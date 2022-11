Se armó y se logró… Con todo el cansancio que conlleva tres días de festival, podemos decir que el Corona Capital 2022 fue un hitazo total (y ahora ya nos toca descansar tantito porque hay que regresar al jale). Imaginen, la cifra oficial fue de 255 mil asistentes entre los días… un cuarto de millón de personas estuvimos ahí.

La edición más grande del CC a la fecha venía cargada en la previa con una expectativa bastante alta por el line-up, la extensión de duración del evento y mil cosas más para tomar en cuenta. Estuvo chido y a grandes rasgos, podemos decir que se cumplió con lo esperado…

El concierto de My Chemical Romance estuvo simplemente épico. Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny)

Pero obviamente, tuvo sus detallitos y en algunos casos, presenciamos dos que tres deslices bastante notorios que sí son como para tomar en cuenta de cara a futuras entregas del festival. Bueno, bueno… dejamos de hacerle al cuento y vayamos a los que rifó y no tanto del festival.

Los actos principales (unos rifaron y a otros le faltó un poquito)

Vamos a decirlo como va: My Chemical Romance fue uno de los headliners absolutos del fin de semana en el Corona Capital 2022. Ver de regreso a la banda ya era por si solo el motivo suficiente para emocionarse, pero el performance, lo impredecible del repertorio y la energía que siguen proyectando en el escenario (ya no son sujetos de 20-30 años) es para destacar.

Y el público… si venías de otros escenarios para ver a MCR, te habrás dado cuenta de la monstruosa cantidad de gente que se juntó para ver a Gerard Way y compañía. Sin broncas, uno de los crowds más chonchos en la historia del festival. AQUÍ la reseña de ese showzaso del viernes.

El sábado fue el día más ’pesado’ del Corona Capital 2022, pues fue en el que más headliners se concentraron. Y seguro que fue el que más corajes hizo pegar a la gente por los empalmes en los horarios con Liam Gallagher y Paramore, así como con Arctic Monkeys y Jamie xx.

Y ya que hablamos de Liam… ¡¿qué onda con lo increíble de su show?! Con ese estilo serio que lo caracteriza, el británico sacó las rolas que la han dado forma a su relativamente corta carrera como solista. Y claro, no podían faltar los clásicos de Oasis. Por ahí, hasta dedicó ”Live Forever” a México y Paraguay. Seguro que a varios les dio la impresión de que merecía un escenario mayor que el Corona Agua Rifada. AQUí la reseña de su presentación.

Paramore llegaron al festival sobrados de energía y como siempre, el amor para los fans estuvo en su mero punto y más allá. Eso es una de las cosas chidas de la banda; no dudan en proyectar su buena onda con el público y se agradece. Además, el momento épico de su presentación vino con “Misery Business”, donde subieron a dos fans a cantar la rola. Qué sueño. Nuestra reseña pa’ que le eches una leída, POR ACÁ.

Con los Arctic Monkeys pasa algo bastante curioso. La gente los ama y los temas de antaño son muy aclamados. Las rolas más nuevas, específicamente de los últimos dos discos, como que aún no terminan de cuajar de la misma manera para los shows en vivo. Pero el grupo sin duda tiene a uno de los fandoms más fieles de la escena del rock de la actualidad.

De cualquier manera, su concierto en el Corona Capital 2022 (aunque faltaron dos que tres rolitas por ahí) estuvo muy muy bueno. Les contamos a detalle cómo se puso AQUÍ.

Los Yeah Yeah Yeahs… Luego de que los fans andaban preocupados por una posible cancelación (recordemos que Nick Zinner tuvo neumonía en los días recientes), la banda llegó al escenario principal del Corona Capital para entregarnos un show inolvidable en el que Karen O nos confirma que, aún con varios años de diferencia entre su reciente disco y el pasado, están en un estado de forma espectacula. Y ella, está convertida en una de las vocalistas más geniales de todos los tiempos (con todo y que se le olvidó la letra de una rola y recompuso el asunto bromeando con su error). Lean la crónica POR AQUÍ.

¿Y el domingo? Miley Cyrus, Lil Nas X y The 1975 fueron los encargados de cerrar el festival. Del show de Lil Nas, nos volaron la cabeza las coreografías, el concepto y visualmente es maravilloso como uno de los performers más chidos de la actualidad. Se disfruta… aunque es bastante evidente la pista de voz que utiliza el rapero para guiarse. No está mal, pero tampoco se trata de que ese recurso no se esconda ni tantito.

La decisión difícil para algunos vino entre escoger ver a The 1975 o a Miley Cyrus (otro de los frustrantes empalmes que hubo). En el caso de la banda británica, el show fue visualmente simple y enfocado más en la música, como debe de. Matty Healy es uno de los frontman más carismáticos de la actualidad y este show fue la muestra de ello. Y agárrense que regresan solitos en marzo, según lo que dijeron. Chequen la crónica AQUÍ.

