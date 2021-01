Checa el tráiler de ‘Truth to Power’, el documental sobre Serj Tankian de System Of A Down

System Of A Down irrumpió en la escena musical hacia finales de los noventa y, desde entonces, el público se dio cuenta de cuál era el propósito de la banda. Por supuesto, querían hacer música, pero en su ADN había un inevitable sentido de conciencia que los impulsaba a crear pesadas composiciones como vehículo de protesta.

Entonces, vinieron más álbumes que en términos generales siguieron esa temática con la que hablaban sobre las injusticias de la sociedad, la política, la guerra y más. El grupo de origen armenio, así, cimentó una exitosa carrera que los catapultó como uno de los proyectos musicales políticamente activos más importantes de la historia. Todo eso ahora lo podremos ver en el documental Truth to Power.

Serj Tankian y System Of A Down en un nuevo documental

“¿La música puede cambiar al mundo?”. Con esa pregunta, el vocalista de System Of A Down, Serj Tankian, se queda pensativo mientras vemos pasar todo tipo de secuencias en el nuevo tráiler de Truth to Power. Más allá de un registro autobiográfico, este documental nos mostrará la lucha y el activismo del cantante de origen armenio a través de la música.

En este primer adelanto del largometraje, somos testigos de cómo el vocalista -junto a la banda- ha utilizado su trabajo artístico para perseguir la justicia respecto a diversos conflictos de poder en el mundo. En ese sentido, se le da bastante énfasis a la protesta constante del propio Serj para que Estados Unidos reconociera su responsabilidad el genocidio en Armenia de 1915.

System Of A Down, en diversas secuencias, es reconocida como una ‘causa musical que avasalla el escenario‘, al tiempo que Tankian señala en un concierto que su objetivo es hablar de todo aquello que está mal con el mundo mientras hace rockear a su público.

Apariciones especiales

Desde luego, Serj Tankian es el protagonista de este documental, pero varios amigos y colegas suyos se unen para remarcar la importancia del cantante como artista y activista. De esta manera, en el tráiler vemos aparecen nombres de la talla del productor Rick Rubin y Tom Morello de Rage Against The Machine.

Y para cerrar el avance, Serj responde la pregunta que se le hizo al principio diciendo que “la música cambia nuestros corazones intuitivos y nuestra lógica, siendo parte de un proceso que puede cambiar al mundo. Pero eso requiere que las personas se den cuenta que tienen el poder”. El documental se estrenará el próximo 19 de febrero en cinemas virtuales y POR ACÁ puedes checar la disponibilidad de la cinta. Checa el tráiler a continuación.