Serj Tankian nos muestra una realidad distópica en el video de “How Many Times?”

Serj Tankian ha estado bastante ocupado en los últimos meses con todo tipo de proyectos, Por un lado, como muchos recordarán, el cantante recién se juntó con System Of A Down para lanzar un par de rolitas en una reunión que -podemos decirlo- nos tomó por sorpresa.

Pero eso no es todo pues en lo que respecta a su etapa como solista, el artista de origen armenio también tuvo sus quehaceres con un documental y un EP llamado Elasticity. De este último trabajo, ahora nos muestra el video oficial de la rola “How Many Times?”.

Serj Tankian comparte el video de “How Many Times?”

Quizá no tuvimos una reunión más prolongada con System Of A Down, pero al menos Serj Tankian nos entregó algo de música nueva pro su propia cuenta. El vocalista, al igual que muchos artistas de la industria, encontraron en el 2021 el escenario perfecto para su regreso a la escena.

Si bien anduvo trabajando en algunas producciones colaborativas y en uno que otro soundtrack en los últimos años, Serj ya tenía un buen rato sin un entregar un trabajo enteramente suyo. De esta manera, en marzo pasado arribó a plataformas el extended play Elasticity, con el que una vez más nos entregó algunas rolas llenas de guitarras potentes y su poderosa voz.

A unos meses de aquel lanzamiento, Serj Tankian nos muestra un nuevo video y en esta ocasión, se trata del audiovisual para el tema “How Many Times?”. Este épico metraje fue dirigido por el diseñador de efectos visuales Roger Kupelian, frecuente colaborador del cantante y reconocido artista visual que ha trabajado en franquicias de la talla de The Lord of the Rings y X-Men.

En el nuevo videoclip, observamos una puesta en escena distópica donde varios seres extraños intentan escapar de creaturas sobrenaturales y ataques de otros lados, todo en medio de un panorama post-apocalíptico intenso. Y eso no es todo porque al parecer, la guerra no ha terminado en este destructivo mundo que se nos presenta.

Con esta canción y este clip, Tankian cierra la etapa de Elasticity EP. ¿Vendrá algún nuevo lanzamiento en el futuro? Habrá que esperar. Por lo mientras, por acá te dejamos “How Many Times?”.