En cuanto a Miley Cyrus… Tremenda producción, tremendo vozarrón y performance increíble. Es una artista de primerísimo nivel y se nota. Pero su show no fue de ninguna manera perfecto, pues se actualizaron los horarios el domingo temprano y se restaron 15 minutos de show. Ya sobre la marcha y después de “Party In The U.S.A.”, aún con poco más de 10 minutos de sobra, la cantante terminó su presentación. Le quitaron casi media hora de show a los fans y pues eso está bastante gacho (aunque no dudamos que la hayan disfrutado de todas formas). POR ACÁ la reseña.

No fueron headliners, pero estos artistas rifaron bastante en el CC2022

Bueno, ya les platicamos un poco sobre los headliners. Pero hubo otros artistas que aparecieron en las letras chiquitas que vale la pena recapitular.

Los X Ambassadors, por ejemplo, tiraron pura buena onda diciendo que la CDMX es su ciudad favorita del mundo. Casey Harris nos demostró su talento como multiinstrumentista. Pasó la lluvia en sábado y la banda aprovechó para reanimar el ambiente con unos buenos guitarrazos.

A quien no le fue tan bien como esperábamos fue a Spoon, quienes son una bandota y se rifaron, pero tuvieron algunos inconvenientes con el sonido del escenario Agua Rifada (y eso sin contar los casi 10 minutos de retraso para salir). La banda hizo un recorrido de su carrera en el repertorio que trajeron, genial desde luego, aunque se notó que el público no conectó del todo con el grupo. La cosa sería muy distinta en un show individual, no cabe duda.

Spoon en el CC2022. Foto: David Barajas.

En el mismo escenario, estuvo bastante raro el concierto de Bright Eyes. Y no por la banda, porque su presentación fue demasiado buena en cuanto al performance, sino porque la cantidad de gente que se reunió a verlos no le hizo justicia a la calidad del show. Ya se imaginarán la irreverencia de Conor Obrest, quien se mostró un poquito descontento, pero no dejó de dar una buena tocada.

Uno de los shows más infravalorados fue el de Remi Wolf, quien tocó en el escenario Bosque y debido a un cambio de horario se empalmó con Yeah Yeah Yeahs. La joven californiana hizo lo que pocos: casi siempre se dirige a la gente en español y se ve que lo domina muy bien. “Me encanta hablar en español, pero no tengo muchas palabras. Pero voy a intentar hacerlo”, dijo Remi. uno de los mejores momentos fue cuando tocó “Liz” y subió a una fan llamada Elizabeth al escenario. “Todos te amamos”, le dijo a la fanática. Tipaza.

Remi Wolf en el CC2022. Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny).

Kavinsky fue otro de los shows geniales que pasaron un poco desapercibidos. Y aunque la convocatoria no le hizo justicia, su estilo french house estuvo con todo. “Odd Look” (rola donde colabora The Weeknd), “Pacífic Coast Highway”, “Protovision”, “Nightcall y “ Zenith” fueron parte de un repertorio fantástico.

Ya en el domingo, pudimos ver el regreso de MØ a un Corona Capital más tras su participación en la edición del 2013. Y es que se rifó bastante ofreciendo uno de los shows donde el artista interactuaba y se acercaba más con el público. “Lean On”, “True Romance”, “Night with You” y “Final Song” sonaron poderosas. Y justo, recordando su llegad al CC2013, la danesa sacó al repertorio rolas del disco No Mythologies to Follow como “Don’t Wanna Dance”.

MØ en el CC2022. Foto: David Barajas.

Si quieres ver más videos de presentaciones y calificaciones de los mejores shows del Corona Capital 2022, puedes ver videos y toda la onda en nuestras cuentas de Instagram en Sopitas FM y Sopitas FM en TikTok.

El Corona Capital 2022 estuvo chido, pero no todo fue perfecto

Como les decíamos antes, el Corona Capital 2022 estuvo muy bueno. La edición más grande del festival cumplió en términos generales, pero tuvo sus cosillas medio incómodas. Estas fueron algunas de las que nos hicieron más ruido.

El acomodo y la actualización de horarios

Un ejemplo de esto fue poner a IDLES y Kim Gordon en el mismo escenario que a Miley Cyrus el domingo, siendo que estos artistas tienen targets muy diferentes de fans. La banda británica y la ex Sonic Youth se encontraron con un público que lucía apático debido a que los seguidores de Miley llegaron desde temprano a apartar lugar hasta adelante en la tarima principal del festival. Nomás es cosa de meterse a Twitter para ver cómo se están agarrando del chongo los fandoms entre sí. Se le fue durísimo ese detalle a los organizadores.

