Cada cierto tiempo, aparecen en la industria musical artista que vienen a romper las reglas y con todo lo establecido. Y aunque al principio no todo el mundo los comprende, conforme pasan los años, la gente se va identificando y haciendo suyas las canciones o pensamientos que el músico quiere transmitir. Eso es justo lo que está pasando en la actualidad con Sevdaliza.

Desde hace un buen tiempo, esta cantautora viene haciendo un montón de cosas interesantes, fusionando géneros y estilos que podría parecer que no tienen nada en común. Pero también ha utilizado su música para hablar de temas importantes. Y si no la conocen, no se preocupen, que acá les contamos lo que deben saber para entrarle a Sevdaliza.

Sevdaliza en un evento de Balenciaga/Foto: Getty Images

¿Quién es Sevdaliza?

Sevdaliza es el nombre artístico de Sevda Alizadeh, cantante, compositora, productora discográfica, artista visual y directora iraní-holandesa que nació el 1 de septiembre de 1987 en Teherán, Irán, con ascendencia azerbaiyana, rusa y persa. A pesar de que todo parecía ser normal, su vida cambió para siempre cuando se mudó con su familia a Róterdam, Países Bajos a la edad de cinco años.

Aunque siempre demostró tener un lado artístico a los 16, Sevdaliza fue de casa después de ganarse una beca para dedicarse al basquetbol y finalmente jugó en la selección holandesa de dicho deporte. A la par de su carrera como atleta de alto rendimiento, Alizadeh estudio la universidad e incluso llegó a cursar una maestría en comunicación. Prácticamente tenía su camino bien marcado.

Sevdaliza presentándose en el festival Primavera Sound Barcelona 2023/Foto: Getty Images

Sevdaliza pasó de las canchas de basquetbol a los escenarios

Sin embargo, por razones que aún no ha explicado, Sevdaliza decidió dejar el basquetbol y la vida que llevaba para explorar sus impulsos artísticos a principios de la década de 2010. Dos años después, esta artista lanzó varios sencillos como “DelftsBlauw”, “Colorblind”, “Race Against the Machine” y “Lions”, con los que se fue ganando uno que otro fan en internet.

Para 2014, el proyecto de Sevdaliza empezó a ganar fuerza, gracias a la llegada de su rola “Clear Air” junto con el videoclip con el que la promocionó. Más adelante, sacó otros singles que llamaron la atención, entre ellos “Sirens of the Caspian” y “Backseat Love”, que empezaron a llamar la atención de la crítica y medios especializados.

Sin embargo, en enero de 2015, Sevdaliza lanzó su EP debut llamado The Suspended Kid, en el que trabajó durante más de un año y medio, y que recibió comentarios muy positivos por su interesante propuesta. Aunque la creatividad de esta artista no para y durante los siguientes meses se la pasó sacando un montón de música fresca.

A lo largo de todo ese año, Sevdaliza presentó sencillos muy rifados como “The Valley” y “One Armed Lullaby”. Pero lo más importante es que en 2015 también sacó su segundo material de corta duración, Children of Silk. Para 2016, esta artista no bajó los brazos, pues con rolas como “Time” y “Human”, y presentaciones en festivales en Estados Unidos y Europa, empezó a preparar el camino para uno de los puntos más importantes –hasta la fecha– en su carrera.

Su álbum debut y la canción más significativa en la carrera de Sevdaliza

Durante toda su trayectoria musical, Sevdaliza siempre sacó canciones donde cantaba en inglés. Sin embargo, eso cambió en 2017 con el estrenó de “Bebin”, la primera rola que interpreta en idioma persa. Y todo esto tiene una razón, pues sacó este tema luego de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva 13769 en aquel año, la cual prohibía la entrada a Estados Unidos a refugiados y ciudadanos de países musulmanes, entre ellos Irán.

Sobre esta canción y la idea de componerla, Sevdaliza declaró que surgió a raíz de toda la situación de discriminación y xenofobia en contra de personas que son estigmatizadas sin otra razón más que su lugar de origen.

“En protesta por el clima político inhumano, no pude descansar mi cabeza en el privilegio. Escribí ‘Bebin’ en farsi (refiriéndose al persa), para solidificar. Me mantengo fuerte con amor. En este caso, elijo evitar los medios de comunicación principales, porque no tengo interés en tomar parte en un concepto victimizado. Tome este mensaje sin luces, cámara , acción. Soy únicamente una mensajera. En el cerebro del amor, no hay lugar para el racismo ni la intolerancia”.

A mediados de 2017 y después de presentar rolas como “Hero” y “Hubris”, Sevdaliza por fin estrenó su primer álbum de estudio, ISON (que como dato curioso, es el mismo nombre de un cometa que pasa cerca del Sol). Y vaya que la sacó del estadio con este disco, pues la cantautora utilizó todas estas canciones para hablar de temas importantes para las mujeres en la actualidad, como los roles limitados que se espera que llenen en la sociedad y mucho más.

Sevdaliza abrió una nueva etapa en su carrera para su segundo álbum

A pesar de que se aventó un montón de fechas en gran parte de Europa y Estados Unidos entre 2017 y 2018, Sevdaliza no paró de sacar música. Para que se den una idea, lanzó varios singles, entre ellos “Marilyn Monroe”, “Mad Women” y “Soul Syncable”, pero también presentó su tercer EP The Calling, donde continuó evolucionando su sonido.

Para 2019, Sevdaliza lanzó un nuevo sencillo que sería el comienzo de un nuevo capítulo musical en su carrera, “Darkest Hour”, el primer adelanto de su siguiente álbum de estudio y al que le acompañaron rolas que no formaron como parte de este material. Después de mucha espera, en agosto de 2020 por fin llegó su segundo disco, Shabarang, en el cual baja un poco las revoluciones a través de melodías mucho más suaves.

Parece que el 2023 será el año de Sevdaliza

Pero sin duda, una de las mejores épocas en la trayectoria de Sevdaliza llegó entre 2021 y 2022, pues además de estrenar el EP Raving Dahlia y varias rolas muy rifadas, también se aventó sus primeros shows en Latinoamérica e incluso hizo su debut en México tocando en el Corona Capital 2022 compartiendo escenario y cartel con My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Miley Cyrus y muchos más.

Ahora, parece que Sevdaliza está lista para romperla en 2023. Para empezar, se presentó en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound, pero quien sabe, conociendo cómo se maneja, lo más probable es que saque más música durante los siguientes meses. Así que como verán, esta artista tan interesante sonará durísimo a lo largo de este año.

¿Qué es lo que hace especial a Sevdaliza?

Como podrán darse cuenta, Sevdaliza es una artista que se sale por completo del molde, pues junto a otras figuras de la industria musical, como dicen por ahí, “se cuece aparte”. Y la verdad es que algo nos gusta de su proyecto es precisamente eso, que siempre busca innovar su música y reinventarse por completo en el camino.

A lo largo de toda su discografía podemos escuchar un montón de géneros y estilos musicales. Pero sin duda, lo que mejor le sale a Sevdaliza y en donde es una verdadera master es combinar trip hop, art pop o pop experimental y R&B alternativo. De verdad, no hay nadie como ella a la hora de combinar estos sonidos. Además, usa sus rolas como plataforma para hablar de temas importantes para las mujeres en la actualidad.

Así que si a ustedes les gustan los artistas que jamás se quedan en su zona de confort y siempre buscan crecer como músicos, compositores e intérpretes, deben echarle una escuchada a la propuesta de Sevdaliza, porque estamos seguros que se llevarán una grata sorpresa y se convertirá en su nueva obsesión musical.