diferentes que van desde el indie rock, psicodelia y garage hasta pop, R&B y hip-hop. Todo esto da como resultado una propuesta rica en ritmos.

Por si esto no fuera suficiente, también ha llamado la atención por su peculiar forma de producir, con toda la actitud lo-fi y DIY, por la cual lo han comparado con músicos como Frank Ocean y Mac DeMarco. En conclusión, el proyecto de Sen Senra es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados y podemos asegurarles que si le dan una oportunidad no se arrepentirán, porque pinta para convertirse en punta de lanza de la música en español.