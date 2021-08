Ay, mi corazón: Simon Gallup anuncia su salida de The Cure

Malas noticias para los fans de The Cure. Y es que el pasado sábado 14 de agosto el bajista de la banda, Simon Gallup, anunció que dejó la agrupación comandada por Robert Smith, a quien conocía desde hace años ya que primero colaboró con él en su proyecto llamado Cult Hero.

Fue a través de una breve publicación en su cuenta de Facebook donde Gallup anunció a sus seguidores que ya no es parte de la banda. “Con un poco de dolor en el corazón ya no soy miembro de The Cure. Buena suerte a todos ellos”, escribió el bajista que al parecer se fue de la alineación en no muy buenos términos.

Simon Gallup anunció su separación de The Cure

O al menos eso fue lo que Simon Gallup dejó ver al contestar un comentario que le hicieron, en donde indicó que su decisión fue tomada porque se cansó “de la traición”. Algo que nos deja bastante confundidos, ya que en varias ocasiones el mismo Robert Smith elogió el trabajo que Gallup hacía en la banda.

Simon se convirtió en bajista de The Cure en el año de 1979, esto después de que el músico trabajara junto a Robert en su proyecto paralelo, Cult Hero, donde ambos probaron su compatibilidad musical. Desde entonces Gallup tomó su lugar en la banda y aunque sólo se tomó un breve descanso de 1982 a 1984, era uno de los miembros más antiguos.

Robert Smith ni la banda ha declarado algo al respecto

Hasta el momento ni Simon ni Robert (o The Cure en general) han dado a conocer su postura al respecto, aunque seguramente lo harán en los próximos meses si es que el álbum de la banda llega. Tal y como muchos de sus seguidores lo han estado esperando desde el año pasado, cuando Smith habló sobre la nueva placa discográfica de The Cure.

“El primero definitivamente saldrá pronto, lo estamos terminando ahora y se va a mezclar. Pero hasta que se complete, nadie me creerá. Espero que salga más que nadie, ¡confíen en mí!”, indicó el conocido frontman durante los Premios NME 2020, donde pidió a los fans esperar un poco. ¿Será que este 2021 ahora si escuchamos música nueva de The Cure?