También se actualizaron casi sobre la marcha los horarios y seguro que mucha gente llegó sin saber qué onda con ciertos artistas, como Miley Cyrus, que al final recortó su set media hora. También hubo reacomodo de algunos shows como el de Remi Wolf, que se empalmaba inicialmente con Arctic Monkeys y Jamie xx… y luego terminó empalmándose con Yeah Yeah Yeahs. No se le hizo justicia a una artista joven y con mucha proyección, poniéndola a competir en horario con bandas super consolidadas.

Foto: Corona Capital

Los empalmes y (pocas) cancelaciones

A diferencia de la edición del año pasado en la que varios headliners importantes cancelaron, en el Corona Capital 2022 no hubo ese detalle más que un par de cancelaciones como The Church y Andrew Bird. De todas formas, sean o no headliners, se le quita la ilusión a la gente de ver a sus artistas favoritos en vivo.

Y quizá lo que más frustró los planes de varios, por mucho, fueron los empalmes. Los ejemplos más notorios fueron que muchas personas vieron un rato a Charli XCX y media hora después de iniciado su set, la gente dejó el escenario para ir a ver a My Chemical Romance. La misma suerte le tocó un poquito a Marina y Mitski, o a Paolo Nutini con IDLES. Pero sin duda, lo más grosero fueron los empalmes nivel Dios de Liam Gallagher con Paramore, el de Arctic Monkeys con Jamie xx y el de Miley Cyrus con The 1975.

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

El sonido pasó la prueba, pero sí hubieron algunos actos en donde pudo haber sido mejor…

Muy bien en general el soidno del Corona Capital en todos los escenarios, pero sí tuvo algunos arrocitos negros. Es verdad que es muy raro el festival donde no hay problemas con el audio, pero no debería suceder. Bandas como Beach Bunny o The Courteeners se sintieron un poco flojos en cuanto a su sonido y eso hizo que la experiencia de verlos no fuera la mejor. Ibeyi también la sufrió con el audio y un retraso de hasta 20 minutos para iniciar. Liam Gallagher se suma un poquito a esta lista pues en “Rock N’ Roll Star”, alguna de sus bocinas se apagó y dejó el sonido muy hueco, aunque por fortuna se arregló rapidísimo.

En el escenario Viva Tent, la fiesta estaba buena con cada artista. Pero por ejemplo, en el show de MØ, el sonido rebotaba bastante. No era algo que arruinara la experiencia, pero es un detallito que sí te deja la espinita de que una presentación buena pudo ser mejor.

Se cruzaba de repente el audio entre dos escenarios

El escenario Corona Agua Rifada y el escenario Bosque estaban prácticamente juntos y de repente, se colaba el audio de uno y otro. No al grado de interferir las presentaciones severamente, pero sí había resquicios de sonido entre tarimas.

El agua escaseó en los bebederos

se agradece mucho que haya bebederos de agua en diferentes secciones del festival (sobre todo si tomamos en cuenta el precio infladísimo de los productos dentro del evento). Pero ahora, acá nos dimos cuenta que de repente se cortó el suministro de agua durante largos ratos.

Lo que estuvo chido del CC2022

La ampliación de escenarios y los tres días

Si estás leyendo esto con dolor de piernas por tres días de festival, te entendemos. A lo mejor uno ya no está en edad de aventarse viernes, sábado y domingo de evento, pero no cabe duda que el Corona Capital 2022 se lució en esta edición porque pudimos ver a más bandas y el gastito, quieran que no, valió la pena. Ya si es la mejor edición del CC, eso queda a su consideración, pero esta sin duda fue la más grande.

Variedad en el servicio de comida

ya tiene rato que la experiencia CC destacada en este rubro. Y es que uno no se puede quejar de la variedad de comida que había para clavarle el diente. Hamburguesas, churros, comida vegana, esquites y hasta fruta… y eso, nomás por contarles un poco del menú.

Carpas de servicio médico

Parece que la gente detrás del Corona Capital 2022 sabía que, al ser esta su edición más choncha, no iba a faltar quien fuera a sentirse mal en algún momento, ya sea por el cansancio, el slam o cualquier inconveniente. Hasta seis carpas de servicio médico estuvieron instaladas en el festival y por lo que se puede ver en redes sociales, mucha gente si ocupó atención. Bien ahí.

Zonas para discapacitados: Qué chido que cada vez más festivales y eventos aboguen por instalar zonas para discapacitados. Esto debe pasar de ser un plus a una obligación, que ahora el CC2022 implementó muy bien.

Los headliners, en general, sonaron muy bien todos

My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Liam Gallagher, Miley Cyrus y The 1975, si lo ponemos en términos generales, sonaron bastante bien y sin problemas de audio que arruinaran la experiencia. Pocas quejas -prácticamente ninguna realmente- sobre la calidad del audio y la interpretación de estos actos.