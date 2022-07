Un día estás con tus amigos tocando con tu banda de covers y al otro, sin esperarlo posiblemente, te echas una rola de System Of A Down junto a dos de los miembros originales de ese grupo.

Experiencia de ensueño, ¿verdad? Pues eso le pasó a una agrupación llamada Medium oriunda de San José del Cabo, Baja California. Estos chicos fueron contratados para tocar en una fiesta privada en la que estaban los mismísimos Serj Tankian y John Dolmayan… y la magia sucedió.

Miembros de System Of a Down tocaron con una banda de covers mexicana

Parece que Serj Tankian y John Dolmayan decidieron pasar el rato en México. El pasado 15 de julio, fue el cumpleaños 50 del baterista de System Of A Down y qué mejor manera que celebrarlo por allá en San José del Cabo.

Recordemos que Tankian y Dolmayan, muy a pesar de sus diferencias políticas, también son cuñados, así que armaron la reunión y por ahí, a alguien se le ocurrió la idea de que hubiera algo de música en vivo. La banda local Medium, reconocidos en la zona como un proyecto que hace muy buenos covers de rock, le entró al quite. “Adivinen para quién vamos a tocar hoy”, dice el grupo en un post de Instagram de hace algunos días.

Entonces llegó el día. Medium preparó para la ocasión un cover de “Aerials”, una de las canciones más populares del disco Toxicity. Y no sabemos si lo esperaban o no, pero se presentó la oportunidad de tocar junto con John Dolmayan esa misma rola.

La cosa no quedó ahí. En los videos que ya circulan en redes sociales, se puede ver como Serj Tankian se animó a unirse a la tocada y cantar junto al vocalista de la banda bajacaliforniana. “Un día te dicen que vas a tocar para una cena que está a nombre de System Of a Down, al otro estás tocando con ellos. Sin duda de nuestras mejores experiencias“, escribió Medium en otro post de IG donde compartieron uno de los videos.

Aquí abajito les dejamos los videos del momentazo que esta banda de covers de Baja California seguro nunca olvidará. Qué afortunados de verdad.