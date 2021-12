La historia del significado y la curiosa evolución de “Chop Suey” de System Of A Down

Hay bandas, álbumes y canciones que marcan épocas. Si nos remontamos a los inicios de los 2000, podemos asegurar que System Of A Down fue uno de los grupos que se hizo de un espacio y un momento muy especiales en ese instante, precisamente con el disco Toxicity y aquel frenético temazo llamado “Chop Suey!”.

Es debatible la idea, sí, pero está canción significó en muchos sentidos el gran paso a la cumbre que los armenio-americanos dieron dentro de la industria. Y lo hicieron a pesar de la censura de la que en algún momento llegaron a ser objeto. Con todo eso a cuestas, parece que este track -todo un clásico del metal dosmilero si nos permiten la mención- estaba destinado a ser más grande de lo que sus propios compositores esperaban.

Ahora, en esta querida sección a la que nos gusta llamarle la Historia detrás de la canción, echaremos el clavado al 2001 y recordaremos el origen, el significado y la evolución por la que esta rola pasó para convertirse finalmente en uno de los temas más icónicos de Serj Tankian y compañía.

La creación de la canción

Para que una canción sea genial, no es necesario que tenga una planeación rimbombante o un proceso sumamente elaborado de precomposición. De hecho, la magia puede comenzar de la manera más fortuita en la parte trasera de un vehículo, o en el caso de System of A Down, de la casa rodante en la que iban de gira para promocionar su disco debut.

“Estaba solo en una cama en la parte de atrás. Había una guitarra acústica que solía llevar conmigo. Solo empecé a tocar y ahí fue cuando empecé a escribir Chop Suey!“, dijo el guitarrista Daron Malakian a Louder en una entrevista reciente. Es decir, la banda ya estaba componiendo lo que sería su segundo material discográfico incluso cuando todavía ni terminaban la promoción del primero.

Pero eso sí, ni de chiste crean que la canción era realmente similar a lo que terminó siendo el corte final. Todo, hasta la letra, era completamente una propuesta de Malakian para los demás miembros de la banda y su productor, el legendario Rick Rubin.

Y ahí, cabe destacar uno de los aspectos importantes de la canción y su evolución. Tanto ustedes como nosotros, alguna vez hemos intentado cantar (más bien, ‘washawashear’) esos rápidos versos que dicen “Wake up/grab a brush and put a little make-up…”. Reto nada sencillo. Pues bien, esas no eran las letras que Daron tenía originalmente en mente.

El guitarrista, por el contrario, en realidad había escrito “Tell me/Tell me what you think about tomorrow/Is there gonna be a pain and sorrow…“. Sin duda, estos versos suenan y se interpretan mucho más fácil que los que terminaría por agregar Serj Tankian cuando se le encomendó colaborar con la letra. Pero seamos sinceros: sin esas frases que terminaron quedando en el corte final, quizá la canción hubiera perdido mucho peso y atractivo; brillo y autenticidad pues.

El significado de “Chop Suey!”

Como suele suceder, muchas interpretaciones sobre el significado de la canción comenzaron a popularizarse sin siquiera ser confirmadas por la propia banda. En su momento, mucha gente mencionó que se hacía alusión a adicción a las drogas y el sufrimiento que esto provocaba. O por su contenido explícitamente lírico, lo más común era asociarla al suicidio.

Y aunque System Of A Down prácticamente nunca confirmó ni desestimó esas ideas, lo cierto es que “Chop Suey!” sí hablaba sobre un tema definitivo: la muerte. Pero no de una manera meramente nostálgica o sentimental como se suele abordar el tema; más bien lo hacía desde un punto crítico sobre la hipocresía de la gente.

“Se me ocurrió cómo juzgamos a las personas, incluso en la muerte. Si alguien muere en un accidente automovilístico, dirías: ‘Oh, pobrecito’. Pero si murieran en un accidente automovilístico mientras estaban borrachos, eso cambiaría toda su percepción de cómo murieron y juzgarían su muerte de una manera diferente”, ha dicho Daron Malakian a diversos medios.

Y esta, de hecho sería su definición directa sobre lo que significa la parte del coro que dice: “I cry when angels deserve to die (lloro cuando los ángeles merecen morir)”, una de las líneas más polémicas que la canción trajo consigo.

Batallando con la disquera y cambiando el título de la canción

Precisamente, esa línea que habla sobre “llorar cuando los ángeles merecen morir” resultó tan pesada para la radiodifusoras, que la canción sufrió un veto en el contexto de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 (curiosa y lamentablemente, Toxicity se posicionó como uno de los disco más escuchados en ese momento).

La censura más recordada vino de parte de la poderosa emisora Clear Channel, la cual básicamente prohibió su reproducción total en la mayoría de sus estaciones de radio tras el 9/11. Según Kerrang, más de 160 canciones componen esa famosa lista de ‘rolas prohibidas’, con la curiosidad de que Rage Against The Machine fueron los más perjudicados.

Ese veto a RATM, System Of A Down y otros artistas es bastante recordado ya que Clear Channel censuró todo lo que pudo, incluso si los temas no hacían mención al terrorismo.

Pero bueno, incluso antes de los atentados terroristas en Nueva York, System Of A Down debió batallar un poco con su disquera. El asunto es que la canción en un principio se llamaba “Suicide”, pero como dijimos, no porque esto sea la temática de la pista. Malakian admitió a la revista Louder que solo se lo puso porque, bueno, fue lo primero que se le ocurrió tomando referencias de la letra.

Muchos dicen que SOAD aceptó la propuesta de la disquera (Columbia Records) de cambiar la canción, pero Daron también ha dicho que fue la banda quien decidió cambiar el título porque no querían arriesgarse -ya de entrada- a que la radio les tumbara el sencillo (lo que terminó pasando eventualmente, pero por lo que explicamos más arriba sobre el 9/11).

Y así, la rola pasó de llamarse “Chop Suey!”, esto como un juego de palabras derivado de cortar la palabra ‘sui-cide’ y usando solo la primera parte (‘sui’ y ‘suey’ suenan igual en inglés). Daron Malakian también menciona que el nombre era un guiño a las películas de gángsters que veía de niño: “Era algo que solían decir: ‘¡Lo haremos chop suey!’ Significaba: ‘Lo vamos a matar’. Estaba relacionado con todo el asunto de la muerte”, dijo el guitarrista a Louder.

Como sea, no cabe duda que “Chop Suey!” de System Of A Down es todo un clásico del metal de los 2000 que incluso ha trascendido para aquellas personas que no son precisamente fanáticas del género. Si somos justos, podemos decir que es un clásico infaltable del nuevo milenio.