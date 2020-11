¡Checa el ‘terrorífico’ video que The Smashing Pumpkins compartió para “Wyttch”!

Los lanzamientos con motivo del regreso de The Smashing Pumpkins no paran. La banda está a tan solo unos días de liberar su nuevo material discográfico y ya han compartido algunos videos con los que, indudablemente, nos hacen pensar en un enigmático y misterioso álbum.

Billy Corgan vuelve a pintarse la cara de forma peculiar en el nuevo video para “Wyttch”, nuevo sencillo promocional que vendrá incluido en el disco Cyr que llegará a la plataformas y al mercado a finales de este mes de noviembre.

Brujas y freaks en el video de “Wyttch”

Más allá de la obra musical de The Smashing Pumpkins, no es un secreto que a Billy Corgan le gusta plasmar en los videos de la banda un contenido visual llamativo, deslumbrante y, hasta cierto punto, inquietante. Sin duda, este singular elemento gráfico es parte de la identidad de la banda y, a través de los años, lo han sabido explotar de diferentes formas.

Y si la banda tan solo hace un par de semanas mostró su gusto por las temáticas spaghetti western con el clip para “Ramona”, ahora los oriundos de Chicago dejan ir toda su imaginación y raíces góticas con “Wyttch”, nuevo corte promocional de su próximo material discográfico Cyr.

En el clip se aprecia un desfile total de ‘brujas’ y seres de otra dimensión -por decirlo de una manera- quienes posan ante la lente de un Billy Corgan que bien podría estar caracterizado como alguna especie de Nosferatu. Este es un auténtico freakshow digno de Halloween (aunque la fecha haya pasado hace unos días). El audiovisual fue dirigido por la realizadora, cantante y modelo Charlotte Kemp Muhl, conocida por su trabajo musical junto a Sean Lennon en The Ghost of a Sabertooth Tiger.

Por su parte, la canción adopta un estilo de riffs duros que se asemejan a una composición de metal y es justo decir que la lírica incluso podría ser una canto pagano gracias a las referencias que se hacen del Samhain, una festividad de origen celta que con el paso del tiempo se rebautizó en Europa como La Víspera de Todos los Santos (Hallow’s Eve en inglés, lo que eventualmente se convertiría en Halloween).

The Smashing Pumpkins prepara nuevo álbum y ¿una secuela?

Tan solo dos años después de su último disco, The Smashing Pumpkins prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Cyr que llegará a plataformas y en formato físico el próximo 27 de noviembre. Este material será el primero que la banda lance desde su incorporación al sello discográfico Sumerian Records.

Sin embargo, este no es el único lanzamiento que la banda tiene preparado. En vísperas del lanzamiento de Cyr, Billy Corgan reveló que el grupo sacará a finales de 2021 un material que servirá como continuación de Mellon Collie and the Infinite Sadness.

“Será algo como una ópera rock. Sentimos que esto completará el círculo que comenzamos y no pudimos terminar en ese momento. Estamos muy emocionados por ello”, dijo el vocalista a través de un video en YouTube en referencia a dicho trabajo que, al parecer, incluirá 33 canciones. Eso quiere decir, indudablemente, que tenemos The Smashing Pumpkins para rato.