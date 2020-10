¡The Smashing Pumpkins lanzará la continuación de ‘Mellon Collie and The Infinite Sadness’!

The Smashing Pumpkins aprovecha este 2020 para su regreso en grande. A finales de noviembre saldrá a plataformas su disco Cyr y la expectativa se mantiene alta sobre este material, del cual ya hay varios sencillos. Sin embargo, esa no es la única sorpresa que la banda nos tenía preparada al parecer.

Billy Corgan y compañía acaban de anunciar un nuevo lanzamiento para 2021. El grupo de Chicago volverá al estudio para desarrollar lo que será un álbum secuela de su exitoso Mellon Collie and The Infinite Sadness. Lo mejor de todo: podremos escuchar más de 30 pistas en este trabajo.

The Smashing Pumpkins prepara lanzamiento especial

De acuerdo con un video que Billy subió a YouTube, The Smashing Pumpkins prepara un material conceptual que funcionará como secuela de su aclamado Mellon Collie (1995) y Machina (2000), aspecto con el que se confirma que estos discos forman parte de una misma historia.

El álbum que completará la trilogía llegará a finales de 2021 y se compondrá por 33 canciones, según ha confirmado la banda en este comunicado. Por supuesto, este nuevo material abrirá paso a una gira mundial cuyas fechas se anunciarían en este mes de octubre, pero el grupo ha decidido posponer la revelación del calendario para el próximo año -ya sabes, cosas de la pandemia-.

“Será algo como una ópera rock. Sentimos que esto completará el círculo que comenzamos y no pudimos terminar en ese momento. Estamos muy emocionados por ello”, dijo Corgan en el video recién subido a la plataforma. Además, el cantante reveló que -al igual que Mellon Collie y Machina– el concepto aborda a un solo personaje que muy pronto conoceremos.

Mellon Collie cumple 25 años

Este próximo viernes 23 de octubre, The Smashing Pumkins celebrará los 25 años de Mellon Collie and The Infinite Sadness. El álbum vio la luz que vio la luz en 1995 incluye temas como “Tonight, Tonight”, “Bullet With Butterfly Wings” o “1979” que le valieron la aclamación de la crítica como uno de sus discos más ambiciosos de la agrupación.

Pues durante los últimos días, la banda no ha dejado pasar desapercibida la fecha en la que este disco llegará a su vigésimo aniversario. El grupo ha estado subiendo a su sitio web oficial y redes sociales algunos documentos e imágenes de la época en que grababan Mellon Collie.

Con una publicación en Instagram, Billy mostró un viejo archivo con la última parte lírica del tema “Cupid De Locke” -incluido en Mellon Collie- escrita con plumón rojo en una hoja de papel. Este tramo de la letra corresponde a la parte final que solo es hablada. El cantante contó como fue que nació la idea de introducir esa sección de ‘spoken word’.

Estaba sentado a lado de nuestro productor mientras escuchaba un playback de la canción, entonces volteé y le dije ‘esta canción necesita una sección de spoken word’… Sentí que la sección en cuestión, que solo era música instrumental hasta ese momento y no se le había considerado algo de voz, necesitaba algo poco común.

Por supuesto, hubiéramos preferido celebrar el vigésimo quinto aniversario del disco con una gira de la banda -que al menos se realizará en 2021 si el coronavirus lo permite-. Pero no todo son malas noticias. El día de mañana, Billy Corgan y el baterista Jimmy Chamberlain sostendrán una platica con Daniel Carter de la BBC para charlar sobre el vigésimo aniversario del disco. ¿Quién está emocionado?