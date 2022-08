Agárrense que los últimos meses del 2022 nos traerán varios lanzamientos musicales de alto calibre y ahí, Slipknot ya tiene preparado algo que pinta bastante bien. Sí, hablamos de su próximo disco.

El grupo liderado por Corey Taylor lanzará el álbum The End, So Far a finales de septiembre próximo y pues ya hemos tenido algunos adelantes poderosos. Y bueno, ahora podemos escuchar uno más con la rola “Yen”.

Foto: Cortesía/Anthony Scanga

Slipknot nos trae “Yen”, nuevo adelanto de su próximo disco

Podríamos decir que este 2022 es el año en el que la industria musical regresó en grande. Los festivales y las giras andan con todo, además de que muchos artistas se sumaron a los lanzamientos musicales en los meses pasados y en lo que vienen. Como dijimos, Slipknot anda en esas movidas justamente.

El grupo originario de Iowa está listo para traernos un nuevo material discográfico llamado The End, So Far que llegará al mercado el 30 de septimebre próximo. Y es justo decir que esta producción se mira interesante, sobre todo por las rolas de adelanto que han mostrado previamente.

Portada de ‘The End, So Far’. Foto: Warner Music.

Ya hemos escuchado hasta ahora “The Chapeltown Rag”, también “The Dying Song (Time to Sing)” que puedes checar POR ACÁ… Y ahora, es momento de entrarle a este temazo llamado “Yen”.

¿Y de qué va la rola? Pues es una composición que abre con una instrumentación bien tranquila, eso sí, con cierta ambientación de penumbra. Pero luego de unos cuantos segundos, Slipknot pone en marcha el arsenal de riffs frenéticos, combinando momentos de calma y furia a lo largo de la rola.

En cuanto a la letra, Corey Taylor parece describir una relación tormentosa, donde canta líneas llenas de momentos trágicos en el coro como “As the knife goes in, cut across my skin… When my death begins, i want to know that i was dying for you” (A medida que el cuchillo entra y atraviesa mi piel… cuando mi muerte llegue, quiero saber que me moría por ti). Mucha intensidad, ¿no? Bueno, acá les dejamos la rola.